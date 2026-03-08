Una IA detecta decenas de fallos en Firefox en pocos minutos

Tanto Mozilla como Anthropic son conscientes de que la IA puede producir falsos positivos. (Europa Press)

Mozilla y Anthropic han colaborado estratégicamente para mejorar la seguridad del navegador, logrando identificar y corregir en tiempo récord múltiples vulnerabilidades graves gracias al uso del modelo Claude. Esta experiencia marca un antes y un después en la integración de inteligencia artificial en los procesos de revisión de código y protección de software.

Claude y la detección acelerada de vulnerabilidades en Firefox

Durante una prueba intensiva de dos semanas en enero, el sistema de IA Claude de Anthropic analizó el código de Firefox y localizó más de 100 fallos, de los cuales 14 fueron catalogados como de alta gravedad y derivaron en 22 CVEs.

Según Mozilla, “el equipo de Anthropic contactó con ingenieros de Firefox tras usar Claude para identificar errores de seguridad en nuestro motor JavaScript”. La velocidad fue sorprendente: Claude tardó apenas unos minutos en encontrar la primera vulnerabilidad crítica y, mientras se validaba el hallazgo, la IA ya había localizado cincuenta errores más.

Cantidad de vulnerabilidades de seguridad en Firefox notificadas por todas las fuentes, mes a mes. (anthropic.com)

El proceso fue mucho más rápido de lo habitual. En solo dos semanas, Claude detectó el equivalente al 20% de todas las vulnerabilidades graves reportadas en Firefox durante el año anterior.

Mozilla destaca que los informes de Claude incluían casos de prueba mínimos, facilitando la verificación y reproducción de cada problema por parte del equipo de seguridad, lo que permitió aplicar parches antes del lanzamiento de la versión 148 del navegador.

Por qué Firefox fue el elegido

La selección de Firefox por parte de Anthropic no fue casual. La compañía considera al navegador como uno de los proyectos de código abierto más robustos y seguros, ideal para poner a prueba las capacidades de su IA.

Mozilla destaca que los informes de Claude incluían casos de prueba mínimos. (Mozilla)

Claude Opus 4.6, el modelo utilizado, estaba cerca de superar benchmarks clásicos de detección de vulnerabilidades y decidió dar el salto al análisis real de un gran software.

El reporte revela que Claude escaneó casi 6.000 archivos en C++ y generó 112 informes únicos, abarcando desde errores críticos hasta fallos lógicos menores. Tanto Mozilla como Anthropic son conscientes de que la IA puede producir falsos positivos; por eso, solo se enviaron a revisión los fallos con pruebas sólidas que permitieran reproducirlos fácilmente.

Integración de IA en la seguridad de Firefox

El éxito de Claude llevó a Mozilla a anunciar la integración de análisis asistidos por IA en sus protocolos de seguridad interna para futuras versiones de Firefox.

La colaboración demostró que el uso de inteligencia artificial puede acelerar la identificación de vulnerabilidades y reforzar la protección del software frente a amenazas emergentes, adelantando la solución de problemas antes de que afecten a los usuarios finales.

Claude es una familia de modelos de lenguaje e inteligencia artificial avanzada desarrollada por Anthropic. (Europa Press)

Firefox: el navegador independiente y de código abierto que protege tu privacidad

Mozilla Firefox, conocido simplemente como Firefox, es un navegador web gratuito que permite acceder a internet, visitar páginas, ver videos y leer noticias, funcionando de manera similar a otros navegadores como Chrome, Safari o Edge. Sin embargo, Firefox destaca en el mundo tecnológico por su independencia y su enfoque en la privacidad y la transparencia.

A diferencia de la mayoría de los navegadores actuales, que se basan en el código Chromium desarrollado por Google, Firefox utiliza su propia base tecnológica. Detrás de este navegador está la Fundación Mozilla, una organización sin fines de lucro comprometida con mantener un internet abierto y seguro, sin depender de la explotación de los datos de los usuarios.

El funcionamiento de Firefox se apoya en varios motores propios. El motor Gecko se encarga de interpretar el código de las páginas web y presentarlo de forma visual y atractiva en la pantalla.

Firefox es un navegador web gratuito para acceder a internet, ver páginas, videos y noticias, al igual que Chrome, Safari o Edge. MOZILLA

Por su parte, SpiderMonkey procesa las funciones interactivas, permitiendo que los elementos dinámicos de los sitios respondan a las acciones del usuario sin necesidad de recargar la página.

Además, Firefox incluye un sistema de protección contra rastreo mejorada (ETP), que bloquea de manera predeterminada rastreadores publicitarios y scripts maliciosos, reforzando la privacidad durante la navegación.

Otra característica clave de Firefox es su naturaleza de código abierto. Esto significa que su código fuente está disponible públicamente, permitiendo que cualquier persona interesada —desde desarrolladores hasta expertos en ciberseguridad o inteligencia artificial— lo analice, identifique posibles errores y proponga mejoras.