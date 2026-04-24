Crimen y Justicia

Rosario concentra más de la mitad de denuncias registradas en Santa Fe por tiroteos en escuelas

De acuerdo con los datos oficiales, en toda la provincia se reportaron más de 400 casos, motivados por la aparición de mensajes y pintadas

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La semana pasada, varias amenazas de tiroteo en escuelas pusieron en alerta al país (Fuente: El Tribuno)
La semana pasada, varias amenazas de tiroteo en escuelas pusieron en alerta al país (Fuente: El Tribuno)

Después del crimen Ian Cabrera ocurrido en una escuela de San Cristóbal, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) advirtió que hubo un incremento en las amenazas que tuvieron como blanco a varias escuelas de la provincia de Santa Fe. Hasta el martes 21 de abril se habían registrado alrededor de 404 denuncias, con una concentración significativa en Rosario y la región.

Según el relevamiento de las autoridades judiciales, un total de 238 casos fueron reportados en la Fiscalía Regional Nº 2 de Rosario, lo que superó ampliamente a otras jurisdicciones. De la misma manera, indicaron que 75 denuncias se radicaron en Santa Fe, 33 en Venado Tuerto, 23 en Reconquista y 35 en Rafaela.

Al mismo tiempo que informaron que las intimidaciones incluyeron carteles, pintadas y mensajes que advertían sobre posibles tiroteos, en varias ocasiones confirmaron que estuvieron acompañadas por la aparición de armas reales, réplicas o material balístico.

Por este motivo, las autoridades informaron que todas las amenazas son investigadas como delitos y que se desplegaron diversas medidas para identificar a los responsables. Hasta la fecha mencionada, se habían realizado 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias en distintos puntos de la provincia.

En el caso de Santa Fe, la mayoría de los casos se concentraron en Rosario
En el caso de Santa Fe, la mayoría de los casos se concentraron en Rosario

De acuerdo con la información publicada por Rosario 3, en los allanamientos realizados, se secuestraron 51 elementos de interés, incluyendo celulares, computadoras, armas blancas, armas de fuego, pistolas de aire comprimido y municiones.

Por el momento, al menos 73 personas fueron identificadas en el marco de estas investigaciones, de las cuales 23 de ellas son de Rosario. Además, el 95% de los involucrados son menores de edad, lo que evidenciaría una fuerte presencia juvenil en estos episodios.

Frente a esta situación, el MPA realizó un llamado a padres y adultos responsables para reforzar las medidas de seguridad en el almacenamiento de armas de fuego y material balístico. Así, señalaron que estos elementos deben mantenerse bajo llave y fuera del alcance de niños y adolescentes, recordando que la responsabilidad en la guarda es fundamental para prevenir riesgos.

Continúan las amenazas narco en las escuelas de Rosario

Sumada a la alerta por las amenazas de tiroteos, en los últimos días se hallaron dos banderas con amenazas narco en escuelas de Rosario. Las advertencias, dirigidas a colegios y centros de salud, se sumaron a una serie de episodios similares que en los últimos días pusieron en alerta a padres, docentes y trabajadores del sector.

El viernes 17 de abril, el personal de la escuela secundaria Nº 350 “Provincia de Santa Fe” y de la primaria Nº 1.337 Sylvestre Begnis encontró mensajes intimidatorios colgados en las rejas. En ellos, advertían sobre un posible ataque y mencionaba a integrantes de Los Monos y la barra brava de Rosario Central, como Andrés Bracamonte, hijo de un referente del grupo.

Fachada de la Escuela secundaria N° 350 “Provincia de Santa Fe” con rejas verdes, muro blanco y vegetación. El sol brilla intensamente
Vista exterior de la Escuela secundaria N° 350 “Provincia de Santa Fe” en Rosario, escenario de recientes amenazas narco y mensajes intimidatorios. (Google Maps)

Los mensajes aparecieron poco después de las 10 de la mañana y fueron retirados por las autoridades, quienes notificaron a la Policía. Según se informó, estas amenazas no constituyen hechos aislados. En los tres días previos, se detectaron otras dos banderas con textos semejantes en la escuela Luis María Drago y en un centro de salud de la zona de Bolonia.

En total, cuatro instituciones públicas recibieron advertencias de estas características en menos de una semana. La reiteración de los nombres y la modalidad exhiben una estrategia sostenida por parte de grupos vinculados al crimen organizado para marcar presencia y enviar advertencias a sectores específicos de Rosario.

Los episodios recientes forman parte de una serie más amplia registrada durante marzo, cuando otras escuelas y hasta un puente peatonal sobre la ruta 34 S y la autopista Rosario-Santa Fe fueron blanco de mensajes similares. También el Policlínico San Martín fue escenario de amenazas con los mismos protagonistas.

Exterior de la Escuela primaria Nº 1.337 Sylvestre Begnis en Rosario, un edificio de ladrillo con árboles y césped al frente bajo un cielo azul
La Escuela primaria Nº 1.337 Sylvestre Begnis en Rosario, afectada por la aparición de banderas con mensajes narco que generaron alarma en la comunidad. (Google Maps)

Las autoridades educativas y sanitarias han optado por suspender actividades en algunos casos, como sucedió en la escuela Nº 1.210 “Luis Rullan”. Allí, la aparición de un encendedor con forma de granada y una nota dirigida a dos hombres que fueron detenidos por narcomenudeo motivó la decisión de evitar riesgos para alumnos y docentes.

La respuesta institucional incluyó la intervención de la Policía, que realizó peritajes sobre las banderas y notas secuestradas en busca de indicios que permitan identificar a los autores materiales. Asimismo, los padres y docentes insisten en que las autoridades adopten medidas concretas para frenar la escalada de intimidaciones y restaurar la tranquilidad en las escuelas y centros asistenciales.

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