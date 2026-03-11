Elon Musk lanza su propio PayPal: así es X Money, la nueva plataforma para hacer pagos

Elon Musk anuncia el lanzamiento de X Money, una nueva plataforma de pagos integrada en X con acceso anticipado desde abril de 2026. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Elon Musk confiró la llegada de X Money, una plataforma de pagos integrada directamente en X que competirá directamente con PayPal y Bizum, y comenzará con un acceso público anticipado en abril de 2026.

La aplicación no solo permitirá transacciones entre usuarios, sino que también integrará herramientas de depósito directo, emisión de tarjetas de débito y recompensas gestionadas en alianza con Visa.

Qué es X Money y cómo funcionará

X Money se presenta como una billetera digital y un servicio de pagos totalmente integrado en la plataforma X. Musk ha insistido en varias ocasiones en la intención de sumar herramientas financieras a la red social, en línea con su visión de una “aplicación para todo”.

El diseño de X Money busca facilitar tanto el uso cotidiano de los usuarios como la monetización de contenido por parte de creadores.

La alianza estratégica entre X Money y Visa permitirá a los usuarios acceder a tarjetas de débito físicas y virtuales con recompensas en compras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interfaz de la aplicación, revelada por uno de los beta testers, muestra una organización sencilla: una pestaña principal de “Cuenta” donde se visualiza el saldo y se accede a opciones para depositar o enviar dinero, acompañada de secciones como “Recompensas” y “Actividad”.

Entre sus funciones sobresale la opción de pagos P2P (de persona a persona) instantáneos, depósitos bancarios y la gestión de facturas y operaciones bancarias.

Un aspecto distintivo es la alianza con Visa. X Money ofrecerá tarjetas de débito tanto virtuales como físicas, con un sistema de recompensas que promete un reembolso del 1% en compras. Además, los usuarios podrán acceder a préstamos y otros servicios financieros, una característica que amplía el alcance más allá de las aplicaciones de pago tradicionales.

La plataforma estará gestionada por una subsidiaria con licencia en más de 40 estados de Estados Unidos, bajo el nombre de X Payments, lo que garantiza el cumplimiento de normas regulatorias desde el principio.

El plan de Elon Musk es que X Money ofrezca un rendimiento anualizado de hasta 6% en saldos, superando tasas de cuentas de ahorro tradicionales en Estados Unidos. (REUTERS/Denis Balibouse/Foto de archivo)

Uno de los aspectos que más atención ha despertado es la promesa de un rendimiento anualizado de hasta el 6% sobre los saldos de X Money. Esta tasa supera ampliamente a la de la mayoría de cuentas de ahorro en Estados Unidos y compite directamente con los fondos del mercado monetario.

La oferta de este rendimiento dentro de una aplicación de red social puede atraer a usuarios que buscan alternativas más rentables que las que ofrecen los bancos tradicionales.

Cuándo será el lanzamiento y el acceso a X Money

El lanzamiento de X Money está previsto para abril, en una primera fase de acceso anticipado. Actualmente, solo un grupo reducido de usuarios beta tiene acceso a la plataforma. Para participar en esta prueba inicial, los interesados debieron realizar una donación de $1.000 a una organización benéfica infantil, el William Shatner’s Hollywood Charity Horseshow.

La estrategia de lanzamiento prioriza el mercado estadounidense, donde la plataforma ya cuenta con las autorizaciones necesarias en la mayor parte del país. El objetivo declarado es llevar X Money a una audiencia global en el futuro, aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta para su expansión internacional.

Inicialmente, X Money operará exclusivamente con dólares estadounidenses y moneda fiduciaria, descartando pagos en criptomonedas en su lanzamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Incluirá X Money pagos en criptomonedas?

A pesar de las especulaciones y las expectativas generadas en torno a la integración de criptomonedas, X Money se lanzará inicialmente como un producto exclusivo de moneda fiduciaria, utilizando dólares estadounidenses y la infraestructura financiera tradicional.

Si bien anteriormente se rumoreó sobre la posible inclusión de activos como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Dogecoin (DOGE), la empresa no ha confirmado planes concretos para la integración directa de criptoactivos en la primera etapa.

La reacción de los mercados de criptomonedas ha sido cautelosa tras el anuncio. Dogecoin, que suele experimentar oscilaciones de precio ante cualquier mención de Elon Musk, tuvo solo una breve ganancia para luego estabilizarse.

Musk ha declarado en el pasado su preferencia por Dogecoin, y Tesla llegó a aceptar esta criptomoneda como medio de pago para mercancía en 2022, pero X Money no incluirá funciones criptográficas en su lanzamiento.