Por qué reiniciar el celular puede ser tu mejor defensa contra hackers, según la Agencia de Seguridad de EE.UU.

Un simple reinicio corta procesos maliciosos, libera recursos y reduce el riesgo de espionaje digital

En la actualidad el teléfono móvil es mucho más que un dispositivo de comunicación: almacena datos personales, bancarios, fotos, correos electrónicos y documentos sensibles. Por eso, cada vez más expertos y organismos recomiendan adoptar hábitos simples, pero efectivos, para proteger la información y mejorar el rendimiento.

Entre esas prácticas, destaca una recomendación que puede parecer básica, pero que tiene el respaldo de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA): reiniciar el celular con regularidad.

A menudo, los usuarios sólo apagan o reinician el teléfono si experimentan fallos evidentes o si el dispositivo se congela. Sin embargo, en un contexto donde la sofisticación de los ataques digitales sigue creciendo y los teléfonos están expuestos a amenazas constantes, el reinicio periódico se presenta como una defensa relevante frente a hackers y ciberdelincuentes.

Un simple reinicio puede interrumpir la acción de programas maliciosos y dificultar la labor de quienes buscan acceder a información personal.

¿Por qué reiniciar el celular es importante para la seguridad?

La NSA y especialistas en ciberseguridad coinciden en que reiniciar el teléfono corta procesos en segundo plano, muchos de los cuales podrían estar relacionados con aplicaciones sospechosas o spyware. Diversos tipos de malware requieren tiempo para instalarse, establecer conexiones o transmitir datos.

Al apagar y volver a encender el dispositivo, se interrumpe ese proceso, se cierran sesiones abiertas y se eliminan tareas temporales que pueden resultar peligrosas.

El periodista estadounidense Ronan Farrow, conocido por sus investigaciones sobre espionaje digital, ha advertido que reiniciar el móvil cada día puede ofrecer una barrera eficaz contra ciertos ataques persistentes, como los que explotan vulnerabilidades de día cero o aprovechan errores en apps que quedan abiertas indefinidamente.

Cuáles son los beneficios de reiniciar el celular

Reiniciar el teléfono no solo aporta ventajas en términos de seguridad, también mejora el funcionamiento general del equipo. Entre los principales beneficios se encuentran:

  • Eliminación de procesos innecesarios: Cierra aplicaciones abiertas y libera memoria RAM, optimizando el uso de recursos.
  • Mejora del rendimiento: Previene bloqueos, ralentizaciones y problemas derivados de la acumulación de tareas en segundo plano.
  • Instalación de actualizaciones: Permite que el sistema operativo y las aplicaciones apliquen parches de seguridad y mejoras.
  • Reducción del riesgo de espionaje: Interrumpe la actividad de software espía o malware que pueda operar de forma oculta.

Recomendaciones de los fabricantes y funciones automáticas

Fabricantes como Samsung recomiendan establecer el reinicio periódico como parte de la rutina tecnológica. Modelos como los Galaxy permiten programar el reinicio automático en horarios específicos, generalmente en la madrugada, cuando el usuario no está utilizando el teléfono.

Esta función ayuda a mantener el dispositivo en óptimas condiciones, sin depender de la memoria del usuario para realizar el proceso manualmente.

¿Cómo programar un reinicio automático?

El procedimiento suele ser sencillo:

  1. Accede a Ajustes y selecciona Cuidado del dispositivo.
  2. Dirígete a Optimización automática.
  3. Entra en la sección Reinicio automático.
  4. Activa el interruptor y elige el horario y los días deseados para el reinicio.

El teléfono se reiniciará sólo si no está en uso, no tiene la pantalla encendida ni se encuentra con poca batería, minimizando cualquier inconveniente para el usuario.

¿Con qué frecuencia se recomienda reiniciar el celular?

La NSA y diversos expertos sugieren hacerlo al menos una vez al día si se busca máxima protección, especialmente ante riesgos de espionaje avanzado. Si esto no es posible, un reinicio semanal también ayuda a mantener el sistema limpio y seguro. La frecuencia puede adaptarse según las necesidades y el nivel de exposición digital de cada usuario.

Consejos adicionales para proteger y optimizar el celular

  • Cierra aplicaciones no utilizadas para evitar sobrecargar la memoria.
  • Mantén actualizado el sistema operativo y todas las apps instaladas.
  • Descarga software únicamente desde tiendas oficiales y evita fuentes no verificadas.
  • Activa funciones de seguridad como el bloqueo por huella, PIN o reconocimiento facial.
  • Realiza copias de seguridad periódicamente para evitar la pérdida de datos importantes.

En un entorno donde la privacidad, la información y la conectividad son esenciales, este consejo avalado por la Agencia de Seguridad de EE.UU. se convierte en una recomendación clave para usuarios de cualquier perfil.

