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De qué trata la plataforma que permite apostar sobre hechos reales y desata una polémica global

Funciona como un mercado digital descentralizado donde los usuarios invierten dinero en predicciones sobre eventos de actualidad, desde elecciones hasta conflictos internacionales

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Polymarket es una plataforma descentralizada que permite apostar dinero en predicciones sobre eventos reales, desde elecciones hasta tragedias

El auge de las apuestas online en tiempo real propició la aparición de plataformas como Polymarket, donde cualquier suceso—desde resultados políticos hasta tragedias—puede transformarse en un mercado millonario. Con la promesa de innovación tecnológica y ausencia de regulación, este fenómeno reabre debates sociales, legales y éticos de gran alcance.

Polymarket es una plataforma descentralizada que permite apostar dinero sobre hechos de actualidad, incluidas tragedias y acontecimientos extremos, sin restricciones temáticas ni geográficas. La falta de control institucional, junto con el uso de tecnología de cadena de bloques, genera controversia por cifras multimillonarias y la progresiva normalización de convertir sucesos dramáticos o políticos en objeto de apuesta.

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“La relación que tenemos los humanos con las apuestas es superantigua. Hay evidencia que hace muchos siglos jugábamos a los dados y se competía”, explicó en Infobae en Vivo el filósofo Tomás Balmaceda. El vínculo con el azar fue evolucionando y, en la actualidad, “los sitios de apuestas son muy populares. Dentro de los sitios de apuestas muy populares hay uno muy particular que se llama Polymarket”, remarcó el filósofo.

Hoy es posible apostar virtualmente sobre una variedad de sucesos. Polymarket, según Balmaceda, “nace en 2020, durante la pandemia, pensado originalmente como un sitio vinculado al mercado cripto, con la idea de operar sobre diferentes monedas virtuales”. Pero su explosión llegó cuando pasó a ofrecer mercados sobre hechos reales y no solo criptomonedas, facilitando que prácticamente cualquier evento global pueda convertirse en objeto de apuesta.

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Un cartero se juega 23 euros en una casa de apuestas online y aparecen 380.000 euros en su cuenta por error. (Canva)
Las apuestas online en tiempo real han impulsado mercados millonarios donde los usuarios invierten en sucesos de actualidad global (Canva)

El impacto de Polymarket y el crecimiento de las apuestas sobre hechos globales

El sistema de Polymarket se diferencia de otras loterías por su modelo descentralizado: no hay un banco central que concentre el dinero ni una autoridad única que procese las transacciones. Como explicó Balmaceda, “la descentralización genera que uno pueda tener el control de que nadie esté viciando esto”. El usuario puede crear mercados sobre cualquier hecho, desde si subirá una acción hasta temas geopolíticos, como la posible invasión de China a Taiwán.

Este auge llevó a que en 2025 se apostaran aproximadamente USD 44.000 millones en la plataforma y que existan cientos de mercados activos en simultáneo. Las apuestas van desde si un político repetirá una palabra en un discurso hasta pronósticos de muertes, guerras o acontecimientos sociales.

Uno de los casos que generó mayor repercusión, según contó Balmaceda, tuvo lugar cuando “un soldado de Fuerzas Especiales de Estados Unidos, involucrado en la captura de Nicolás Maduro, apostó USD 33.000 antes de la operación y ganó USD 409.000”. Balmaceda explicó que, incluso dentro del ejército estadounidense, fue sancionado por el uso de información privilegiada en estos mercados.

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El modelo descentralizado de Polymarket, basado en tecnología blockchain, permite transacciones anónimas y sin intervención de bancos centrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de los mercados de apuestas sobre tragedias y su efecto en las noticias

Polymarket habilita mercados insólitos, como predecir la segunda venida de Jesucristo o la confirmación de vida extraterrestre por parte de Estados Unidos. Las sumas en juego pueden ser desde centavos hasta millones de dólares. Al respecto, Balmaceda afirmó: “Si juntamos todos los mercados que hablan de muerte, en qué momento se va a morir, pero puede ser desde Tom Cruise hasta Macron, se reúnen USD 553.000 apostados. Y tenemos USD 2,14 millones sobre operaciones militares”.

Esta mecánica provoca que la verificación de ciertos hechos dependa en ocasiones de la confirmación de medios de comunicación internacionales. Balmaceda advirtió sobre casos en los que periodistas fueron presionados o amenazados: “Cuando hay mucho dinero en juego, la manera de esta descentralización es: ¿cómo sabés si la noticia se cumple o no se cumple?“.

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Existen mercados insólitos y de alta sensibilidad en Polymarket, como apuestas sobre la muerte de personalidades o eventos militares conflictivos

Continuamente explicó: “Para muchas personas es que, por ejemplo, medios económicos confirmen un hecho. Y cuando ese periodista dejó de prestarle atención a los correos, empezaron a llamarlo a su teléfono personal y amenazarlo de muerte”.

Además, Balmaceda mencionó el surgimiento de mercados centrados en temas de alta sensibilidad, como la posibilidad de una bomba nuclear o la aprobación de leyes específicas en distintos países. El hecho de que cualquier persona pueda crear mercados sobre tragedias o eventos extremadamente improbables pone en debate tanto la ética como la legalidad de estas prácticas a nivel global, especialmente en contextos con menor regulación estatal o ausencia de organismos como la Lotería Nacional.

Polymarket sigue creciendo en popularidad e inversión, atrayendo tanto a jugadores como a fondos de inversión. Esto se da en un escenario donde la tecnología blockchain permite operar con anonimato y rapidez, y donde la información privilegiada puede cambiar radicalmente los resultados para quienes apuestan.

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