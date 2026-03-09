Tecno

Si vas a buscar películas gratis durante los Oscar, atentos a las páginas falsas que pueden estafarte

El auge de páginas falsas y plataformas pirata durante la temporada de premios expone a los usuarios a estafas, robo de datos y malware

El riesgo de buscar películas
El riesgo de buscar películas nominadas gratis en internet - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de los premios Oscar no solo dispara el interés por las películas nominadas, también incrementa la actividad de ciberdelincuentes que buscan aprovechar ese entusiasmo.

A medida que se acerca la ceremonia que se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles, muchas personas recurren a internet para encontrar opciones de visualización gratuitas, sin sospechar que esta búsqueda puede exponerlas a fraudes, robo de datos personales y pérdidas financieras.

Expertos en ciberseguridad advierten que durante grandes eventos culturales, como los Oscar, proliferan páginas falsas y servicios de streaming pirata. Estas plataformas prometen acceso gratuito o inmediato a los títulos más buscados, pero suelen ser trampas diseñadas para recolectar información sensible o instalar malware en los dispositivos de quienes caen en ellas.

Temporada de Oscar: así operan
Temporada de Oscar: así operan las estafas digitales que prometen películas gratuitas y ponen en riesgo tu información - (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Cómo funcionan las paginas de streaming pirata

Kaspersky, una de las principales firmas de seguridad digital, ha identificado un aumento de los intentos de estafa ligados a la búsqueda de películas populares durante la temporada de los Oscar. Los ciberdelincuentes aprovechan la urgencia y el interés generado por los estrenos para lanzar sitios web que simulan ser plataformas de streaming, agregadores de enlaces o portales de entretenimiento.

Estas páginas suelen difundirse a través de anuncios en buscadores, redes sociales y foros, con mensajes como “ver película gratis” o “catálogo completo sin pagar”. Una vez dentro, el usuario puede ser redirigido a múltiples sitios externos, algunos de los cuales solicitan la creación de una cuenta, el ingreso de datos personales o la activación de una “prueba gratuita” que exige información bancaria.

¿Cómo operan estos fraudes?

El engaño comienza con promesas atractivas: acceso sin costo, estrenos antes que en plataformas legales, o catálogos completos en un solo lugar. Sin embargo, tras hacer clic, el usuario puede enfrentar:

  • Formularios que piden nombre, correo, número de teléfono y datos bancarios.
  • Redirecciones repetidas a múltiples páginas, muchas de ellas con publicidad invasiva o descargas sospechosas.
  • Solicitudes para instalar complementos o aplicaciones externas, que pueden contener software malicioso.
  • Mensajes de urgencia para aprovechar supuestas ofertas por tiempo limitado.
La proliferación de sitios fraudulentos
La proliferación de sitios fraudulentos aprovecha la urgencia por ver estrenos, solicitando datos bancarios o infectando dispositivos con malware, mientras crece la dificultad para distinguir portales legítimos de falsos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según encuestas recientes, el 34% de los usuarios en América Latina reconoce que no sabe identificar un sitio web falso, y el 11% admite no conocer cómo verificar la legitimidad de una página, lo que facilita la tarea de los estafadores.

Qué riesgos enfrentas al buscar películas gratis

La información robada a través de estos portales puede utilizarse para:

  • Realizar cargos no autorizados en tarjetas de crédito o débito.
  • Suscribir a la persona a servicios costosos sin su consentimiento.
  • Llevar a cabo robo de identidad utilizando los datos personales recopilados.
  • Infectar el dispositivo con malware que compromete la seguridad y la privacidad.

Además, algunas páginas pirata operan mediante redes de publicidad maliciosa, lo que aumenta la probabilidad de caer en nuevas estafas o de que el dispositivo quede vulnerable a futuros ataques.

Recomendaciones para evitar caer en estafas

Especialistas de la firma de ciberseguridad y otros expertos en informática recomiendan tomar precauciones antes de acceder a sitios que prometen películas gratis, especialmente durante eventos de alto interés público:

Cuidado con las páginas pirata:
Cuidado con las páginas pirata: ver películas de los Oscar gratis puede costar caro - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Desconfía de las páginas que solicitan tus datos bancarios para activar “pruebas gratuitas”. Las plataformas legítimas informan claramente sus condiciones y no piden tarjetas solo para comprobar si el contenido está disponible.
  • Revisa cuidadosamente la URL y el nombre del sitio. Direcciones mal escritas, símbolos extraños o plataformas poco conocidas suelen ser señales de alarma.
  • Evita los enlaces compartidos en foros o redes sociales que prometen acceso inmediato. Muchas veces son el primer paso hacia una cadena de redirecciones peligrosas.
  • Instala una solución de seguridad digital confiable que te ayude a identificar y bloquear páginas maliciosas antes de que sea tarde.
  • Consulta plataformas legales y servicios de streaming reconocidos para ver películas nominadas o ganadoras, evitando exponerte a riesgos innecesarios.

La fiebre por los Oscar es una oportunidad para descubrir grandes producciones y disfrutar del mejor cine. Sin embargo, la prisa por ver los estrenos más comentados puede convertirse en una puerta de entrada a fraudes y problemas de seguridad digital. Mantener la cautela, utilizar plataformas confiables y proteger los datos personales es clave para disfrutar de la temporada de premios sin sorpresas desagradables.

