Cuatro botones del control del televisor que suelen ser ignorados, pero pueden facilitar tu vida

Los botones de colores en el control remoto del televisor simplifican funciones clave y optimizan la experiencia de usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control remoto ha evolucionado tanto que muchas veces se suelen pasar por alto ciertos botones que han estado presentes desde hace tiempo, como el caso de los de color rojo, verde, amarillo y azul. Cuatro opciones que cuentan con funciones que pueden simplificar considerablemente el manejo del televisor.

Estos botones, ubicados generalmente debajo de los números o cerca de las flechas de navegación, han sobrevivido al avance tecnológico que llevó a los mandos minimalistas y a las interfaces intuitivas de las Smart TV.

Cuál es el origen de los botones de colores y su evolución

Para comprender la razón de ser de estos botones es necesario retroceder en el tiempo hasta la era del Teletexto. Este servicio, que aún sobrevive en algunos modelos, permitía acceder a información como noticias, clima o programación mediante la televisión tradicional.

Los botones de colores nacieron como parte del sistema FasText, una innovación diseñada para evitar que el usuario memorizara los códigos numéricos de cada página: cada color representaba un acceso directo a una categoría.

Aprovechar los botones de colores permite personalizar la experiencia, acceder rápidamente a menús y gestionar canales o perfiles con agilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de los botones rojo, verde, amarillo y azul como atajos para navegar el Teletexto facilitó durante años el acceso a información rápida, como resultados deportivos, subtítulos o segmentos de actualidad.

Las marcas no se olvidaron de estos botones en la actualidad y les dieron múltiples aplicaciones disponibles en los dispositivos actuales. Así, en lugar de desaparecer, los fabricantes optaron por reciclar su función y adaptarlos a las nuevas necesidades del usuario moderno.

Funciones actuales de los botones de colores para el TV

Hoy en día, los botones de colores en el mando de la televisión cumplen tareas específicas que pueden variar según la marca y el modelo, pero siguen una lógica común orientada a la facilidad de uso y el acceso rápido a funciones clave.

El botón rojo

Suele estar asociado con la grabación de contenidos o la pausa de la programación. En muchas marcas, presionarlo mientras se visualiza un programa permite iniciar la captura de lo que se muestra en pantalla o activar la función de pausa en directo.

También puede habilitar la programación de futuras grabaciones, de manera que el usuario no se pierda ningún contenido aunque no esté disponible frente al televisor en ese momento.

El botón rojo del mando es indispensable para grabar programas de televisión o activar la pausa en directo de forma instantánea.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El botón verde

Está vinculado a la reanudación de la reproducción y a opciones de accesibilidad. En algunos dispositivos permite continuar con la emisión tras una pausa, o bien activar subtítulos, cambiar el idioma del audio o incluso acceder a funciones pensadas para mejorar la accesibilidad, como el lenguaje de señas.

El botón amarillo

Ofrece al usuario información adicional sobre el contenido. Suele proporcionar detalles como la sinopsis del programa, la duración, el elenco o datos relevantes de lo que se está emitiendo. En otras situaciones, este botón puede servir para alternar entre mayúsculas y minúsculas al utilizar el teclado virtual del televisor, facilitando la escritura cuando se busca un título o se ingresa una contraseña.

El botón azul

Actua como acceso rápido a la configuración del sistema o a menús específicos dentro del televisor. En muchos modelos, permite modificar ajustes como el audio, los subtítulos o la calidad de imagen, y en otros puede estar programado para lanzar aplicaciones directamente, dependiendo de cómo lo haya dispuesto el fabricante.

Cómo aprovechar los botones de colores para una experiencia más ágil

El conocimiento sobre la función de cada botón puede transformar la relación del usuario con su televisor. En vez de navegar por menús complejos y extender el tiempo de búsqueda o configuración, los accesos rápidos permiten resolver acciones cotidianas con apenas un toque.

Los fabricantes han adaptado los botones de colores a las nuevas tecnologías, integrando funciones prácticas para Smart TV modernas. (Imágen ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, para quienes disfrutan grabar sus programas favoritos pero no quieren recorrer listas de opciones, el botón rojo resulta esencial. Basta con pulsarlo durante la emisión para iniciar la grabación al instante o programarla para más tarde.

Aquellos que prefieren ver contenidos en idioma original o con subtítulos pueden recurrir al botón verde o azul, según el diseño del control, simplificando el proceso que de otro modo implicaría varios pasos.

El botón amarillo, al mostrar información detallada del contenido, evita la necesidad de buscar datos externos en el móvil o en la guía de programación, mientras que el azul se convierte en un atajo para realizar ajustes sobre la marcha sin interrumpir la visualización.

En la práctica, el usuario puede personalizar la experiencia de visualización, cambiar de perfil, acceder a menús de aplicaciones, borrar letras en buscadores o gestionar listas de canales con solo presionar el color adecuado.