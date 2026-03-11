Conexión entre iPhone y Xiaomi es una realidad: esta es la actualización que está dando de qué hablar

Xiaomi ha dado a conocer el calendario oficial de actualizaciones para su sistema operativo HyperOS 3.1 y los dispositivos que serán compatibles, con el que los usuarios tendrán una mayor compatibilidad y más funciones con iOS.
El proceso de actualización se desplegará de manera gradual y se extenderá durante varias semanas. Como suele ocurrir en este tipo de versioness, el despliegue se organiza en fases, que se extienen hasta la segunda semana de abril.
Cuáles son las novedades de la actualización de Xiaomi
- Mejoras de compatibilidad y experiencia con iOS
El sistema introduce funciones específicas que facilitan la interacción y la transición entre dispositivos Xiaomi y el ecosistema de Apple. Aunque los detalles técnicos no han sido revelados en profundidad, la integración apunta a una mayor comodidad para quienes utilizan ambos entornos, permitiendo sincronización y comunicación más fluida entre terminales.
Este avance resulta especialmente relevante para usuarios que manejan varios dispositivos, ya que la tendencia es lograr que la conectividad entre móviles, tablets, relojes y dispositivos inteligentes del hogar sea cada vez más transparente y eficiente.
HyperConnect, la función que impulsa esta interconexión, promete un salto de calidad en la gestión del ecosistema Xiaomi, aunque todavía se esperan detalles adicionales sobre su funcionamiento.
- Super-OTA
Uno de los aspectos más llamativos de HyperOS 3.1 es la introducción de Super-OTA (SOTA), una nueva forma de entender y ejecutar las actualizaciones del sistema.
Tradicionalmente, las actualizaciones en Android implicaban descargar paquetes voluminosos y reiniciar el dispositivo para reescribir particiones completas, un proceso que podía resultar molesto y que retrasaba la solución de errores menores. Con SOTA, Xiaomi apuesta por un modelo más ágil y modular.
El sistema Super-OTA permite que el móvil reciba pequeños paquetes que se descargan e instalan en segundo plano, sin necesidad de reiniciar y sin interrumpir al usuario. Los parches se aplican directamente sobre módulos críticos como el Launcher, la aplicación de Seguridad o plugins internos, de forma similar a la actualización de cualquier aplicación convencional.
Esta dinámica agiliza la corrección de fallos y elimina la espera habitual para recibir una actualización mayor que resuelva problemas puntuales.
- Cambios en la multitarea y optimización del sistema
HyperOS 3.1 llega con un rediseño en la gestión de la multitarea, inspirándose en el estilo de iOS para hacer más intuitivo y visual el cambio entre aplicaciones recientes. El objetivo es que la interacción sea más simple y natural, manteniendo la fluidez y estabilidad que han caracterizado a las últimas versiones del sistema.
Calendario oficial de despliegue y celulares compatibles
El calendario publicado por Xiaomi contempla diversos grupos de dispositivos, organizados en función de la antigüedad y la gama. Desde este 11 de marzo, la actualización de HyperOS 3.1 comienza a llegar a modelos como Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17, Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8, Redmi K90 Pro Max y Redmi K90.
Actualizaciones que llegarán a partir del próximo 31 de marzo
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Ultimate Edition
- Redmi K80
- Redmi Turbo 5 Max
- Redmi Turbo 5
- Redmi K Pad
Actualizaciones que llegarán a partir del próximo 15 de abril
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Mi 5 Pro
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultimate Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Pad 2 Pro
Actualizaciones que llegarán a partir del próximo 23 de abril
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi Mi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultimate Edition
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15R
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R
- Redmi 15R 5G
- Redmi 14R 5G
- Redmi 14C
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro