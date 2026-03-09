Si el WiFi va más lento en el televisor que en el celular, prueba este ajuste para solucionar el problema

El streaming se interrumpe en la televisión por fallos en el WiFi, no en el dispositivo, a diferencia del móvil. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando el streaming se detiene o pierde calidad en el televisisor, mientras en el móvil funciona sin interrupciones, la causa suele encontrarse en el WiFi y no en el dispositivo. Un ajuste en el router puede ser la solución definitiva para que el contenido fluya de manera estable en ambas pantallas.

Cuál es el origen de este problema con el WiFi en el televisor

La raíz del problema suele estar en cómo cada dispositivo se conecta y gestiona la señal WiFi. El teléfono aprovecha su movilidad y capacidad para cambiar de antena, gestionar saltos entre bandas e incluso tolerar mejor los picos de latencia. Además, normalmente está más cerca del usuario y, por tanto, en una posición óptima respecto a la señal.

El televisor, en cambio, permanece fijo, muchas veces instalado detrás de muebles o en lugares con obstáculos y paredes de por medio. En el salón suelen convivir muchos aparatos que generan interferencias inalámbricas: mandos Bluetooth, barras de sonido, consolas, dispositivos inteligentes, incluso microondas cercanos. Todo esto contribuye a saturar la banda de 2,4 GHz, la más utilizada en los hogares para las conexiones WiFi.

Esta saturación afecta especialmente al televisor, que no puede buscar mejores condiciones de señal por sí mismo. El móvil, en cambio, disimula estos problemas gracias a su capacidad para adaptarse, lo que explica por qué la televisión muestra más claramente los síntomas cuando la red no es óptima.

La saturación de la banda WiFi de 2,4 GHz es la principal causa de la baja calidad de vídeo y las interrupciones en el TV. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo identificar si el problema es del WiFi

Antes de hacer ajustes complejos, existen dos pruebas rápidas para saber si el WiFi es el responsable de los cortes en el streaming del televisor.

La primera consiste en crear un punto de acceso desde el móvil, preferiblemente en la banda de 5 GHz, y conectar la televisión a esa red durante unos minutos. Si el vídeo se reproduce sin interrupciones, la pista es clara: el router o la red WiFi habitual son el cuello de botella.

La segunda prueba es conectar la televisión directamente por cable Ethernet. Aunque sea de forma temporal, si al hacerlo desaparecen los cortes, la conclusión es similar: el problema está en la conexión WiFi, no en la aplicación ni en el dispositivo.

Cuál es el ajuste que puede mejorar la experiencia en el televisor

El cambio más efectivo para solucionar los problemas de streaming en la televisión es asignar manualmente la banda y el canal de conexión WiFi.

La proximidad del router al televisor determina si conviene conectar por 2,4 GHz para cobertura o 5 GHz para velocidad y estabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos hogares, el router emite las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz bajo el mismo nombre de red (SSID), permitiendo que el propio router decida a cuál se conecta cada dispositivo. Aunque esta configuración resulta cómoda, en el caso de los televisores puede ser contraproducente: la televisión puede saltar automáticamente a la banda de 2,4 GHz buscando estabilidad, pero si esa banda está saturada, el streaming se ve comprometido.

La solución práctica consiste en diferenciar los nombres de las bandas—por ejemplo, “Casa 2.4” y “Casa 5”—y conectar el televisor a la banda que convenga según la distancia al router y las condiciones del entorno.

Cuando el router se encuentra cerca del televisor, la banda de 5 GHz suele ofrecer mayor velocidad y menor saturación, lo que se traduce en una reproducción más fluida. Si el router está alejado o hay varias paredes entre ambos, la banda de 2,4 GHz puede proporcionar mejor cobertura, aunque es más propensa a interferencias.

Otros factores a considerar del problema WiFi con el televisor

A veces, los problemas de streaming no se manifiestan como cortes evidentes, sino como cargas lentas, baja calidad de vídeo o tiempos de espera prolongados al iniciar una aplicación. Esto puede deberse a una resolución de nombres (DNS) lenta o inestable.

Un DNS lento o inestable en el televisor causa cargas lentas y baja calidad de vídeo durante el streaming en plataformas digitales. (Imagen ilustrativa Infobae)

En muchos televisores es posible modificar el DNS desde los ajustes de red. Cambiar este valor puede ayudar a descartar si la causa está en la forma en que el televisor accede a los servidores de streaming. Si al modificar el DNS mejora la velocidad de carga, se confirma que el problema estaba en la resolución de nombres y no en la señal.

Existe también una función en algunos routers llamada aislamiento de clientes. Esta opción impide que los dispositivos WiFi se comuniquen entre sí, útil en redes públicas, pero en un entorno doméstico puede generar problemas como cortes en el streaming, envíos de contenido fallidos o dispositivos que dejan de aparecer en la red. Si se ha modificado la configuración del router por motivos de seguridad, conviene revisar que esta función no esté activada.