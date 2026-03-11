Tecno

Conexión entre iPhone y Xiaomi es una realidad: esta es la actualización que está dando de qué hablar

Estas mejoras también facilitará la integración con tablets y dispositivos del hogar para una gestión más fluida

Guardar
Xiaomi anuncia el calendario oficial
Xiaomi anuncia el calendario oficial de actualizaciones para HyperOS 3.1, ofreciendo mayor compatibilidad con iOS en dispositivos seleccionados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Xiaomi ha dado a conocer el calendario oficial de actualizaciones para su sistema operativo HyperOS 3.1 y los dispositivos que serán compatibles, con el que los usuarios tendrán una mayor compatibilidad y más funciones con iOS.

El proceso de actualización se desplegará de manera gradual y se extenderá durante varias semanas. Como suele ocurrir en este tipo de versioness, el despliegue se organiza en fases, que se extienen hasta la segunda semana de abril.

Cuáles son las novedades de la actualización de Xiaomi

  • Mejoras de compatibilidad y experiencia con iOS

El sistema introduce funciones específicas que facilitan la interacción y la transición entre dispositivos Xiaomi y el ecosistema de Apple. Aunque los detalles técnicos no han sido revelados en profundidad, la integración apunta a una mayor comodidad para quienes utilizan ambos entornos, permitiendo sincronización y comunicación más fluida entre terminales.

Este avance resulta especialmente relevante para usuarios que manejan varios dispositivos, ya que la tendencia es lograr que la conectividad entre móviles, tablets, relojes y dispositivos inteligentes del hogar sea cada vez más transparente y eficiente.

La actualización de HyperOS 3.1
La actualización de HyperOS 3.1 introduce la función HyperConnect, que mejora la integración entre el ecosistema Xiaomi y dispositivos Apple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

HyperConnect, la función que impulsa esta interconexión, promete un salto de calidad en la gestión del ecosistema Xiaomi, aunque todavía se esperan detalles adicionales sobre su funcionamiento.

  • Super-OTA

Uno de los aspectos más llamativos de HyperOS 3.1 es la introducción de Super-OTA (SOTA), una nueva forma de entender y ejecutar las actualizaciones del sistema.

Tradicionalmente, las actualizaciones en Android implicaban descargar paquetes voluminosos y reiniciar el dispositivo para reescribir particiones completas, un proceso que podía resultar molesto y que retrasaba la solución de errores menores. Con SOTA, Xiaomi apuesta por un modelo más ágil y modular.

El sistema Super-OTA permite que el móvil reciba pequeños paquetes que se descargan e instalan en segundo plano, sin necesidad de reiniciar y sin interrumpir al usuario. Los parches se aplican directamente sobre módulos críticos como el Launcher, la aplicación de Seguridad o plugins internos, de forma similar a la actualización de cualquier aplicación convencional.

El despliegue de HyperOS 3.1
El despliegue de HyperOS 3.1 inicia el 11 de marzo con modelos como Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi Pad 8 Pro y Redmi K90 Pro Max entre los primeros en recibirlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta dinámica agiliza la corrección de fallos y elimina la espera habitual para recibir una actualización mayor que resuelva problemas puntuales.

  • Cambios en la multitarea y optimización del sistema

HyperOS 3.1 llega con un rediseño en la gestión de la multitarea, inspirándose en el estilo de iOS para hacer más intuitivo y visual el cambio entre aplicaciones recientes. El objetivo es que la interacción sea más simple y natural, manteniendo la fluidez y estabilidad que han caracterizado a las últimas versiones del sistema.

Calendario oficial de despliegue y celulares compatibles

El calendario publicado por Xiaomi contempla diversos grupos de dispositivos, organizados en función de la antigüedad y la gama. Desde este 11 de marzo, la actualización de HyperOS 3.1 comienza a llegar a modelos como Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17, Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8, Redmi K90 Pro Max y Redmi K90.

