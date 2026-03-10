Tecno

Códigos de Free Fire para hoy: accede a recompensas gratuitas

Los códigos disponibles este 10 de marzo de 2026 ofrecen a los jugadores la posibilidad de conseguir diamantes, monedas y más

Conoce los códigos de Free
Conoce los códigos de Free Fire disponible para este 10 de marzo. (Foto: Garena)

Los jugadores de Garena Free Fire y su versión mejorada Garena Free Fire MAX ya pueden canjear una nueva lista de códigos promocionales disponibles este martes 10 de marzo de 2026.

Estos códigos, publicados por la desarrolladora Garena, permiten desbloquear recompensas gratuitas dentro del videojuego, como diamantes, monedas, tokens y elementos cosméticos para los personajes. La compañía suele liberar estos códigos de manera periódica para su comunidad global de jugadores.

Sin embargo, tienen una validez limitada: algunos permanecen activos durante varias horas y otros solo durante un día desde su publicación. Por esa razón, quienes deseen obtener las recompensas deben introducirlos lo antes posible antes de que expiren o alcancen el límite de usos permitido.

Nuevos códigos de Free Fire
Nuevos códigos de Free Fire para este 10 de marzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Códigos de Free Fire y Free Fire MAX para hoy, martes 10 de marzo de 2026

Estos son los códigos promocionales disponibles actualmente:

  • FFW2Y7NQFV9S
  • FFMC2SJLKXSB
  • 4ST1Z7ZBRPQ9
  • BR43PMAPYEZZ
  • F8YC4TN6VKQ9
  • V44ZX8Y7GJH5
  • FF9MJ31CKRXG
  • FF7MLY4ME6SC
  • FF79A3B2K6GB
  • FFR4G3HMSYJN
  • 6KWMFJMQ9YG
  • FZ5X1C7V9B2N
  • B1RK7C5ZL8YT
  • TX4SC2VUNPKF
  • ZZZ76NT3PDSH
  • FFPURTQFDZ9
  • XDJZ2E5WEFJ
  • FFUMCPSJM9S3
  • FFJYBGD8H1H4
  • RHTG9V0LTDWP
  • ZRW3J4N8VRX5
  • TFX9J3ZRP6G
  • FQ9W2E7RT5Y
  • FE2R8T6Y4U1
  • FU11503P7A9S
  • FL2K6J4H9G5F
  • UPQ7X5NMJ64V
  • S9QK2L6VP3MR
  • N7QK5L3MRP9J

Cada uno de estos códigos puede canjearse una única vez por cuenta y, en caso de funcionar correctamente, las recompensas se enviarán directamente al inventario del jugador.

Monedas, diamantes y skins ofrecen
Monedas, diamantes y skins ofrecen los códigos de Free Fire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué recompensas se pueden obtener

Los códigos promocionales suelen ofrecer recompensas aleatorias dentro del juego. Dependiendo del código y del evento activo, los jugadores pueden recibir diferentes artículos digitales.

Entre las recompensas más habituales se encuentran:

  • Diamantes, la moneda premium del juego
  • Monedas de oro
  • Tokens para eventos especiales
  • Skins y diseños para personajes
  • Objetos cosméticos y accesorios

Estos elementos permiten personalizar a los personajes o mejorar la experiencia de juego sin necesidad de realizar compras dentro de la aplicación.

Con Free Fire puedes obtener
Con Free Fire puedes obtener objetos gratis si usas sus códigos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo canjear los códigos de Free Fire MAX

El proceso para canjear códigos en Garena Free Fire MAX es sencillo, aunque no se realiza directamente desde el juego. Los jugadores deben acceder al portal oficial de recompensas de Garena y seguir algunos pasos básicos.

El procedimiento es el siguiente:

  1. Ingresar al sitio web oficial de recompensas de Garena.
  2. Iniciar sesión con una cuenta vinculada al juego. Las plataformas disponibles incluyen Facebook, Google, Apple, Huawei, VK o Twitter.
  3. Introducir el código promocional en el campo correspondiente.
  4. Confirmar el canje.

Tras completar el proceso, el sistema mostrará un mensaje de confirmación si el código es válido. Las recompensas suelen enviarse a la cuenta del jugador en un plazo aproximado de 30 minutos, aunque en algunos casos pueden tardar hasta 12 horas dependiendo del tráfico del sistema.

Garena también advierte que los códigos no pueden utilizarse con cuentas de invitado. Para canjearlos es necesario haber vinculado previamente el perfil del juego con una plataforma de acceso.

Las recompensas pueden tardar en
Las recompensas pueden tardar en llegar una vez usas el código. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fenómeno global en móviles

Garena Free Fire se ha consolidado como uno de los títulos battle royale más populares en dispositivos móviles. El juego está disponible de forma gratuita para sistemas Android y iOS, lo que ha contribuido a su amplia base de jugadores en distintas regiones del mundo.

Su versión mejorada, Garena Free Fire MAX, fue lanzada posteriormente con mejoras gráficas, efectos visuales más avanzados y una experiencia optimizada para dispositivos móviles de mayor rendimiento.

El modelo de actualizaciones constantes, eventos temporales y distribución de códigos promocionales forma parte de la estrategia del juego para mantener activa a su comunidad. Estas recompensas gratuitas permiten a los jugadores acceder a nuevos contenidos y personalizaciones sin necesidad de invertir dinero dentro del título.

Por ello, Garena suele publicar nuevos códigos de forma regular, especialmente durante eventos, actualizaciones o celebraciones dentro del juego. Los jugadores que sigan de cerca estas publicaciones tienen más oportunidades de obtener recompensas antes de que los códigos caduquen.

Google confirma Aluminium OS: así

No basta con saber usar

Starlink ya no quiere ser

Creador de ChatGPT cree que

Antes de liderar la IA:
Quiénes son los argentinos que

La nueva vida de Pampita:

Ucrania asegura que avanzó en

