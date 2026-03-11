Cómo hacer que tu Smart TV sea más fluida y eficiente

El rendimiento también se ve afectado por la cantidad de aplicaciones y funciones activas en el dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La experiencia de uso en un televisor inteligente puede mejorar notablemente con unos pocos ajustes sencillos. Conseguir que la Smart TV funcione con mayor rapidez y estabilidad no requiere conocimientos técnicos avanzados ni demasiado tiempo, pero sí prestar atención a ciertos detalles del sistema y la conectividad.

A continuación, se presentan varias recomendaciones prácticas que pueden aplicarse en cualquier modelo de televisor, independientemente del fabricante o sistema operativo.

Actualizaciones, limpieza y organización para optimizar el rendimiento de la Smart TV

Mantener el sistema operativo al día es una de las acciones más directas para mejorar la fluidez de la Smart TV. Las actualizaciones suelen incluir mejoras de rendimiento y correcciones de errores, por lo que es recomendable buscar manualmente nuevas versiones del software cada ciertos meses, especialmente si el televisor no está siempre conectado a internet.

Cabe indicar que una conexión puntual mediante el móvil puede servir para actualizar en viviendas sin Wi-Fi permanente.

El rendimiento también se ve afectado por la cantidad de aplicaciones y funciones activas en el dispositivo. Eliminar apps que no se utilizan ayuda a evitar que el televisor se sature, aunque el impacto real sobre la velocidad puede variar según el modelo y el peso de cada aplicación.

Revisar la configuración y desactivar funciones inteligentes o canales promocionales que no se usan puede liberar recursos, agilizar los menús y reducir distracciones en la pantalla.

La personalización contribuye a una mejor experiencia, aunque no acelere directamente el sistema. Dedicar tiempo a organizar accesos directos, ordenar aplicaciones y configurar el aspecto visual permite que las funciones más usadas estén siempre a mano, facilitando la navegación diaria y el aprovechamiento del televisor.

Conexión a internet y ajustes avanzados para una Smart TV más rápida

El tipo de conexión influye de forma directa en el rendimiento, sobre todo al reproducir contenido en streaming. Siempre que sea posible, se aconseja conectar la Smart TV al router mediante cable Ethernet, ya que esto garantiza mayor estabilidad y velocidad que el Wi-Fi.

En caso de optar por la conexión inalámbrica, elegir la banda de 5 GHz suele ofrecer mejores resultados frente a la saturación y posibles interferencias.

Ajustes adicionales pueden contribuir a una experiencia más fluida. Desactivar conexiones como Bluetooth o geolocalización si no se van a utilizar, y limitar el acceso a internet cuando no se requiera, ayuda a reducir procesos en segundo plano y a evitar que el televisor procese tareas innecesarias.

Para quienes no usan frecuentemente las funciones inteligentes, incluso es posible desconectar el Wi-Fi de manera temporal, priorizando así la velocidad en los momentos clave.

La combinación de estas acciones no solo mejora el rendimiento, sino que personaliza la Smart TV según las preferencias de cada usuario, permitiendo disfrutar de una navegación más ágil y eficiente en cualquier modelo del mercado.

Trucos sencillos para mejorar el sonido de tu Smart TV

Mejorar el audio de una Smart TV puede ser sencillo y efectivo si se aprovechan las opciones que ofrece el propio dispositivo y algunos accesorios habituales en casa. El menú de configuración de la televisión suele incluir ajustes de ecualización y modos de sonido específicos, como la mejora de diálogos o la potenciación de graves.

Es menester señalar que probar diferentes combinaciones de estos parámetros ayuda a encontrar la calidad de sonido ideal para cada entorno y tipo de contenido.

El uso de auriculares Bluetooth es una alternativa cómoda para quienes prefieren ver televisión de manera individual. Conectarlos a la Smart TV proporciona un audio más nítido y detallado, y en algunos modelos incluso existe la opción de mantener cierto nivel de percepción del entorno gracias a funciones de transparencia.

Por último, conectar altavoces externos, como los de computadora, directamente al televisor mediante salidas analógicas, digitales o adaptadores HDMI eARC, permite aprovechar equipos ya existentes en casa. Esta solución incrementa la profundidad y la presencia del sonido, logrando una experiencia auditiva superior sin necesidad de adquirir sistemas complejos.