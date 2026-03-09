Elon Musk quiere sumar 2.000 millones de clientes a Starlink Mobile como motor económico de SpaceX

Elon Musk planea que esta filial de SpaceX le ofrezca varios beneficios para seguir invirtiendo en la exploración espacial. (Fotocomposición Infobae)

El despliegue de Starlink Mobile, respaldado por la ambición de Elon Musk de alcanzar 2.000 millones de clientes en el sector de la telefonía mundial, ha convertido a esta filial de SpaceX en el centro neurálgico de la proyección financiera y tecnológica de la compañía.

Con operaciones en los cinco continentes mediante alianzas con operadoras locales, la empresa se posiciona como el motor económico principal para la empresa aeroespacial, impulsando la financiación de nuevas generaciones de cohetes reutilizables y sistemas espaciales que abordarán misiones hacia la Luna y Marte.

Cuál es la apuesta de Elon Musk con la rentabilidad de Starlink

En febrero, Musk declaró en la red social X que la agencia espacial estadounidense NASA aportaría apenas el 5% de los ingresos de SpaceX, mientras que la “gran mayoría” provendría de Starlink.

Elon Musk dijo que la gran mayoría de ingresos de SpaceX provendrían de Starlink. (Foto: REUTERS/David Swanson/File Photo)

Este predominio se refleja en los resultados: estimaciones recientes atribuyen a Starlink ingresos de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares en 2025, equivalentes a aproximadamente el 69% de los ingresos totales de SpaceX, situados entre 15.000 y 16.000 millones de dólares según cifras de Reuters y proyecciones de Payload Space y Quilty Space.

Para 2026, analistas prevén que SpaceX podría alcanzar entre 22.000 y 24.000 millones de dólares, con Starlink aportando cerca del 80% del total si logra duplicar su negocio.

Qué representa la llegada Starlink Mobile en diferentes países

El servicio de Starlink, sostenido por una constelación de 10.000 satélites en órbita, atiende actualmente a 9 millones de usuarios que acceden a internet gracias a antenas exclusivas de la compañía.

El servicio de internet satelital de Starlink cuenta con 10.000 satélites en órbita y provee conexión a 9 millones de usuarios globales. (Imagen ilustrativa Infobae)

El salto a los teléfonos inteligentes, mediante Starlink Mobile, amplía la infraestructura ya existente y establece sinergias estratégicas con operadoras diversas, desde compañías tradicionales hasta sectores naviero, minero y aeronáutico.

Entre los aliados recientes destaca el acuerdo de roaming satelital anunciado en el Mobile World Congress de Barcelona con Deutsche Telekom, lo que permite a Starlink ampliar su cobertura a casi toda Europa y consolidarse como la mayor operadora global, superando en alcance a empresas estatales chinas.

En España, la compañía cerró una alianza con MasOrange, que suma 26 millones de usuarios a través de marcas como Orange, Amena, Masmovil, Euskaltel, Yoigo y Pepephone.

Alianzas estratégicas de Starlink Mobile, como la firmada con Deutsche Telekom y MasOrange, extienden la cobertura a más de 32 países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red de socios de Starlink alcanza actualmente más de 32 países, brindando servicios de respaldo sin requerir terminales adicionales para sus usuarios. Entre las alianzas confirmadas figuran T-Mobile en Estados Unidos, Rogers en Canadá, KDDI en Japón, Optus y Telstra en Australia, Entel en Chile y Perú, Airtel África en 14 naciones africanas, además de Telekom y MasOrange.

Cuál es el potencial bursátil de Starlink Mobile

La potencial valoración bursátil para el debut en el mercado se sitúa en 1,5 billones de dólares, proyección que convertiría a Elon Musk en el primer billonario de la historia considerando, además, su participación en Tesla.

Asimismo, se debe considerar que la cobertura de Starlink Mobile no se plantea como sustituto inmediato de las redes móviles tradicionales, sino como soporte en las áreas de baja cobertura o zonas remotas, donde la conexión a voz y mensajería por satélite garantiza la continuidad del servicio.

La futura generación de satélites V2 de Starlink prevé ampliar el ancho de banda y facilitar centros de datos en el espacio para 2028. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para consolidar su liderazgo, Starlink planea lanzar en 2028 una nueva generación de satélites V2, con el objetivo de ofrecer ancho de banda móvil a miles de millones de usuarios y abrir la puerta a la instalación de centros de datos en el espacio.

Junto a la expansión comercial de Starlink, SpaceX avanza en la integración de la startup de inteligencia artificial xAi (Grok, X), que continúa requiriendo aportes de capital para sostener su desarrollo y expansión de centros de datos. Esta sinergia refuerza el papel de Starlink como base financiera y tecnológica para el grupo.

En este sentido, el crecimiento exponencial y la proyección de convertirse en el operador dominador del sector mundial sitúan a Starlink en el eje del desarrollo espacial y de telecomunicaciones de la próxima década, pero hace falta ver cómo será la recepción del mercado.