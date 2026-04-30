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Estas son las nuevas funciones de Gemini que llegarán a Google TV

La nueva actualización traerá desde la edición creativa de fotos hasta un feed de YouTube Shorts en la pantalla de inicio

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Nano Banana permitirá transformar fotos en Google TV usando comandos de voz sencillos. (Europa Press)
Nano Banana permitirá transformar fotos en Google TV usando comandos de voz sencillos. (Europa Press)

Este miércoles 29 de abril, Google anunció una serie de actualizaciones para Google TV que incorporan herramientas de inteligencia artificial bajo el nombre de Gemini.

La compañía no solo busca mejorar la experiencia de visualización, sino también ampliar las posibilidades de edición, creación y organización de contenido directamente desde el televisor. Estas novedades estarán disponibles inicialmente para televisores TCL compatibles en Estados Unidos, con planes de expansión a otros dispositivos en el futuro.

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Gemini: IA generativa al alcance del mando

En la nueva pestaña Gemini, los usuarios encontrarán un botón “Crear” que da acceso a funciones de IA generativa. Entre ellas se destacan Nano Banana y Veo, dos herramientas diseñadas para transformar la relación de los usuarios con sus imágenes y videos en la pantalla grande.

Gemini introduce herramientas de inteligencia artificial para crear y editar contenido directamente desde Google TV. (Europa Press)
Gemini introduce herramientas de inteligencia artificial para crear y editar contenido directamente desde Google TV. (Europa Press)

Nano Banana permite editar y transformar fotos mediante comandos de voz. Es posible, por ejemplo, cambiar atuendos, modificar fondos o generar escenas completamente nuevas con simples instrucciones habladas. Google propone esta función como una experiencia divertida y compartida en el hogar, ideal para momentos familiares o reuniones con amigos.

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Veo ofrece la posibilidad de crear clips de video desde cero o animar imágenes fijas a partir de descripciones. Los usuarios pueden pedir, por ejemplo, que una foto cobre vida y represente una acción específica, como ver a un familiar realizando pasos de baile en escenarios imaginarios.

Mejoras en Google Fotos y nuevas formas de revivir recuerdos

La integración de Gemini en Google Fotos para Google TV busca facilitar la organización y visualización de recuerdos. Mediante la búsqueda avanzada impulsada por IA, los usuarios pueden localizar rápidamente imágenes específicas, como eventos, viajes o celebraciones, sin navegar manualmente por toda la galería. Los resultados se presentan en un formato intuitivo, con acceso a presentaciones de diapositivas a pantalla completa.

Google Fotos trae una nueva herramienta que permite realizar retoques faciales al instante.
La búsqueda con Gemini en Google Fotos agiliza encontrar recuerdos concretos en la galería. (Google)

Además, la función Remix permite aplicar estilos artísticos —como acuarela u óleo— a las fotos, agregando una capa creativa a los recuerdos personales. Por otro lado, la opción de Presentaciones dinámicas introduce marcos, diseños y efectos de color animados, transformando cualquier colección de Google Fotos en una presentación lista para la televisión. Esta herramienta se activa desde la configuración del protector de pantalla de Google TV.

Google TV apuesta por los videos cortos

Otra novedad relevante es la inclusión de un feed de YouTube Shorts directamente en la pantalla de inicio. La nueva sección, denominada “Vídeos cortos para ti”, acerca el formato de videos breves a la experiencia de televisión, permitiendo acceso rápido a tendencias y contenidos populares desde el sofá.

Esta apuesta por los videos cortos llega poco después de que YouTube habilitara la opción de ocultar Shorts en móviles, lo que refleja una demanda diversa por parte de los usuarios. Google señala que la integración podría extenderse a otras plataformas en el futuro, siguiendo el ejemplo de Instagram, que ya llevó su aplicación de TV a dispositivos Google TV en Estados Unidos.

El nuevo feed de YouTube Shorts acerca los videos cortos directamente a la pantalla principal de Google TV. (Europa Press)
El nuevo feed de YouTube Shorts acerca los videos cortos directamente a la pantalla principal de Google TV. (Europa Press)

Las nuevas funciones de Gemini en Google TV están en línea con la intención de la compañía de integrar inteligencia artificial en el entretenimiento doméstico. A través de herramientas de creación, edición y organización, la compañía busca ofrecer experiencias más personalizadas, creativas y accesibles para los usuarios. La llegada de estas funciones marca un paso adelante en la transformación de la televisión inteligente y anticipa futuras innovaciones en la plataforma.

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