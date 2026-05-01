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El juego de supervivencia que domina las listas de deseos en Steam ya anunció su fecha de lanzamiento oficial

La secuela incorporará multijugador cooperativo, nuevos biomas y criaturas inéditas para expandir la experiencia original

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Uno de los juegos de supervivencia más esperados de Steam anunció su fecha de lanzamiento.
Uno de los juegos de supervivencia más esperados de Steam anunció su fecha de lanzamiento.

Después de meses de rumores, retrasos y tensiones internas dentro del estudio desarrollador, Subnautica 2 finalmente confirmó su fecha de estreno. Unknown Worlds anunció que el esperado juego de supervivencia llegará a Steam en formato de acceso anticipado el próximo 14 de mayo, una noticia que sorprendió a la comunidad debido a la cercanía del lanzamiento y al largo periodo de incertidumbre que rodeó al proyecto.

El anuncio estuvo acompañado de un nuevo tráiler cinemático y confirmó además que el título también estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass, permitiendo que millones de jugadores puedan acceder a la nueva entrega sin costo adicional dentro del servicio de suscripción de Microsoft.

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Con esta revelación, Subnautica 2 se posiciona nuevamente como uno de los títulos más esperados de Steam y uno de los lanzamientos más importantes dentro del género survival para los próximos meses.

Steam revela que Subnautica 2 tendrá acceso anticipado el 14 de mayo.
Steam revela que Subnautica 2 tendrá acceso anticipado el 14 de mayo.

La saga original se convirtió en un fenómeno global gracias a su propuesta de exploración submarina, supervivencia y terror psicológico. El primer Subnautica logró diferenciarse de otros juegos del género por combinar la libertad de exploración con una constante sensación de vulnerabilidad en un planeta alienígena cubierto casi por completo por océanos.

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El jugador debía gestionar oxígeno, fabricar herramientas, construir refugios y descender progresivamente hacia zonas cada vez más peligrosas y desconocidas. Todo ello mientras criaturas gigantescas acechaban en las profundidades.

La nueva entrega buscará expandir esa fórmula con una escala mayor, nuevas mecánicas y un componente multijugador que representa uno de los cambios más importantes en la historia de la franquicia.

Según la información publicada en Steam, la versión de acceso anticipado incluirá desde el lanzamiento varios biomas submarinos inéditos, nuevas especies de criaturas, herramientas de fabricación y una parte inicial de la historia principal.

Subnautica 2 llegará pronto a las consolas y PC. (Unknown Worlds)
Subnautica 2 llegará pronto a las consolas y PC. (Unknown Worlds)

Sin embargo, uno de los elementos que más expectativa genera es la incorporación del cooperativo online. Hasta ahora, Subnautica había sido una experiencia centrada casi por completo en la soledad y el aislamiento del jugador. El hecho de compartir la aventura con otras personas modifica profundamente la dinámica clásica del juego y abre nuevas posibilidades de exploración y supervivencia conjunta.

Aun así, Unknown Worlds aseguró que la esencia de la saga seguirá intacta. La supervivencia continuará girando alrededor de la recolección de recursos, la administración del oxígeno y el miedo constante a lo que se esconde bajo el agua.

La tensión seguirá siendo uno de los pilares principales del juego. En Subnautica, avanzar implica adentrarse cada vez más en regiones oscuras y hostiles donde el riesgo aumenta con cada metro descendido. Ese equilibrio entre exploración, descubrimiento y peligro fue precisamente uno de los factores que transformó al primer juego en un éxito mundial.

Subnautica 2 es uno de los juegos más esperados por la comunidad. (Unknown Worlds)
Subnautica 2 es uno de los juegos más esperados por la comunidad. (Unknown Worlds)

El anuncio de la fecha de lanzamiento también marca el cierre parcial de una etapa compleja para el desarrollo del proyecto. Durante los últimos meses, Unknown Worlds y Krafton —empresa propietaria del estudio desde 2021— protagonizaron conflictos empresariales relacionados con incentivos económicos y decisiones corporativas internas.

La situación derivó en disputas legales y en una fuerte incertidumbre sobre el futuro del juego. Parte de la comunidad llegó a temer retrasos importantes o incluso problemas que afectaran directamente el desarrollo de Subnautica 2.

Sin embargo, distintas resoluciones favorecieron al equipo creativo y el proyecto continuó avanzando. Además, algunos seguidores notaron que Krafton dejó de aparecer públicamente como distribuidora principal en ciertos materiales promocionales recientes, algo que alimentó aún más las especulaciones sobre una relación deteriorada entre ambas partes.

Subnautica 2 anunció su fecha de estreno en diferentes plataformas. (Unknown Worlds)
Subnautica 2 anunció su fecha de estreno en diferentes plataformas. (Unknown Worlds)

Pese a ese contexto turbulento, el lanzamiento del acceso anticipado demuestra que el desarrollo sigue adelante y que el estudio logró mantener el rumbo del proyecto.

El interés alrededor de Subnautica 2 también refleja el enorme crecimiento del género survival durante los últimos años. Juegos centrados en exploración, crafting y supervivencia continúan dominando plataformas como Steam, donde miles de jugadores buscan experiencias abiertas y cooperativas capaces de generar tensión constante.

En ese escenario, la franquicia de Unknown Worlds mantiene un lugar privilegiado gracias a una identidad visual y jugable muy distinta a la de otros títulos del género.

Ahora, con fecha confirmada y acceso anticipado a pocas semanas de distancia, la conversación vuelve a centrarse en lo más importante para los seguidores: regresar al océano alienígena que convirtió a Subnautica en uno de los survival más influyentes de la última década.

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