Android 17 de Google no estará más en estos Xiaomi: lista completa

Xiaomi dejará de brindar soporte a varios de sus celulares este 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía Xiaomi dejará fuera de la actualización a Android 17 a varios de sus smartphones lanzados recientemente, marcando el cierre de ciclo de soporte para una parte de su catálogo en 2026.

Aunque los equipos seguirán funcionando con normalidad, ya no recibirán la próxima versión del sistema operativo de Google, lo que implica que se quedarán sin las novedades estructurales de la plataforma a futuro.

La decisión forma parte de la política de actualizaciones del fabricante, que establece un número determinado de años de soporte para el sistema base. Una vez cumplido ese periodo, los dispositivos continúan recibiendo mantenimiento limitado o mejoras propias del ecosistema de la marca, pero no nuevas versiones completas de Android.

Varios dispositivos Xiaomi no podrán actualizarse con Android 17. (Xiaomi)

Qué significa quedarse sin Android 17

Que un celular no actualice a Android 17 no implica que deje de funcionar ni que pierda compatibilidad inmediata con aplicaciones. Los dispositivos seguirán operativos, mantendrán acceso a la tienda de apps y conservarán sus capacidades actuales.

La diferencia estará en la ausencia de nuevas funciones del sistema, cambios profundos de seguridad a largo plazo y optimizaciones diseñadas específicamente para versiones más recientes.

En términos prácticos, el teléfono entra en una etapa de madurez: continúa siendo usable, pero deja de evolucionar al mismo ritmo que los modelos más nuevos.

Cumpliendo con su ciclo de actualizaciones, Xiaomi ya anunció qué celulares no se podrán actualizar con Android 17. (Imagen Ilustrativa Infobae)

HyperOS seguirá llegando a algunos modelos

Pese a no recibir Android 17, varios de estos equipos sí podrán actualizarse a nuevas versiones del sistema propio del fabricante. La capa de personalización de la marca —desarrollada de forma independiente al calendario de Google— permite extender ciertas mejoras de interfaz, rendimiento y funciones inteligentes incluso cuando el soporte del sistema base ya terminó.

Esto refleja una estrategia dual: por un lado, se respeta el ciclo de vida comprometido para Android; por otro, se prolonga la experiencia del usuario mediante optimizaciones propias que no requieren un cambio completo de versión.

Los modelos que no se actualizarán

Dentro del listado aparecen dispositivos de las familias más populares del fabricante, incluidas las líneas comercializadas bajo sus submarcas Redmi y POCO, que suelen enfocarse en la gama media y en ofrecer alto rendimiento a menor precio.

Si bien varios celulares Xiaomi no tendrán Android 17, si podrán acceder a HyperOS 4. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los celulares que no recibirán Android 17:

Redmi Note 14 5G

Redmi 13

Redmi 14C

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

POCO M6 Pro 4G

POCO M7 Pro 5G

POCO X6 5G

Además, todos los modelos anteriores a los mencionados dentro de estas series también quedan automáticamente fuera de la actualización. Es decir, generaciones previas ya habían alcanzado su límite de soporte y no forman parte del nuevo ciclo.

Por qué algunos modelos recientes quedan fuera

Uno de los aspectos que más llama la atención es la presencia de dispositivos relativamente nuevos en la lista. Esto responde a que el soporte no depende únicamente del año de lanzamiento comercial, sino del calendario interno de desarrollo, del hardware utilizado y del compromiso de actualizaciones definido para cada gama.

Xiaomi ya se encuentra desarrollando HyperOS 4. (Foto: Imagen ilustrativa)

Los fabricantes suelen priorizar los modelos más avanzados o aquellos diseñados para ciclos de soporte más largos, mientras que las líneas enfocadas en precio competitivo tienen ventanas de actualización más acotadas.

No es necesario cambiar de teléfono de inmediato

Especialistas coinciden en que quedar fuera de una gran actualización no obliga a reemplazar el equipo. Mientras el dispositivo siga recibiendo parches de seguridad y mantenga compatibilidad con aplicaciones, su vida útil puede extenderse varios años más, especialmente en usuarios que no dependen de funciones de última generación.

El impacto real se percibe de forma gradual: con el tiempo, algunas características nuevas dejarán de estar disponibles o llegarán antes a modelos más recientes, pero la experiencia diaria no cambia de forma drástica.