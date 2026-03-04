Tecno

Todos los teléfonos Xiaomi, Redmi y POCO que quedan sin soporte: esta es la lista completa

Algunos de los dispositivos afectados son el Redmi Note 11 4G, el POCO F4, el Xiaomi 11T y el Mi 11

Xiaomi incluyó al POCO F4
Xiaomi incluyó al POCO F4 en su lista EOL, por lo que dejará de beneficiarse de mejoras de sistema operativo y parches de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Xiaomi actualizó su lista de dispositivos que dejarán de recibir actualizaciones de software y firmware. Entre los modelos incluidos se encuentran el Redmi Note 11 4G, el POCO F4, el Xiaomi 11T y el Mi 11.

Esta lista, denominada EOL (end of life), implica que, según la compañía tecnológica, es posible que ya no se atiendan los reportes de vulnerabilidades de seguridad para estos equipos.

Lista completa de dispositivos Xiaomi que ya están en EOL

A continuación, se presenta la lista oficial de modelos mundiales de Xiaomi, Redmi y POCO que han sido declarados EOL (end of life), es decir, dejarán de recibir actualizaciones de software, firmware y soporte en reportes de seguridad, según la compañía tecnológica:

El Xiaomi 11T finaliza
El Xiaomi 11T finaliza su ciclo de soporte, quedando fuera del cronograma de actualizaciones de la compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Serie Mi

  • Mi 1
  • Mi 2, Mi 2A
  • Mi 3, Mi 4, Mi 4S, Mi 4C
  • Mi 5, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi 5C, Mi 5X
  • Mi 6, Mi 6X
  • Mi 8, Mi 8 Lite, Mi 8 SE, Mi 8 UD, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition
  • Mi 9, Mi 9 Lite, Mi 9 Pro 5G, Mi 9T Pro, Mi 9 SE
  • Mi CC 9, Mi CC 9e, Mi CC 9 Pro
  • Mi Note, Mi Note 2, Mi Note 3, Mi Note Pro
  • Mi MIX, Mi MIX 2, Mi MIX 2S, Mi MIX 3, Mi MIX 4 (China)
  • Mi MAX, Mi MAX 2, Mi MAX 3
Xiaomi anunció el cese de
Xiaomi anunció el cese de soporte para equipos de todas las gamas, afectando a una amplia base de usuarios en distintos mercados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Mi A1, Mi A2, Mi A2 Lite, Mi A3 (Android One)
  • Mi Pad, Mi Pad 2, Mi Pad 3, Mi Pad 4, Mi Pad 4 Plus
  • Mi JUEGO
  • Mi Note 10, Mi Note 10 Lite
  • Mi 10 Lite Zoom (China), Mi 10 Lite 5G (Taiwán)
  • Mi 10T, Mi 10T Pro
  • Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10S (China)
  • Mi 11 Lite (Turquía, Rusia, India, EEE, Global, Indonesia)
  • Mi 11 Lite 5G (Japón)
  • Mi 11 LE (China)
  • Mi 11, Mi 11 Pro (China), Mi 11 Ultra (varias regiones), Mi 11i (varias regiones), Mi 11X Pro (India)
Ante la suspensión de actualizaciones,
Ante la suspensión de actualizaciones, la marca sugiere respaldar los datos personales en los dispositivos incluidos en la lista EOL. (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Xiaomi MIX Fold (China)
  • Xiaomi Pad 5 Pro 5G, Pad 5 Pro y Pad 5 Pro 12.4 (China)
  • Xiaomi Civi (China), Xiaomi Civi 1S (China)
  • Xiaomi 12X, Xiaomi 12 Pro Dimensity (China)
  • Xiaomi 11T, 11T Pro (varias regiones)
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE (varias regiones)
  • XM-COURBET-SOTER-GLOBAL, XM-VENUS (China)

Serie Redmi

  • Redmi 1, 1S, 2, 2A, 3, 3S, 3X, 4, 4X, 4A, 5, 5 Plus, 5A
  • Redmi Note 1, Note 1S, Note 2, Note 2 Pro, Note 3, Note 4, Note 4X, Note 5, Note 5A, Note 5 Pro, Note 6 Pro
  • Redmi Pro, Redmi S2, Redmi Y2, Redmi Y3
  • Redmi Go
En su sitio web, Xiaomi
En su sitio web, Xiaomi difundió la lista global de dispositivos EOL, informando sobre la suspensión del soporte técnico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Redmi Note 7, Note 7S, Note 7 Pro, K20, K20 Pro, K30, K30 5G, K30i 5G, K30S Ultra, K30 Ultra, K30 Pro, K30 Pro+, K40, K40 Pro, K40 Pro+, K40S, K50, K50 Pro, K50i, K50G
  • Redmi 7, 7A, 8, 8A, 8A Dual, 9, 9A, 9C, 9C NFC, 9T, 9 Prime (India), 10A, 10A Sport, 10A (varias regiones), 10 2022 (Turquía)
  • Redmi 10X (China), 10X Pro (China), 10X 4G (China)
  • Redmi Note 8, Note 8T, Note 8 Pro, Note 8 (2021)
  • Redmi Note 9, Note 9 Pro (varias regiones), Note 9T (varias regiones), Note 10, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, Note 10 Pro (varias regiones), Note 10T, Note 10S, Note 10 Lite, Note 10 JE (Japón)
Es recomendable reemplazar los modelos
Es recomendable reemplazar los modelos EOL de Xiaomi para reducir la exposición a vulnerabilidades sin corrección. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Redmi Note 11 4G (China), Note 11 5G (China), Note 11 Pro (varias regiones), Note 11 Pro+ (varias regiones), Note 11 Pro+ 5G (varias regiones), Note 11T 5G (India), Note 11T Pro (China), Note 11T Pro+ (China), Note 11R (China), Note 11S (varias regiones)
  • Redmi Pad (varias regiones)

Serie POCO

  • POCO F1, F2 Pro (Global), F3, F3 GT (India), F4 (varias regiones), F4 GT (varias regiones)
  • POCO X2, X3 (India), X3 NFC (varias regiones), X3 Pro (varias regiones), X3 GT (Indonesia), X4 GT (varias regiones)
  • POCO M2 Pro (India), M3 (varias regiones), M3 Pro 5G (varias regiones), M4 Pro 5G (India, Turquía, EEE), M5 (varias regiones), M5s (varias regiones), M4 Pro
  • POCO C31 (India), C40 (varias regiones), C50 (varias regiones)

Otros modelos internacionales y variantes regionales también se encuentran dentro de la lista EOL.

