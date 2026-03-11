Tecno

Aparece un iPhone con iOS 19, el sistema operativo de Apple que nunca fue lanzado oficialmente

Las imágenes filtradas permiten observar un sistema operativo que no forma parte del calendario público de actualizaciones de iOS

Guardar
Se filtra cómo se iba
Se filtra cómo se iba a ver iOS 26. (Apple)

Un iPhone con una versión inédita de iOS 19 ha salido a la luz recientemente, revelando la existencia de un sistema operativo que Apple nunca llegó a lanzar de forma oficial.

El hallazgo muestra lo que parece ser una versión de prueba instalada en un dispositivo utilizado para desarrollo interno, lo que ha despertado interés entre analistas y seguidores de la marca por tratarse de un software que no formó parte del calendario público de actualizaciones.

Las imágenes y datos que circulan en comunidades tecnológicas indican que el dispositivo funciona con una compilación temprana del sistema operativo. Este tipo de versiones suelen utilizarse dentro de la compañía para probar nuevas funciones, evaluar cambios en la interfaz o experimentar con herramientas que posteriormente podrían integrarse en futuras actualizaciones.

El iOS 19 tiene muchas
El iOS 19 tiene muchas de las características que hoy en día tiene iOS 26.

Aunque el sistema operativo no llegó a presentarse oficialmente, su existencia confirma que Apple desarrolla múltiples versiones experimentales antes de decidir qué funciones o productos se integrarán finalmente en sus lanzamientos públicos.

Un sistema que nunca llegó al público

El software identificado como iOS 19 aparentemente corresponde a una etapa temprana del desarrollo de los sistemas móviles de Apple. Este tipo de compilaciones internas suelen incluir herramientas de prueba, funciones incompletas o elementos experimentales que aún no están preparados para el uso general.

En la industria tecnológica es habitual que las empresas desarrollen múltiples iteraciones de un sistema operativo antes de definir una versión final. Durante ese proceso, algunas características se descartan o se posponen para futuras actualizaciones, mientras que otras se transforman o se integran en versiones posteriores del software.

Se filtró cómo iba a
Se filtró cómo iba a ser el sistema iOS 19, el cual fue reemplazado por iOS 26.

La aparición de este iPhone con iOS 19 sugiere que Apple exploró una línea de desarrollo que finalmente no se materializó como lanzamiento oficial. En muchos casos, estos proyectos se mantienen dentro de la compañía y rara vez salen a la luz.

Cómo aparecen estos dispositivos

Los prototipos o dispositivos con software experimental suelen aparecer cuando equipos de prueba se filtran o cambian de manos tras finalizar su uso interno. En ocasiones, estos terminales se utilizan para evaluar nuevas funciones, realizar pruebas de rendimiento o comprobar la compatibilidad con aplicaciones antes de la presentación pública de un sistema operativo.

Cuando alguno de estos dispositivos llega a manos externas, investigadores y entusiastas del software analizan sus componentes para descubrir detalles sobre herramientas o tecnologías que Apple pudo haber desarrollado durante su proceso de investigación.

El sistema operativo iOS 19
El sistema operativo iOS 19 también iba a contar con Liquid Glass.

Este tipo de hallazgos permiten comprender mejor cómo evoluciona el desarrollo del software dentro de las grandes compañías tecnológicas.

El proceso de desarrollo de iOS

El sistema operativo móvil de Apple, conocido como iOS, se actualiza de forma periódica con nuevas versiones que incorporan funciones, mejoras de seguridad y cambios en la experiencia de usuario.

Cada actualización pasa por varias fases de desarrollo. Primero se crean versiones internas utilizadas por ingenieros y diseñadores para probar nuevas funciones. Después se publican versiones beta para desarrolladores y usuarios que desean probar el software antes de su lanzamiento definitivo.

La app Livability muestra controles
La app Livability muestra controles para activar funciones incluso hasta la WWDC 2027.

Durante este proceso, algunas funciones desaparecen o se modifican antes de llegar al público. Por ello, la existencia de versiones que nunca se lanzan oficialmente no resulta inusual dentro del desarrollo de software.

