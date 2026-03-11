Tecno

Siete años después de su último lanzamiento, el iPod está ganando popularidad entre los jóvenes: por qué

Ante el aumento de precios en los servicios de streaming y el deseo de desconexión, una nueva generación adopta el iPod como símbolo de independencia musical

El iPod recupera protagonismo entre los jóvenes como alternativa a los servicios de streaming y las redes sociales. (Reuters)

Nos tenemos que remontar a 2019 para recordar cuándo se lanzó al mercado el último modelo de iPod. Esta familia de dispositivos fue descontinuada tres años después debido a que se había vuelto redundante ante las capacidades de los iPhones y el resto de smartphones para reproducir música.

Sin embargo, un reciente informe de The New York Times ha revelado que el dispositivo está experimentando un inesperado resurgimiento entre jóvenes que buscan desconectarse de las redes sociales y la saturación digital.

El atractivo de poseer la música y desconectarse de la red

La proliferación de servicios de streaming y el aumento de sus precios han motivado a muchos jóvenes a buscar alternativas para escuchar música. El caso de Angeline Richard ilustra esta tendencia: tras descubrir que varias canciones desaparecían de su biblioteca de Apple Music y cansada de depender de la disponibilidad online, decidió adquirir un iPod Nano de tercera generación. Para ella, el proceso de descargar y añadir música resultó no solo sencillo, sino también una experiencia relajante, lejos de las notificaciones constantes y la distracción del teléfono.

Muchos jóvenes valoran la posibilidad de escuchar música sin interrupciones ni notificaciones al usar el iPod. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El iPod ofrece una experiencia enfocada exclusivamente en la música, lo que permite a los usuarios sentirse presentes y menos expuestos a la hiperconectividad. En palabras de Richard, escuchar música desde el iPod le permite “estar en un solo lugar a la vez, en vez de en todas partes al mismo tiempo”.

Nostalgia y estética retro impulsan el regreso

El informe destaca que el iPod, presentado hace casi 25 años, está siendo redescubierto por una generación que apenas era niña cuando el dispositivo revolucionó la industria musical. Así como ha ocurrido con cámaras digitales y otras tecnologías de los primeros años 2000, la nostalgia y el atractivo estético del iPod han impulsado su retorno a la cultura pop.

La popularidad del dispositivo se refleja en redes sociales y plataformas como TikTok, donde artistas y creadores de contenido lo han convertido en un símbolo de estilo. Addison Rae, una figura destacada entre los jóvenes, promocionó su sencillo “Headphones On” mostrando un iPod Nano en sus videos. Las búsquedas del término “ipod” en eBay aumentaron más del 8% el último año, y algunas versiones del reproductor se venden por precios que superan en un 60% los valores de 2023.

El aumento de precios y la desaparición de canciones en plataformas digitales han impulsado el regreso del reproductor de Apple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una experiencia musical sin algoritmos ni distracciones

Más allá del factor nostálgico, quienes eligen el iPod valoran la posibilidad de escuchar música sin depender de algoritmos ni constantes interrupciones. Tony Fadell, exejecutivo de Apple y uno de los creadores del iPod, explicó que el auge del dispositivo refleja una preferencia por “lo digital no conectado”. Según Fadell, la decisión de optar por un iPod responde al deseo de tener control sobre la música y evitar la sobrecarga de notificaciones y sugerencias automáticas.

Muchos jóvenes mencionan el impacto positivo que tiene desconectarse del teléfono y de las redes sociales. Elizabeth Hernandez, estudiante universitaria, asegura que el uso del iPod le permite centrarse en los álbumes completos y sentirse más conectada con la música y consigo misma. Otros, como Maxime Irlinger, han encontrado en el iPod una forma de destacar su estilo personal y explorar la música de manera independiente, lejos de la influencia de los algoritmos.

Una alternativa para la salud mental y la vida digital

También se recogen testimonios de jóvenes que han optado por regalar iPods a familiares para reducir el tiempo frente a la pantalla y promover una relación más sana con la tecnología. Natalie Gamez, auxiliar de enfermería, compartió que volver a usar el iPod le permitió reconectar con la música de su infancia y mejorar su bienestar emocional. Su hermana Emily, de 13 años, comenta que el iPod es más apreciado que el teléfono, sobre todo en un entorno escolar donde los móviles están prohibidos.

Adquirir y usar un iPod permite a los usuarios controlar su biblioteca musical y redescubrir álbumes completos. (Reuters)

El resurgimiento del iPod, siete años después de su último lanzamiento, pone de manifiesto una tendencia creciente entre los jóvenes: buscar experiencias digitales menos invasivas y más significativas, recuperando la simplicidad y el control sobre sus propios hábitos de consumo cultural.

