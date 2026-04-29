Google Traductor con nueva función para aprender inglés, portugués y más idiomas: corrige pronunciación

Una ilustración del logo de Google Translate rodeado de escenas que muestran sus funcionalidades y celebran 20 años de facilitar la comunicación entre diferentes idiomas. (Google)

Google Traductor incorporó una herramienta de pronunciación que permite a los usuarios escuchar cómo se dice correctamente una palabra o frase en inglés, español o hindi en el idioma inicial.

Además, la nueva función de “práctica de pronunciación” utiliza inteligencia artificial para analizar la voz del usuario y brindar comentarios inmediatos, facilitando la mejora de la pronunciación antes de conversar.

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Esta función ya está disponible en Estados Unidos e India, en inglés, español e hindi y puede usarse en la app Translate para Android.

El anunció de esta nueva función se realizó en la celebración de los 20 años del Traductor de Google.

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Una pantalla de teléfono móvil muestra una aplicación de traducción, detallando la frase "este jugo de maracuyá es genial" en español junto con una guía de pronunciación. (Google)

Cómo aprender de pronunciación en inglés, español e hindi con el Traductor de Google

Aprender pronunciación en inglés, español e hindi es más sencillo con las nuevas funciones del Traductor de Google. La plataforma ofrece una herramienta de pronunciación que permite escuchar cómo se pronuncian correctamente palabras y frases en estos idiomas.

Por ejemplo, si un usuario desea saber cómo decir “thank you” en inglés, solo debe escribir la frase y tocar el ícono para escuchar la pronunciación nativa. Lo mismo ocurre con expresiones en español o en hindi.

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Además, la función de “práctica de pronunciación” utiliza inteligencia artificial para analizar la voz del usuario. Al repetir una palabra o frase, el sistema ofrece comentarios instantáneos sobre la precisión de la pronunciación, señalando qué sonidos deben mejorarse.

Una mano sostiene un teléfono móvil mostrando la interfaz de Google Traductor, traduciendo "Hola, ¿cómo estás?" del español al inglés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, al intentar pronunciar “opportunity” en inglés, la herramienta detecta errores y sugiere ajustes en tiempo real. Esta retroalimentación es especialmente útil para quienes buscan mejorar antes de una conversación real.

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La función está disponible en la app Translate para Android en Estados Unidos e India, tanto en inglés, español e hindi. Así, los usuarios pueden practicar de forma autónoma, recibir correcciones inmediatas y perfeccionar su pronunciación en contextos cotidianos.

Cómo aprender otro idioma con ayuda del Traductor de Google

Además de la herramienta de pronunciación, Google Traductor puede ayudarte a aprender otro idioma con funciones como la traducción instantánea de texto, la traducción por voz y la traducción de imágenes mediante la cámara del dispositivo.

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También permite guardar frases útiles en una lista de favoritos para repasarlas fácilmente y ofrece ejemplos de uso en contexto, lo que ayuda a comprender mejor el significado y la estructura de las oraciones.

FILE PHOTO: Gemini logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Estas funciones hacen que el aprendizaje de un nuevo idioma sea más accesible, dinámico y adaptado a las necesidades diarias de los usuarios.

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Gemini, la IA de Google, para aprender idiomas

Además del traductor, los usuarios pueden recurrir a Gemini, la inteligencia artificial de Google, para aprender nuevos idiomas. Con esta IA, los usuarios pueden practicar conversaciones interactivas, recibir explicaciones gramaticales personalizadas y obtener sugerencias de vocabulario adaptadas a su nivel.

Gemini también ofrece ejercicios de comprensión auditiva y pronunciación, permitiendo mejorar las habilidades lingüísticas de manera dinámica y personalizada.

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Además de ser herramientas valiosas para aprender idiomas, aplicaciones como Google Traductor y Gemini, la inteligencia artificial de Google, resultan especialmente útiles al viajar. Permiten comunicarse de manera efectiva en países donde no se domina el idioma local, facilitando desde pedir indicaciones hasta leer menús o entender señales.

La silueta de una niña de 11 años con leucemia, llevando una maleta, avanza en el horizonte al atardecer, representando su valiente recorrido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, un turista en la India puede utilizar el traductor para comprender carteles en hindi, mientras que en Estados Unidos o España, puede escuchar la pronunciación correcta de frases básicas en inglés o español para interactuar sin dificultad.

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La función de traducción de texto y voz agiliza conversaciones cotidianas en aeropuertos, hoteles o restaurantes, eliminando barreras y reduciendo la posibilidad de malentendidos.

Además, la opción de traducir imágenes mediante la cámara del teléfono ayuda a interpretar documentos, menús o instrucciones rápidamente.

Herramientas como Gemini ofrecen práctica conversacional y recomendaciones personalizadas, permitiendo a los viajeros prepararse con anticipación y ganar confianza antes de enfrentarse a situaciones reales.