Qué significa este hallazgo

El descubrimiento de un iPhone con iOS 19 no implica necesariamente que Apple planee lanzar esa versión del sistema operativo en el futuro. Más bien refleja una etapa del proceso de experimentación tecnológica que ocurre dentro de la empresa.

Este tipo de software puede incluir cambios en el diseño, herramientas para desarrolladores o pruebas relacionadas con rendimiento y seguridad. Muchas de estas pruebas se realizan para evaluar posibles mejoras que podrían integrarse más adelante en otras versiones del sistema.

Apple no lanzó iOS 19
Apple no lanzó iOS 19 de manera oficial, pero se filtró el prototipo. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / REUTERS/Priyanshu Singh)

En el caso de Apple, la compañía mantiene una estrategia muy controlada respecto a sus proyectos en desarrollo, por lo que la aparición de este dispositivo con una versión inédita del sistema ha despertado curiosidad en la comunidad tecnológica.

Aunque el sistema operativo iOS 19 nunca fue presentado oficialmente, su descubrimiento ofrece una pequeña ventana al proceso interno de innovación de Apple, donde numerosas ideas se prueban antes de convertirse —o no— en productos disponibles para millones de usuarios.

Temas Relacionados

iPhoneAppleiOSLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

La inteligencia artificial obliga a las grandes empresas de Estados Unidos a replantear cuántos empleados necesitan

El avance de la automatización en las principales compañías exige que los trabajadores adquieran conocimientos técnicos y capacidad para gestionar procesos complejos, ya que los puestos rutinarios pierden terreno. Adaptar el perfil profesional es clave para acceder a nuevas oportunidades laborales

La inteligencia artificial obliga a

EA recorta personal en los estudios de Battlefield a pesar de las ventas millonarias del último juego

Electronic Arts recorta personal en Criterion, DICE, Ripple Effect y Motive Studios pese al récord comercial, reflejando los riesgos de la automatización

EA recorta personal en los

Tarjetas SD vs microSD: qué son, para qué sirven y cuál conviene según el uso

Estas tarjetas permiten ampliar la memoria de los dispositivos y transferir archivos con facilidad entre cámaras, teléfonos y computadoras

Tarjetas SD vs microSD: qué

Si tienes Android TV entra a este menú oculto para que tu televisor funcione más rápido

Uno de los beneficios es la desactivación de animaciones para una experiencia más fluida

Si tienes Android TV entra

Epic Games aumenta el precio de las monedas de Fortnite: los creadores explican por qué tomaron esta decisión

La compañía justificó el aumento señalando que el costo de mantener y operar el juego ha subido en los últimos años

Epic Games aumenta el precio
DEPORTES
Boca Juniors buscará arrimarse a

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

El escándalo que rodea a una figura del Manchester City por la presunta invasión de la privacidad de sus vecinos

El ministro de Deportes de Irán aseguró que la selección no jugará el Mundial: “No hay condiciones para participar”

Crece la tensión en Aston Martin de cara al Gran Premio de China en la F1 por los problemas en su motor: “No podemos quedarnos quietos”

La “maldición” que sufre Neymar cuando tiene que jugar el día del cumpleaños de su hermana

TELESHOW
Lizy Tagliani contó el berrinche

Lizy Tagliani contó el berrinche más gracioso de su hijo Tati: “Me encanta”

La decisión indeclinable de Pilar Smith respecto a APTRA: “El silencio no es una opción”

Carla Conte reveló cómo empezó la relación con su actual pareja: “El primer beso fue rarísimo”

Evangelina Anderson reveló el insólito plan que tienen todos los participantes de Masterchef para seguir viéndose

Fito Páez abrió su serie de shows en Rosario: el viaje por su obra y sus influencias y el abrazo con Ángel Di María

INFOBAE AMÉRICA

Detectan tuberculosis de origen humano

Detectan tuberculosis de origen humano en primate rescatado en Panamá

Donald Trump dijo que los bombardeos en Irán terminarán pronto

Descubren una proteína sanguínea que podría frenar el avance del cáncer de páncreas

Guerra en Medio Oriente: el CEO de Lego anticipó qué pasará con los precios de los juguetes tras la suba del petróleo

La guerra de Irán tiene un claro ganador regional