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Hogwarts Legacy gratis en Epic Games Store: hasta esta fecha puedes conseguir el juego de Harry Potter

Este juego es un RPG de acción y mundo abierto que ofrece a los jugadores la posibilidad de recorrer escenarios basados en las obras de J.K. Rowling

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Hogwarts Legacy, de Avalanche Software.
Hogwarts Legacy es un videojuego de rol ambientado en el universo de Harry Potter. (Avalanche Software)

Hogwarts Legacy, el reconocido videojuego ambientado en el universo de Harry Potter, está disponible de forma gratuita en Epic Games Store hasta el 3 de mayo.

Este título es un RPG de acción y mundo abierto que permite a los jugadores explorar libremente escenarios inspirados en los libros de J.K. Rowling.

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En el juego, asumes el rol de un estudiante de Hogwarts en el siglo XIX, con la misión de descubrir un antiguo secreto que amenaza la estabilidad del mundo mágico.

Puedes crear y personalizar tu personaje, aprender y perfeccionar hechizos, elaborar pociones, interactuar con criaturas fantásticas y decidir el rumbo de tu propia historia dentro del universo mágico.

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Hogwarts Legacy, de Avalanche Software.
El título permite explorar el castillo de Hogwarts y sus alrededores en el siglo XIX. (Avalanche Software)

La narrativa ofrece la posibilidad de forjar alianzas, enfrentarse a magos tenebrosos y determinar el destino del mundo mágico.

Cómo descargar Hogwarts Legacy gratis

El paso a paso para descargar Hogwarts Legacy es el siguiente:

  1. Ingresa a Epic Games Store desde tu navegador o la app.
  2. Inicia sesión o crea una cuenta gratuita.
  3. Busca Hogwarts Legacy en la barra de búsqueda.
  4. Haz clic en el juego y selecciona “Obtener”.
  5. Confirma la compra gratuita.
  6. Descarga e instala el juego desde tu biblioteca.

Disponible gratis hasta el 3 de mayo.

De qué Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy es un videojuego de rol y acción ambientado en el universo de Harry Potter, pero con una historia original que transcurre en el siglo XIX, mucho antes de los eventos narrados en los libros y películas.

Los jugadores pueden elegir su casa y asistir a clases de magia. (Avalancha Software)
Los jugadores pueden elegir su casa y asistir a clases de magia. (Avalancha Software)

El jugador asume el papel de un estudiante recién llegado a Hogwarts, la famosa escuela de magia, que descubre que posee una habilidad especial vinculada a un antiguo secreto capaz de alterar el destino del mundo mágico.

El juego permite explorar libremente un mundo abierto que incluye Hogwarts, Hogsmeade y otras localizaciones emblemáticas y nuevas.

Los jugadores pueden personalizar el aspecto y las habilidades de su personaje, elegir una casa, asistir a clases, aprender hechizos, preparar pociones, cuidar criaturas mágicas y forjar alianzas con otros estudiantes y profesores.

La trama principal gira en torno a una amenaza mágica desconocida y la lucha contra magos tenebrosos, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de decidir el rumbo de la historia a través de sus elecciones.

El videojuego permite replicar las varitas más famosas de la saga de Harry Potter.
El videojuego permite replicar las varitas más famosas de la saga de Harry Potter.

Además, el título incluye misiones secundarias, desafíos y secretos por descubrir, lo que amplía la experiencia y la profundidad del universo creado por J.K. Rowling. Hogwarts Legacy destaca por ofrecer a los fans la oportunidad de vivir su propia aventura mágica, independiente de los personajes clásicos.

La trama principal gira en torno a una amenaza mágica desconocida y la lucha contra magos tenebrosos, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de decidir el rumbo de la historia a través de sus elecciones.

Además, el título incluye misiones secundarias, desafíos y secretos por descubrir, lo que amplía la experiencia y la profundidad del universo creado por J.K. Rowling. Hogwarts Legacy destaca por ofrecer a los fans la oportunidad de vivir su propia aventura mágica, independiente de los personajes clásicos.

Qué se conoce de Hogwarts Legacy 2

Al inicio del juego se debe escoger entre una de las cuatro casas: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin.
Al inicio del juego se debe escoger entre una de las cuatro casas: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin.

Hasta el momento, la secuela de Hogwarts Legacy ya fue confirmada oficialmente por Warner Bros. Discovery. Gunnar Wiedenfels, director financiero de la compañía, informó durante la Conferencia de Medios, Comunicaciones y Entretenimiento 2024 de Bank of America que el desarrollo de la continuación es “una de las mayores prioridades para los próximos años”.

El anuncio formal de Hogwarts Legacy 2 está previsto para mediados de 2026, con alta probabilidad de realizarse durante el Summer Game Fest, mientras que el lanzamiento se proyecta para 2027.

Según rumores, la nueva entrega incluirá Quidditch jugable —ausente en la primera edición—, posibles funciones multijugador, modalidades de servicio en vivo y el retorno de personajes emblemáticos de la saga Harry Potter.

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