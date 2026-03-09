Si vas a buscar películas gratis durante los Oscar, atentos a las páginas falsas que pueden estafarte

El riesgo de buscar películas nominadas gratis en internet - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de los premios Oscar no solo dispara el interés por las películas nominadas, también incrementa la actividad de ciberdelincuentes que buscan aprovechar ese entusiasmo.

A medida que se acerca la ceremonia que se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles, muchas personas recurren a internet para encontrar opciones de visualización gratuitas, sin sospechar que esta búsqueda puede exponerlas a fraudes, robo de datos personales y pérdidas financieras.

Expertos en ciberseguridad advierten que durante grandes eventos culturales, como los Oscar, proliferan páginas falsas y servicios de streaming pirata. Estas plataformas prometen acceso gratuito o inmediato a los títulos más buscados, pero suelen ser trampas diseñadas para recolectar información sensible o instalar malware en los dispositivos de quienes caen en ellas.

Temporada de Oscar: así operan las estafas digitales que prometen películas gratuitas y ponen en riesgo tu información - (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Cómo funcionan las paginas de streaming pirata

Kaspersky, una de las principales firmas de seguridad digital, ha identificado un aumento de los intentos de estafa ligados a la búsqueda de películas populares durante la temporada de los Oscar. Los ciberdelincuentes aprovechan la urgencia y el interés generado por los estrenos para lanzar sitios web que simulan ser plataformas de streaming, agregadores de enlaces o portales de entretenimiento.

Estas páginas suelen difundirse a través de anuncios en buscadores, redes sociales y foros, con mensajes como “ver película gratis” o “catálogo completo sin pagar”. Una vez dentro, el usuario puede ser redirigido a múltiples sitios externos, algunos de los cuales solicitan la creación de una cuenta, el ingreso de datos personales o la activación de una “prueba gratuita” que exige información bancaria.

¿Cómo operan estos fraudes?

El engaño comienza con promesas atractivas: acceso sin costo, estrenos antes que en plataformas legales, o catálogos completos en un solo lugar. Sin embargo, tras hacer clic, el usuario puede enfrentar:

Formularios que piden nombre, correo, número de teléfono y datos bancarios .

Redirecciones repetidas a múltiples páginas , muchas de ellas con publicidad invasiva o descargas sospechosas.

Solicitudes para instalar complementos o aplicaciones externas, que pueden contener software malicioso.

Mensajes de urgencia para aprovechar supuestas ofertas por tiempo limitado.

La proliferación de sitios fraudulentos aprovecha la urgencia por ver estrenos, solicitando datos bancarios o infectando dispositivos con malware, mientras crece la dificultad para distinguir portales legítimos de falsos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según encuestas recientes, el 34% de los usuarios en América Latina reconoce que no sabe identificar un sitio web falso, y el 11% admite no conocer cómo verificar la legitimidad de una página, lo que facilita la tarea de los estafadores.

Qué riesgos enfrentas al buscar películas gratis

La información robada a través de estos portales puede utilizarse para:

Realizar cargos no autorizados en tarjetas de crédito o débito.

Suscribir a la persona a servicios costosos sin su consentimiento.

Llevar a cabo robo de identidad utilizando los datos personales recopilados.

Infectar el dispositivo con malware que compromete la seguridad y la privacidad.

Además, algunas páginas pirata operan mediante redes de publicidad maliciosa, lo que aumenta la probabilidad de caer en nuevas estafas o de que el dispositivo quede vulnerable a futuros ataques.

Recomendaciones para evitar caer en estafas

Especialistas de la firma de ciberseguridad y otros expertos en informática recomiendan tomar precauciones antes de acceder a sitios que prometen películas gratis, especialmente durante eventos de alto interés público:

Cuidado con las páginas pirata: ver películas de los Oscar gratis puede costar caro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desconfía de las páginas que solicitan tus datos bancarios para activar “pruebas gratuitas” . Las plataformas legítimas informan claramente sus condiciones y no piden tarjetas solo para comprobar si el contenido está disponible.

Revisa cuidadosamente la URL y el nombre del sitio . Direcciones mal escritas, símbolos extraños o plataformas poco conocidas suelen ser señales de alarma.

Evita los enlaces compartidos en foros o redes sociales que prometen acceso inmediato . Muchas veces son el primer paso hacia una cadena de redirecciones peligrosas.

Instala una solución de seguridad digital confiable que te ayude a identificar y bloquear páginas maliciosas antes de que sea tarde.

Consulta plataformas legales y servicios de streaming reconocidos para ver películas nominadas o ganadoras, evitando exponerte a riesgos innecesarios.

La fiebre por los Oscar es una oportunidad para descubrir grandes producciones y disfrutar del mejor cine. Sin embargo, la prisa por ver los estrenos más comentados puede convertirse en una puerta de entrada a fraudes y problemas de seguridad digital. Mantener la cautela, utilizar plataformas confiables y proteger los datos personales es clave para disfrutar de la temporada de premios sin sorpresas desagradables.