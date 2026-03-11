Tecno

Por qué algunas personas explican todo lo que hacen en su vida cotidiana, según la IA

La primera razón que destaca Gemini tiene raíz emocional y se relaciona con los mecanismos de defensa

Guardar
Según la IA de Google,
Según la IA de Google, este hábito puede resultar agotador para quienes lo escuchan. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Por qué algunas personas sienten la necesidad de narrar y justificar cada pequeño detalle de su día a día? Para desentrañar este comportamiento frecuente, se consultó a Gemini, la inteligencia artificial de Google, sobre los motivos psicológicos y emocionales que pueden estar detrás de esta tendencia.

La IA ofreció una explicación detallada, señalando que se trata de un fenómeno más complejo de lo que parece a simple vista. Según Gemini, este hábito puede resultar agotador para quienes lo escuchan, pero esconde causas profundas.

“No lo hacen simplemente por hablar”, explica la IA, subrayando que existen razones emocionales, cognitivas y sociales que llevan a algunas personas a detallar sus acciones cotidianas.

Gemini señala el procesamiento verbal
Gemini señala el procesamiento verbal como un motivo frecuente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Razones psicológicas y emocionales detrás de la autoexplicación, según Gemini

La primera razón que destaca Gemini tiene raíz emocional y se relaciona con los mecanismos de defensa. “Si una persona creció en un entorno donde constantemente la criticaban, dudaban de ella o la hacían sentir que todo lo hacía mal, desarrolla la necesidad de justificarse por adelantado”, explica la IA.

Este comportamiento busca reducir la ansiedad ante posibles críticas, como si al detallar cada paso se blindara frente al juicio ajeno. La lógica interna es clara.

“Si te explico paso a paso por qué estoy lavando los platos de esta manera, no tendrás motivos para regañarme o pensar que soy inútil”, ejemplifica el modelo de IA de Google. Así, la autoexplicación se convierte en una forma de buscar seguridad y evitar conflictos.

La inseguridad y el síndrome
La inseguridad y el síndrome del impostor también están presentes en la explicación de Gemini. (Imagen ilustrativa Infobae)

En segundo lugar, Gemini señala el procesamiento verbal como un motivo frecuente. Algunas personas necesitan organizar sus pensamientos en voz alta. “No todos los cerebros funcionan igual. Algunas personas tienen un estilo de procesamiento cognitivo externo”, indica la IA.

En estos casos, verbalizar las acciones no necesariamente implica que busquen la atención de otros; muchas veces lo hacen para sí mismas, con el objetivo de no perder el hilo de lo que están haciendo

La búsqueda de conexión, inseguridad y el efecto de las redes sociales

Otro factor relevante identificado por Gemini es la búsqueda de conexión y validación. Cuando una persona detalla actividades cotidianas, como lo que comió o la ruta al trabajo, puede estar emitiendo lo que la psicología llama un “intento de conexión”.

Para la IA, vivimos en
Para la IA, vivimos en una época donde documentar la vida cotidiana para una audiencia virtual se ha vuelto normal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según la IA, “quieren sentirse vistos, escuchados y que su vida, por muy rutinaria que sea, le importa a alguien más”. Este tipo de interacción suele aparecer en quienes experimentan soledad o buscan confirmar que su existencia es significativa para los demás.

La inseguridad y el síndrome del impostor también están presentes en la explicación de Gemini. Las personas con baja autoestima sienten que sus decisiones no son válidas por sí solas. “Sienten que no tienen el ‘permiso’ de simplemente hacer algo. Tienen que construir un caso y presentar evidencias (explicaciones) de por qué tomaron un descanso de 5 minutos o por qué compraron cierto tipo de pan”, detalla la IA.

Finalmente, el chatbot menciona el impacto de las redes sociales y el llamado “Main Character Syndrome”. Para la IA, vivimos en una época donde documentar la vida cotidiana para una audiencia virtual se ha vuelto normal. “Esta cultura de la sobreexposición ha normalizado la idea de que los aspectos más aburridos y cotidianos de nuestra vida son contenido que debe ser narrado y justificado ante los demás, y ese hábito se traslada a la vida real”, afirma Gemini.

