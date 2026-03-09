Tecno

La estás dañando sin saberlo: el error común al limpiar tu computadora que arruina la pantalla para siempre

Utilizar productos inadecuados o técnicas improvisadas al limpiar la pantalla puede dejar marcas, rayaduras y afectar los recubrimientos

La estás dañando sin saberlo: el error común al limpiar tu computadora que arruina la pantalla para siempre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar la computadora portátil debería ser parte de cualquier rutina tecnológica básica, pero un error frecuente puede terminar dañando la pantalla de forma irreversible.

Muchos usuarios, por desconocimiento o prisa, emplean métodos o productos inadecuados que desgastan los recubrimientos, dejan marcas permanentes y acortan la vida útil del equipo. Saber cómo y con qué limpiar cada parte de la laptop es esencial para evitar estas consecuencias.

Mantener el dispositivo en buen estado no solo mejora el rendimiento y la higiene, también previene fallos y extiende la durabilidad. Sin embargo, la pantalla es uno de los componentes más delicados y requiere cuidados específicos.

Así se daña la pantalla
El error que arruina la pantalla: usar productos o técnicas inadecuadas

De acuerdo con la opinión de fabricantes como HP, el daño más común ocurre al limpiar la pantalla con papel de cocina, servilletas, limpiadores domésticos o incluso agua directamente. Estas prácticas pueden rayar el panel, eliminar los recubrimientos antirreflejo o permitir que líquidos se filtren en el interior, generando manchas o cortocircuitos.

Nunca rocíes líquidos directamente sobre la pantalla. Si bien parece un método rápido, el líquido puede penetrar los bordes y dañar los circuitos internos. Otro error frecuente es usar paños ásperos, papel higiénico o productos con alcohol no isopropílico, amoníaco o limpiadores de vidrios, que pueden degradar el material y dejar residuos difíciles de eliminar.

Cómo limpiar correctamente la pantalla de tu portátil

Sigue estos pasos para mantener la pantalla intacta y sin riesgos:

  1. Apaga y desconecta la laptop antes de empezar.
  2. Utiliza un paño de microfibra seco para eliminar el polvo superficial con movimientos suaves y circulares.
  3. Si hay manchas, humedece apenas el paño de microfibra con agua destilada o una solución específica para pantallas (nunca lo empapes).
  4. Limpia la pantalla sin aplicar presión excesiva y con movimientos delicados.
  5. Seca con otra parte limpia del mismo paño, sin dejar humedad en la superficie.
  6. Evita limpiar la pantalla con prisa o utilizando materiales improvisados.

Otros cuidados esenciales para el teclado y el chasis

El teclado y el resto del cuerpo de la computadora también requieren atención, aunque suelen resistir mejor los métodos tradicionales:

  • Para el teclado: Usa aire comprimido para eliminar restos entre las teclas. Puedes limpiar la superficie con un paño de microfibra ligeramente humedecido en alcohol isopropílico (al menos 70%). Hazlo siempre con el equipo apagado y desconectado.
  • Para el cuerpo externo: Emplea paños suaves y soluciones jabonosas ligeras, o toallitas específicas para portátiles. Seca bien todas las áreas para evitar dejar humedad.

Nunca apliques líquidos directamente sobre el teclado o el cuerpo del portátil. Y evita productos abrasivos o toallas de papel, que pueden rayar el acabado.

Cuándo y cómo limpiar el interior de la laptop

La limpieza interna del portátil (ventiladores, rejillas y componentes) puede prevenir el sobrecalentamiento y alargar la vida útil del hardware. Si tienes experiencia, utiliza aire comprimido en ráfagas cortas y mantén el envase en posición vertical. Si no te sientes seguro, es recomendable acudir a un servicio técnico profesional.

Nunca abras la computadora sin conocer el modelo ni consultar el manual, ya que algunos dispositivos pueden perder la garantía si se manipulan incorrectamente.

Consejos adicionales y errores a evitar

  • No uses productos químicos agresivos: Amoníaco, cloro o limpiavidrios pueden dejar marcas permanentes.
  • No limpies el equipo encendido: Además de riesgos eléctricos, puedes provocar daños en los componentes.
  • No uses demasiada agua: Un exceso de humedad puede filtrarse y dañar los circuitos internos.

Preguntas frecuentes sobre la limpieza de laptops

La pantalla de la computadora debe limpiarse cada dos o tres semanas, aunque conviene hacerlo con mayor frecuencia si aparecen polvo o huellas visibles. Para la limpieza, es preferible evitar el agua del grifo, ya que puede dejar residuos minerales; lo recomendable es utilizar agua destilada.

En caso de que la laptop se moje accidentalmente, lo adecuado es apagarla, desconectarla y dejarla secar en un lugar bien ventilado durante al menos 48 horas antes de volver a encenderla.

La clave para conservar la pantalla de tu computadora como nueva es la prevención y el uso de materiales adecuados. No improvises ni recurras a productos domésticos: una limpieza cuidadosa, con los implementos correctos, evitará daños irreversibles y asegurará una experiencia visual óptima durante mucho más tiempo.

