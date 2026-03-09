Top 5 de mejores canciones de Las guerreras K-pop para agregar ya mismo a tu playlist

El filme ya tiene presupuestado una secuela que se entrenaría antes de 2030. (Foto: Netflix)

El éxito global de Las guerreras K-pop ha marcado una tendencia sin precedentes en la industria cinematográfica y musical. Estrenada en 2025 en Netflix, la película superó récords de audiencia y se consolidó como una de las producciones más vistas.

Desde su llegada a la plataforma streaming, el filme ha mantenido una presencia constante, impulsando a miles de usuarios a explorar su banda sonora. La música de Las guerreras K-pop ha encabezado los principales rankings de streaming, acumulando más de 8.300 millones de reproducciones a nivel mundial.

La mayoría de las canciones del repertorio superan los 10 millones de vistas en YouTube, posicionándose como tendencias en redes sociales y generando un fenómeno de alcance internacional. La selección de temas ha motivado a usuarios de todo el mundo a sumar las canciones a sus playlists personales.

Cuál es la canción más popular de Las guerreras K-pop

El tema más reproducido de la película superó los mil millones de vistas en YouTube y consolidó su lugar en la cultura pop internacional.

“Golden” figura como la canción más popular de Las Guerreras K-pop y se ha convertido en un verdadero símbolo del filme. La pieza central de la banda sonora alcanzó 1.205 millones de vistas en YouTube, posicionándose como la favorita entre los seguidores.

El impacto de Golden trascendió las fronteras de la película. Su melodía ha sido adoptada en programas de televisión y eventos internacionales, lo que refuerza su proyección global.

Diversas agrupaciones han realizado versiones en vivo, contribuyendo a la permanencia del tema en las listas de éxitos internacionales y sumando nuevos públicos al fenómeno.

Qué hace distinta a la balada “Free” dentro de la película

La película cuenta solo con una balada en su repertorio.

La balada “Free”, interpretada por Ejae y Andrew Choi, se destaca dentro del repertorio por su tono íntimo y su armonía vocal precisa. La canción suma 33 millones de reproducciones en YouTube, cifra que la sitúa entre las favoritas de quienes buscan una experiencia emocional distinta en el contexto del K-pop.

La inclusión de “Free” en la banda sonora amplía el espectro emocional de la película, al ofrecer un espacio de calma en medio de los ritmos más enérgicos que dominan el resto de la producción. El tema explora emociones poco habituales en el género y ha encontrado eco entre los usuarios que valoran la diversidad musical.

Cómo se posiciona “Your Idol” en el universo del K-pop actual

“Your Idol” ha logrado consolidarse como una de las propuestas más poderosas del repertorio de Las guerreras K-pop. Con 142 millones de vistas en YouTube, este tema se distingue por un sonido potente y pegadizo.

La mayoría del repertorio acumula millones de vistas en plataforma digitales.

Su popularidad ha impulsado a agrupaciones de renombre, como Ateez y Stray Kids, a versionar la canción en presentaciones en vivo, lo que demuestra la influencia de la película en el K-pop contemporáneo.

Qué aporta la colaboración musical de Twice en “Takedown”

El tema “Takedown” suma 8,3 millones de vistas en YouTube y destaca por un estribillo enérgico, complementado por una colaboración especial con el grupo Twice.

La participación de esta agrupación ha añadido un valor adicional al repertorio, fortaleciendo la conexión entre la película y las figuras más relevantes del K-pop.La colaboración con Twice permitió que el tema alcanzara audiencias más amplias y se posicionara como tendencia en plataformas digitales.

Por qué “How It’s Done” y “Soda Pop” son esenciales en cualquier playlist

Cada uno de estos sencillos suma más de 100 millones de reproducciones.

El repertorio de Las guerreras K-pop incluye otros temas que han sido fundamentales para su éxito global. “How It’s Done” acumula 435 millones de vistas en YouTube y se caracteriza por líneas de rap y una producción de alto nivel, lo que la ha llevado a figurar en diversas listas de éxitos.

Por su parte, “Soda Pop” ha conseguido 224 millones de reproducciones, y se posiciona como favorita entre el público juvenil por su ritmo contagioso y su capacidad para viralizarse en redes sociales.

Ambas canciones han contribuido de manera decisiva a la expansión del fenómeno de Las guerreras K-pop y siguen sumando nuevas audiencias en plataformas streaming alrededor del mundo.