Una de las estrategias más
Una de las estrategias más efectivas para manejar esta situación consiste en ofrecer una validación rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo responder cuando alguien justifica cada detalle de su vida cotidiana

Es habitual sentirse abrumado o perder el hilo cuando alguien detalla cada aspecto de su vida cotidiana en una conversación. Esta reacción del oyente es comprensible, especialmente cuando el nivel de detalle se extiende y la interacción se vuelve agotadora. Sin embargo, es fundamental recordar que este comportamiento suele surgir de la inseguridad o de una necesidad genuina de conexión, por lo que actuar con sensibilidad resulta clave para no herir a la otra persona.

Según el modelo de IA de Google, una de las estrategias más efectivas para manejar esta situación consiste en ofrecer una validación rápida. Cuando el interlocutor comienza a justificarse, asentir, sonreír y usar frases afirmativas como “Me parece perfecto”, “Tiene todo el sentido del mundo” o “Yo habría hecho exactamente lo mismo” puede cortar el bucle de explicaciones.

Esta respuesta transmite aceptación y, según especialistas, ayuda a que la persona se relaje y reduzca la necesidad de seguir justificando sus acciones, protegiendo al mismo tiempo la energía mental de quien escucha.

Temas Relacionados

PersonasComportamiento humanoPsicologíaVida cotidiana

Últimas Noticias

Estudio de Harvard revela que la inteligencia artificial está dejando a los trabajadores mentalmente fatigados

Expertos recomiendan rediseñar los procesos de automatización, priorizando la transparencia y la formación, para proteger la salud mental de los trabajadores

Estudio de Harvard revela que

A modo de protesta, miles de escritores publican un libro vacío para que la IA no robe su contenido

Los autores se manifiestan en contra del uso no autorizado de sus textos en el entrenamiento de inteligencia artificial

A modo de protesta, miles

Cómo hacer que tu Smart TV sea más fluida y eficiente

Mantener el sistema operativo al día es una de las acciones más directas para mejorar la fluidez de la TV

Cómo hacer que tu Smart

Sony podría lanzar la PS6 antes de 2029 con soporte para juegos en 4K y 120 FPS

Según se insinuó en la conferencia de resultados de 2025, la compañía llegó a considerar la posibilidad de posponer el lanzamiento de la PS6 hasta 2029

Sony podría lanzar la PS6

Así es el gimnasio de Alemania donde se entrena a cientos de robots humanoides para hacer tareas cotidianas

En la nueva instalación, los dispositivos desarrollan destrezas como manipular objetos o ensamblar piezas mediante repetición y observación de entrenadores humanos

Así es el gimnasio de
DEPORTES
La emoción del relator Hernán

La emoción del relator Hernán Feler por el debut de su hijo Luca en el empate de Vélez ante Tigre

El tenis argentino dice presente en tres torneos del circuito Challenger

La declaración de Julián Álvarez sobre su futuro que encendió todas las alarmas en el Atlético de Madrid

Con Boca y River afuera de las Copas, así están las posiciones en el inicio de la fecha 10 del Torneo Apertura

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Ricardo, el padre de Pablo Aimar e histórico formador

TELESHOW
Tras dejar a su novio

Tras dejar a su novio en vivo en Gran Hermano, Luana Fernández tuvo un fuerte derecho a réplica con su ex: “Eso no es amor”

La tajante postura de Zaira Nara luego de que Paula Chaves expusiera su conversación privada: “Si hablo es con cariño”

El doloroso momento de un participante de Gran Hermano al recordar la muerte de su hija: “Tengo un ángel en el cielo”

Santiago del Moro contó cuál es su vínculo con Carmiña, luego de que la jugadora de Gran Hermano confesara tener una relación

Muni Seligmann respondió las críticas tras el accidente de su bebé y su viaje a Miami: “Hay que contarlo y naturalizarlo”

INFOBAE AMÉRICA

Liza Minnelli cuenta sin filtros

Liza Minnelli cuenta sin filtros la historia junto a su madre Judy Garland y los altibajos de la fama

El régimen de Irán lanzó otra ola de ataques contra Israel y posiciones militares estadounidenses en Irak

Giganotosaurus carolinii: así era el dinosaurio que rivalizó en tamaño con el T. rex y dejó su huella en la ciencia

Estados Unidos refuerza su despliegue militar con bombarderos B-52 y B-1 en una base militar del Reino Unido

El G7 convocó una cumbre de emergencia para frenar el impacto económico de la guerra en Irán