La casa de Messi ahora tiene nuevo nombre gracias a un neobanco: Inter de Miami y Nu

Nu se asocia con Inter Miami y se queda con el nombre de su estadio.

El neobanco Nu se convirtió en el nuevo socio principal del Inter Miami CF y obtuvo los derechos de nombre del estadio que el club inaugurará el 4 de abril de 2026. El recinto pasará a llamarse Nu Stadium y formará parte del complejo urbanístico Miami Freedom Park, actualmente en construcción en la ciudad estadounidense.

El acuerdo marca un paso estratégico para ambas organizaciones. Para Nu, representa su desembarco formal en el mercado estadounidense tras haber consolidado su operación en América Latina. Para Inter Miami, implica sumar a su proyecto deportivo y comercial a una de las mayores fintech del mundo en términos de clientes.

El Nu Stadium tendrá una capacidad para 26.700 espectadores y será el nuevo hogar del club en la Major League Soccer (MLS). El recinto fue diseñado para operar durante todo el año y albergar, además de los partidos oficiales del equipo, conciertos, eventos corporativos, encuentros deportivos adicionales y competiciones internacionales.

El logo de Nu Bank estará ubicado también en la parte de atrás de la camiseta de Inter Miami - crédito Nu Bank

La infraestructura será el núcleo de Miami Freedom Park, un desarrollo de uso mixto de 131 acres que combinará deporte, entretenimiento, comercio y espacios públicos. Dentro del complejo se proyectan más de 92.000 metros cuadrados destinados a áreas comerciales, gastronómicas y de entretenimiento, así como hoteles que sumarán alrededor de 750 habitaciones.

El plan también incluye plazas públicas, espacios cívicos y zonas recreativas pensadas para funcionar tanto en días de partido como en la dinámica cotidiana de la ciudad.

Nu, fundada por el empresario colombiano David Vélez, cuenta actualmente con 131 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. La compañía ha anunciado una inversión de US$500 millones para participar en el mercado financiero de Estados Unidos, en una etapa de expansión que busca posicionarla como actor relevante fuera de América Latina. Según estimaciones de Forbes, Vélez posee una fortuna cercana a los US$14.300 millones.

"We're Home" es el lema con el que Nu Bank hizo oficial su alianza comercial con Inter Miami - crédito Nu Bank

Cristina Junqueira, cofundadora y CEO del negocio emergente de Nu en Estados Unidos, señaló que la alianza representa una alineación estratégica con una franquicia deportiva internacional que comparte una ambición global. De acuerdo con la ejecutiva, el Nu Stadium permitirá anclar la marca en Estados Unidos y conectar con una comunidad internacional y diversa.

El acuerdo también se reflejará en espacios específicos dentro del estadio. Entre ellos estará el Nu Club, un salón de hospitalidad premium con capacidad para 770 personas, que ofrecerá vista directa al túnel por el que los jugadores salen del vestuario hacia el campo. Asimismo, se habilitará la Nu Plaza, una zona pública concebida como punto de encuentro para aficionados y visitantes, con pantallas gigantes, áreas de descanso y espacios destinados a activaciones de marca y eventos.

Para Inter Miami, la alianza llega en un momento de consolidación deportiva y crecimiento de su perfil global. El club ha fortalecido su proyección internacional tras la llegada de figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, lo que ha incrementado su visibilidad dentro y fuera de Estados Unidos.

Nu es el neobanco más grande de todo América Latina. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La construcción de Miami Freedom Park comenzó en 2023 y su apertura se realizará por fases a partir de 2026. En una primera etapa entrarán en funcionamiento el estadio y algunos componentes iniciales del distrito de entretenimiento. Posteriormente, se habilitarán otros espacios del desarrollo.

El proyecto contempla además la creación del Jorge Mas Canosa Park, un parque público de 58 acres que ampliará la oferta de áreas verdes en Miami y que, una vez concluido, se perfila como uno de los espacios públicos más grandes construidos en la ciudad en varias décadas.

Con esta alianza, Nu refuerza su estrategia de expansión en Estados Unidos mientras Inter Miami consolida su ecosistema comercial y deportivo alrededor de un complejo que busca convertirse en un nuevo polo urbano para la ciudad.