La tercera fase de HyperOS
La tercera fase de HyperOS 3.1, prevista a partir del 15 de abril, abarca modelos como Xiaomi 14 Ultra, Redmi K70 Pro y Redmi Note 15 Pro+. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualizaciones que llegarán a partir del próximo 31 de marzo

  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi MIX Flip 2
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Ultimate Edition
  • Redmi K80
  • Redmi Turbo 5 Max
  • Redmi Turbo 5
  • Redmi K Pad

Actualizaciones que llegarán a partir del próximo 15 de abril

  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi Mi 5 Pro
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70 Ultimate Edition
  • Redmi K70
  • Redmi K70E
  • Redmi Turbo 4 Pro
  • Redmi Turbo 4
  • Redmi Note 15 Pro+
  • Redmi Note 15 Pro
  • Redmi Note 15
  • Redmi Pad 2 Pro

Actualizaciones que llegarán a partir del próximo 23 de abril

  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi Mi 4 Pro
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60 Ultimate Edition
  • Redmi Turbo 3
  • Redmi Note 15R
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14 5G
  • Redmi Note 13 Pro+
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13R
  • Redmi 15R 5G
  • Redmi 14R 5G
  • Redmi 14C
  • Redmi Pad 2
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad Pro

Temas Relacionados

iPhoneXiaomiAppleHyperOSCelularesAndroidTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Alerta en Europa: ciberataque ruso compromete cuentas de mensajería de altos cargos y militares

Los ciberdelincuentes se hicieron pasar por chatbots y lograron acceder a conversaciones y grupos confidenciales

Alerta en Europa: ciberataque ruso

WhatsApp prepara planes de suscripción para Meta AI: así funcionarán los nuevos niveles premium en Android

La aplicación de mensajería prueba niveles premium en Android, ofreciendo funciones avanzadas, personalización y mayores límites de uso

WhatsApp prepara planes de suscripción

Desactiva Meta AI de WhatsApp y evita que intervenga en tus mensajes

El chatbot puede ser bloqueado de los chats grupales para no que aparezca al ser mencionado

Desactiva Meta AI de WhatsApp

Grupos de WhatsApp: la configuración que conviene desactivar para reducir el riesgo de ciberataques

Si la descarga automática está activada por defecto, archivos maliciosos pueden instalarse en el móvil

Grupos de WhatsApp: la configuración

Un usuario confió en una IA y terminó siendo víctima de fraude en su propio ordenador

Experimentos recientes muestran que los asistentes inteligentes, al carecer de contexto y filtros, pueden emplear técnicas fraudulentas para cumplir objetivos

Un usuario confió en una
DEPORTES
Boca Juniors buscará arrimarse a

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Cómo se definirá la plaza de Irán si finalmente decide no jugar el Mundial 2026: qué selección podría ocupar su lugar

Las críticas al técnico del Tottenham tras el cambio del arquero Kinsky por sus errores ante Atlético de Madrid: “No es humano”

Revolución en la F1: una automotriz china buscaría ser la 12° escudería con una millonaria inversión

ATP Challenger 175: el escenario que también conquistó un ex número uno del mundo

TELESHOW
Luciano Castro contó la charla

Luciano Castro contó la charla que tuvo con sus hijos en su internación: “Ahora tengo que demostrar con hechos”

La desopilante anécdota de Roberto Moldavsky con Wanda Nara: “¡La escuché cuando vendía a Icardi al Galatasaray!”

Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi coincidieron en Milán: las fotos que eligieron mostrar

Se llevó a cabo la conciliación de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia: “Feliz”

Lizy Tagliani contó el berrinche más gracioso de su hijo Tati: “Me encanta”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador refuerza el control

El Salvador refuerza el control digital de medicamentos fiscalizados ante la ONU

‘Los Soprano’ conecta con nuevas generaciones en una exposición que recorre su historia y legado

La revista Forbes ubicó a Alice Walton como la mujer más rica del mundo

El Comando Central de Estados Unidos alertó a los civiles iraníes que el régimen utiliza puertos para lanzar misiles

EEUU autoriza pruebas de taxis aéreos eléctricos en 26 estados con primeras operaciones previstas para 2026