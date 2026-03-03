La IA dispara el consumo de energía: los centros de datos usarán cuatro veces más electricidad para 2030

La inteligencia artificial hará que los centros de datos en Estados Unidos puedan consumir hasta cuatro veces más energía para 2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial provocará un aumento en el consumo de energía de los centros de datos en Estados Unidos, que podrían llegar a utilizar hasta cuatro veces más electricidad para 2030.

Esta advertencia surge tras la creación del Next-Generation Data Centers Institute (NGDCI), una iniciativa del Oak Ridge National Laboratory (ORNL) destinada a enfrentar los retos energéticos que plantea el avance de la IA.

Stephen Streiffer, director del ORNL, señaló que la inteligencia artificial está transformando múltiples sectores, pero también genera una demanda energética sin precedentes.

El laboratorio advierte que el consumo eléctrico de los centros de datos vinculados a la IA podría duplicarse o incluso triplicarse en la próxima década, lo que aumentará la presión sobre la infraestructura energética actual.

Según el Electric Power Research Institute, los centros de datos ya representan más del 4% del consumo eléctrico total en Estados Unidos, una cifra que podría alcanzar el 17% en 2030.

Este incremento está directamente relacionado con las necesidades de operación y entrenamiento de grandes modelos de IA, que requieren grandes cantidades de energía para funcionar de manera eficiente.

Cómo abordar el consumo energético de los centros de datos

El Next-Generation Data Centers Institute (NGDCI) busca enfrentar el creciente consumo energético de los centros de datos a través del desarrollo de infraestructuras más seguras, eficientes y confiables.

Para ello, consolidará la experiencia del Oak Ridge National Laboratory (ORNL) en tecnologías energéticas, computación avanzada, ciencia de redes y ciberseguridad.

Entre sus prioridades se encuentran la creación de sistemas de refrigeración de última generación, la gestión optimizada de la energía y la integración inteligente con la red eléctrica.

El instituto contará con el respaldo del proyecto Modeling Energy Growth Associated with Data Centers (MEGA-DC), que utiliza herramientas avanzadas para analizar el impacto económico y técnico de las mejoras en infraestructura.

Esta información será clave para desarrolladores, empresas eléctricas y responsables políticos a la hora de tomar decisiones sobre el futuro de los centros de datos.

Los investigadores de ORNL destacan que estos centros podrían convertirse en activos estratégicos, capaces de adaptarse en tiempo real y reforzar la resiliencia energética del país.

El NGDCI reunirá a socios industriales como AMD, Carrier Energy, Chemours y NVIDIA para diseñar conjuntamente soluciones que incluyan arquitecturas eficientes, sistemas de refrigeración innovadores y estrategias integradas de seguridad digital y física.

Estas alianzas permitirán que los avances tecnológicos pasen rápidamente del laboratorio a la aplicación real, aprovechando recursos exclusivos de ORNL como bancos de pruebas de microredes y entornos de simulación digital.

El lanzamiento del instituto coincide con la preparación de dos nuevos sistemas informáticos de IA, Discovery y Lux, que ampliarán la infraestructura nacional de computación de alto rendimiento.

Cuánta energía consumen los centros de datos

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), los centros de datos representan aproximadamente el 1,5% del consumo eléctrico mundial, lo que equivale a 415 teravatios-hora (TWh) al año.

En los últimos cinco años, este consumo ha crecido un 12% anual y las proyecciones indican que podría más que duplicarse, alcanzando los 945 TWh para 2030.

Este incremento se debe principalmente al rápido desarrollo de la computación acelerada de alto consumo energético, utilizada sobre todo en aplicaciones de inteligencia artificial.

Qué son los centros de datos

Los centros de datos constituyen una infraestructura fundamental para el funcionamiento de servicios como el almacenamiento en la nube, las redes sociales, la inteligencia artificial y las plataformas streaming.

Su consumo energético es elevado y constante, ya que los servidores deben permanecer en funcionamiento las 24 horas para asegurar la disponibilidad continua de internet, aplicaciones y servicios digitales.

Además, estos equipos generan grandes cantidades de calor, lo que obliga a utilizar sistemas de refrigeración intensivos, como aire acondicionado y enfriadoras industriales.

Estos sistemas representan una parte importante del consumo eléctrico total de los centros de datos, ya que son esenciales para evitar fallos y mantener operativos los equipos.