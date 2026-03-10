Tecno

Cuáles son las mejores horas para utilizar la lavadora y ahorrar energía

Programar la lavadora en franjas económicas, mantener el equipo en buen estado y preferir ciclos cortos son estrategias que ayudan al consumo energético

Cuándo usar la lavadora para ahorrar en la factura eléctrica: claves del consumo inteligente en 2026 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento sostenido en el precio de la electricidad ha puesto en alerta a miles de hogares, que buscan estrategias para reducir gastos y optimizar el consumo energético. En este contexto, la lavadora, uno de los electrodomésticos con mayor demanda de electricidad, puede convertirse en una aliada del ahorro si se utiliza en los momentos adecuados.

La reciente implementación de tarifas eléctricas diferenciadas por franjas horarias obliga a repensar rutinas y hábitos domésticos. Aprovechar los horarios menos costosos para lavar la ropa puede tener un impacto directo en el importe final de la factura mensual, sin sacrificar la comodidad ni la calidad del lavado.

Cómo funcionan las franjas horarias de la electricidad

Utilizar la lavadora durante la noche o los fines de semana y apostar por modelos de bajo consumo son soluciones clave para disminuir el impacto de la discriminación horaria en la economía familiar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las compañías eléctricas han dividido el día en tres bloques principales: horas punta, horas llano y horas valle. El objetivo de esta segmentación es distribuir la demanda a lo largo del día y permitir a los usuarios ahorrar si adaptan el uso de sus electrodomésticos a los horarios menos costosos.

  • Horas punta: Son los periodos de mayor demanda y, por tanto, los más costosos. De lunes a viernes, abarcan de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00. Utilizar la lavadora en estos intervalos incrementa el gasto, ya que el precio del kilovatio hora (kWh) alcanza su valor más alto.
  • Horas llano: Ofrecen un coste intermedio y se distribuyen entre las 08:00 y las 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 00:00.
  • Horas valle: Son las más económicas, comprendidas desde las 00:00 hasta las 08:00. Durante fines de semana y festivos, todas las horas se consideran valle, permitiendo mayor flexibilidad para programar el lavado sin preocuparse por costes adicionales.

Consejos para ahorrar energía al usar la lavadora

El ahorro energético no depende solo del horario, también del tipo de electrodoméstico y los hábitos de uso. Aquí algunas recomendaciones clave:

  • Lavar con agua fría: El calentamiento del agua representa una parte importante del consumo energético. Siempre que sea posible, opta por programas de lavado en frío.
  • Evitar ciclos largos: Si la ropa no está muy sucia, utiliza programas cortos y ecológicos, que requieren menos energía y tiempo.
  • Llenar la lavadora: Aprovecha la capacidad máxima de carga antes de poner el aparato en marcha. Las cargas pequeñas suponen un uso ineficiente de la energía.
  • Realizar mantenimiento periódico: Limpiar filtros y partes ocultas mantiene la eficiencia del electrodoméstico y prolonga su vida útil.
  • Utilizar tecnología inteligente: Algunas lavadoras permiten programar el inicio del ciclo a través de aplicaciones móviles, facilitando su uso durante las horas valle aunque no estés en casa.

Electrodomésticos eficientes: una inversión inteligente

Tarifas eléctricas y electrodomésticos inteligentes: cómo pequeños cambios en el uso de la lavadora generan grandes ahorros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de la lavadora también influye en el consumo. Los modelos con etiquetas de eficiencia energética A o B consumen menos electricidad y agua, lo que repercute favorablemente tanto en el gasto mensual como en el impacto ambiental. Tecnologías como EcoBubble permiten lavar con agua fría sin perder eficacia, y las funciones de autodosificación ajustan la cantidad de detergente y suavizante según la carga, optimizando recursos.

Los motores Digital Inverter ofrecen un funcionamiento más silencioso, lo que facilita el uso nocturno sin perturbar el descanso familiar. La combinación de eficiencia, programación inteligente y mantenimiento adecuado puede traducirse en un ahorro considerable a largo plazo.

La discriminación horaria busca incentivar el consumo en los periodos de menor demanda y aliviar la presión sobre la red eléctrica. Utilizar la lavadora en horas valle permite acceder a tarifas más competitivas, mientras que hacerlo en horas punta incrementa el costo de la factura.

Ajustar rutinas y aprovechar los horarios económicos, junto con la inversión en electrodomésticos de bajo consumo, son estrategias clave para un uso energético responsable y sostenible.

El mejor momento para usar la lavadora y ahorrar energía es durante las horas valle, especialmente por la noche y los fines de semana. Planificar el uso de los electrodomésticos, invertir en modelos eficientes y adoptar hábitos responsables permiten reducir el coste mensual de electricidad y contribuyen a un hogar más sostenible. Un pequeño ajuste en la rutina puede marcar la diferencia en el bolsillo y en el cuidado del planeta.

