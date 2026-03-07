Qué método usar para limpiar la pantalla del televisor sin rayarla ni mancharla

El paño de microfibra es el material más recomendado para limpiar pantallas de televisores sin dañarlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza adecuada de la pantalla del televisor es fundamental para conservar su calidad de imagen y prolongar su vida útil. Con la llegada de los televisores inteligentes 4K, QLED y OLED, el cuidado se ha vuelto aún más relevante, ya que estos dispositivos tienen microprocesadores cada vez más complejos, lo cual los vuelve más vulnerables que los dispositivos tradicionales.

Aunque la tarea parece sencilla, un error al limpiar puede dejar rayones, manchas permanentes o incluso dañar el panel.

Productos y materiales recomendados para una limpieza segura

La clave para limpiar la pantalla sin dañarla está en utilizar los productos y técnicas adecuadas. Los fabricantes coinciden en algunos puntos esenciales:

Apagar y desenchufar el televisor antes de limpiar facilita detectar suciedad y previene accidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paño de microfibra: Es el material más seguro para eliminar polvo y huellas. Su textura atrapa la suciedad sin rayar la superficie y es el mismo que se emplea para lentes o dispositivos móviles.

Agua en mínima cantidad: Si la suciedad persiste, solo se debe humedecer ligeramente el paño, nunca empaparlo. El movimiento sobre la pantalla debe ser suave, preferiblemente en una sola dirección y sin ejercer presión.

Limpiadores específicos para pantallas: Existen productos formulados sin alcohol ni amoníaco, pensados para respetar los recubrimientos del panel. Siempre deben aplicarse sobre el paño, jamás directamente sobre la pantalla.

Antes de empezar, se recomienda apagar y desenchufar el televisor. Esto facilita ver las manchas y aumenta la seguridad durante la limpieza.

Errores frecuentes que conviene evitar

Muchos usuarios siguen utilizando métodos heredados de televisores antiguos, compuestos por piezas más grandes y separadas, por lo que hay menor riesgo de avería para todo el sistema ante la suciedad o una mala limpieza. Entre los errores más comunes se destacan:

Una limpieza ligera y regular ayuda a mantener la calidad de imagen y prolonga la vida útil del televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uso de productos inadecuados: Limpiavidrios, alcohol etílico o desinfectantes pueden deteriorar los recubrimientos protectores de las pantallas modernas, en especial en paneles OLED o QLED.

Aplicación directa de líquidos: Rociar agua o limpiador sobre la pantalla puede causar filtraciones hacia los bordes, comprometiendo los componentes internos y generando fallos eléctricos.

Materiales abrasivos: Papel de cocina, servilletas o trapos comunes pueden contener fibras que, aunque parecen suaves, provocan microarañazos que se vuelven más notorios con el tiempo y la luz.

Exceso de presión: Las pantallas actuales son más delgadas y sensibles. Presionar demasiado puede dañar los píxeles o dejar manchas internas difíciles de eliminar.

Limpieza con el televisor encendido: Además de dificultar la detección de suciedad, limpiar el televisor caliente puede aumentar el riesgo de daños en el panel.

Rutina de mantenimiento y hábitos recomendados

Mantener la pantalla limpia no requiere productos caros ni técnicas complejas, pero sí una rutina ligera y frecuente. Pasar un paño de microfibra en seco regularmente previene la acumulación de polvo y reduce la necesidad de usar líquidos. Además, es conveniente evitar que los niños o mascotas toquen la pantalla para minimizar las marcas de huellas.

Presionar la pantalla con fuerza o usar papel de cocina puede dejar microarañazos visibles con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la pantalla del televisor implica prestar atención a los detalles y evitar soluciones rápidas o improvisadas. Seguir estos consejos ayuda a conservar la calidad de imagen y evita daños irreversibles en uno de los dispositivos más usados del hogar.