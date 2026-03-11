Conexión entre iPhone y Xiaomi es una realidad: esta es la actualización que está dando de qué hablar

Xiaomi anuncia el calendario oficial de actualizaciones para HyperOS 3.1, ofreciendo mayor compatibilidad con iOS en dispositivos seleccionados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Xiaomi ha dado a conocer el calendario oficial de actualizaciones para su sistema operativo HyperOS 3.1 y los dispositivos que serán compatibles, con el que los usuarios tendrán una mayor compatibilidad y más funciones con iOS.

El proceso de actualización se desplegará de manera gradual y se extenderá durante varias semanas. Como suele ocurrir en este tipo de versioness, el despliegue se organiza en fases, que se extienen hasta la segunda semana de abril.

Cuáles son las novedades de la actualización de Xiaomi

Mejoras de compatibilidad y experiencia con iOS

El sistema introduce funciones específicas que facilitan la interacción y la transición entre dispositivos Xiaomi y el ecosistema de Apple. Aunque los detalles técnicos no han sido revelados en profundidad, la integración apunta a una mayor comodidad para quienes utilizan ambos entornos, permitiendo sincronización y comunicación más fluida entre terminales.

Este avance resulta especialmente relevante para usuarios que manejan varios dispositivos, ya que la tendencia es lograr que la conectividad entre móviles, tablets, relojes y dispositivos inteligentes del hogar sea cada vez más transparente y eficiente.

La actualización de HyperOS 3.1 introduce la función HyperConnect, que mejora la integración entre el ecosistema Xiaomi y dispositivos Apple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

HyperConnect, la función que impulsa esta interconexión, promete un salto de calidad en la gestión del ecosistema Xiaomi, aunque todavía se esperan detalles adicionales sobre su funcionamiento.

Super-OTA

Uno de los aspectos más llamativos de HyperOS 3.1 es la introducción de Super-OTA (SOTA), una nueva forma de entender y ejecutar las actualizaciones del sistema.

Tradicionalmente, las actualizaciones en Android implicaban descargar paquetes voluminosos y reiniciar el dispositivo para reescribir particiones completas, un proceso que podía resultar molesto y que retrasaba la solución de errores menores. Con SOTA, Xiaomi apuesta por un modelo más ágil y modular.

El sistema Super-OTA permite que el móvil reciba pequeños paquetes que se descargan e instalan en segundo plano, sin necesidad de reiniciar y sin interrumpir al usuario. Los parches se aplican directamente sobre módulos críticos como el Launcher, la aplicación de Seguridad o plugins internos, de forma similar a la actualización de cualquier aplicación convencional.

El despliegue de HyperOS 3.1 inicia el 11 de marzo con modelos como Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi Pad 8 Pro y Redmi K90 Pro Max entre los primeros en recibirlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta dinámica agiliza la corrección de fallos y elimina la espera habitual para recibir una actualización mayor que resuelva problemas puntuales.

Cambios en la multitarea y optimización del sistema

HyperOS 3.1 llega con un rediseño en la gestión de la multitarea, inspirándose en el estilo de iOS para hacer más intuitivo y visual el cambio entre aplicaciones recientes. El objetivo es que la interacción sea más simple y natural, manteniendo la fluidez y estabilidad que han caracterizado a las últimas versiones del sistema.

Calendario oficial de despliegue y celulares compatibles

El calendario publicado por Xiaomi contempla diversos grupos de dispositivos, organizados en función de la antigüedad y la gama. Desde este 11 de marzo, la actualización de HyperOS 3.1 comienza a llegar a modelos como Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17, Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8, Redmi K90 Pro Max y Redmi K90.

La tercera fase de HyperOS 3.1, prevista a partir del 15 de abril, abarca modelos como Xiaomi 14 Ultra, Redmi K70 Pro y Redmi Note 15 Pro+. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualizaciones que llegarán a partir del próximo 31 de marzo

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultimate Edition

Redmi K80

Redmi Turbo 5 Max

Redmi Turbo 5

Redmi K Pad

Actualizaciones que llegarán a partir del próximo 15 de abril

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition

Xiaomi 14

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi Mi 5 Pro

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultimate Edition

Redmi K70

Redmi K70E

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 4

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15

Redmi Pad 2 Pro

Actualizaciones que llegarán a partir del próximo 23 de abril

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Mi 4 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultimate Edition

Redmi Turbo 3

Redmi Note 15R

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13R

Redmi 15R 5G

Redmi 14R 5G

Redmi 14C

Redmi Pad 2

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro