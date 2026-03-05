Cómo reconocer y evitar mensajes de texto fraudulentos en tu celular

Smishing: cómo identificar y evitar fraudes por mensajes de texto en la era digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era digital actual, los mensajes de texto fraudulentos, conocidos como smishing, representan una de las amenazas más frecuentes para usuarios de telefonía móvil. El fenómeno ha ganado terreno en América Latina, donde el crecimiento del comercio electrónico y la sofisticación de los ciberdelincuentes han hecho que cada vez más personas sean blanco de este tipo de estafas.

Reconocer estos mensajes y saber cómo actuar es fundamental para evitar fraudes y proteger la información personal. A diferencia del tradicional correo de spam, el smishing tiene un impacto directo, porque llega al celular y apela a la urgencia o al beneficio inmediato.

Esto puede derivar en pérdidas económicas, robo de identidad y acceso no autorizado a cuentas bancarias, afectando tanto a consumidores individuales como a empresas.

El auge del comercio electrónico y la creatividad de los ciberdelincuentes impulsan nuevas técnicas de engaño; la educación y la protección integral son esenciales para resguardar la privacidad y los datos financieros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el smishing y cómo opera

El smishing es una modalidad de fraude que utiliza mensajes SMS para engañar a los usuarios y obtener información confidencial. El ataque suele comenzar con un mensaje que aparenta provenir de una entidad legítima: bancos, empresas de servicios, paquetería o comercios en línea. Los ganchos más habituales incluyen alertas de seguridad, premios falsos o avisos de entrega fallida de paquetes.

El mensaje contiene un enlace que redirige a un sitio web falso, diseñado para imitar el portal oficial de la empresa. Estos sitios suelen utilizar los mismos logos, colores y tipografías, lo que dificulta su identificación. Una vez allí, el usuario es inducido a ingresar datos personales, claves de acceso o información bancaria, que luego es utilizada por los ciberdelincuentes para cometer el fraude.

Cómo identificar mensajes de texto fraudulentos

Señales de alerta:

Mensajes que apelan a la urgencia o al miedo (“Su cuenta ha sido bloqueada”, “Evite el corte de su servicio”).

Ofertas demasiado buenas para ser ciertas (“Ha ganado un bono de compra”).

Solicitudes de información personal o financiera a través de enlaces.

Errores ortográficos, redacción sospechosa o remitentes desconocidos.

Un aspecto central del smishing es la suplantación de identidad, conocida como spoofing. En este tipo de fraude, los ciberdelincuentes crean sitios web falsos que imitan casi a la perfección el diseño, los colores y los logos de portales oficiales, como bancos o empresas de servicios.

Países como México, Colombia y Brasil lideran los reportes de smishing; expertos recomiendan verificar siempre los sitios web y evitar compartir información por enlaces recibidos en mensajes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El único objetivo de estos sitios fraudulentos es engañar al usuario para que ingrese datos personales, contraseñas o información financiera, permitiendo así que los atacantes capturen y utilicen esa información para cometer otros delitos.

Qué hacer para evitar ser víctima de smishing

No abrir enlaces de mensajes provenientes de números desconocidos o con redacción inusual.

Verificar siempre la dirección web antes de ingresar cualquier dato personal.

Utilizar canales oficiales: Si se recibe una alerta de mora o bloqueo, evitar interactuar con el mensaje. En su lugar, ingresar directamente desde la aplicación oficial o comunicarse con el servicio al cliente.

Nunca compartir claves personales o códigos de seguridad a través de enlaces enviados por SMS.

Activar filtros de spam y seguridad en el dispositivo, tanto en Android como en iOS.

Contexto regional de ciberseguridad en la región

Detectar mensajes urgentes, ofertas sospechosas y remitentes desconocidos es fundamental para prevenir robos de identidad, fraudes económicos y accesos no autorizados a cuentas bancarias - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Latinoamérica, países como Colombia, Brasil y México encabezan las estadísticas de fraudes digitales. Según Ignacio Stagnaro, Chief Commercial Officer de Koin, la creatividad de los ciberdelincuentes y el auge del comercio electrónico han impulsado nuevas modalidades de engaño, entre ellas el smishing, el robo de tarjetas y la suplantación de identidad.

La educación digital es la primera línea de defensa. Stagnaro recomienda verificar siempre la seguridad de los sitios web, elegir plataformas oficiales y desconfiar de ofertas llamativas, especialmente en redes sociales.

Hoy, la inteligencia artificial se posiciona como una aliada, permitiendo analizar millones de transacciones y detectar riesgos en tiempo real. Sin embargo, la protección ante el smishing requiere un enfoque integral: tecnología avanzada, regulaciones actualizadas y usuarios informados.

En conclusión, reconocer y evitar mensajes de texto fraudulentos es esencial para navegar con seguridad en la era digital. La prevención y la educación siguen siendo las herramientas más efectivas para protegerse de este tipo de amenazas.