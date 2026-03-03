Tecno

Starlink Mobile: el plan de Elon Musk para conectar cientos de millones de celulares en 2026

En el MWC, Michael Nicolls, vicepresidente de Ingeniería Satelital de SpaceX, detalló los avances para llevar conectividad satelital a smartphones

La visión de SpaceX para Starlink Mobile se centra en el concepto de red híbrida. (Composición Infobae: MWC / REUTERS/Dado Ruvic)

SpaceX ha dado un paso estratégico al presentar oficialmente Starlink Mobile, la nueva denominación de su servicio satelital para teléfonos móviles. El anuncio, realizado durante el Mobile World Congress (MWC) de 2026 en Barcelona, indicaría que la compañía no planea competir directamente con las operadoras tradicionales, sino integrarse como un complemento esencial de las redes existentes.

Esta reconfiguración de la oferta marca un giro relevante en la ambición de SpaceX, que aspira a conectar a cientos de millones de dispositivos en todo el mundo a través de su infraestructura satelital de próxima generación.

Starlink Mobile: estrategia de integración y posible colaboración con operadoras

La visión de SpaceX para Starlink Mobile se centra en el concepto de red híbrida. Según Michael Nicolls, vicepresidente de Ingeniería Satelital de SpaceX, el servicio se diseñó para funcionar junto a las redes terrestres, no para reemplazarlas.

SpaceX es una empresa aeroespacial estadounidense fundada por Elon Musk en 2002. REUTERS/Dado Ruvic

“El satélite complementa las redes terrestres; no puede proporcionar la densidad de datos que ofrecen las redes terrestres. Pero puede complementar las redes terrestres donde estas no llegan, o cuando las redes terrestres necesitan capacidad adicional”, explicó Nicolls durante su intervención en el congreso.

Esta postura busca evitar conflictos con las grandes operadoras y, en cambio, consolidar alianzas estratégicas. En la actualidad, Starlink Mobile ya colabora con operadores relevantes como T-Mobile en Estados Unidos, Rogers en Canadá y KDDI en Japón, prestando servicio a usuarios en zonas donde la cobertura convencional no llega.

Este enfoque colaborativo quedó subrayado en el MWC, donde SpaceX propició nuevas oportunidades de asociación en el sector de las telecomunicaciones, en lugar de promover la competencia directa.

Starlink Mobile es la nueva denominación de su servicio satelital para teléfonos móviles. REUTERS/Nacho Doce

La estrategia de integración queda reflejada también en la política de nombres. Aunque SpaceX ha rebautizado oficialmente su servicio como Starlink Mobile, las operadoras asociadas mantienen sus propias marcas comerciales para el producto. Por ejemplo, en Estados Unidos se comercializa como T-Satellite y en Canadá como Rogers Satellite, lo que refuerza la idea de colaboración y adaptación a los mercados locales.

Crecimiento de usuarios y expansión tecnológica de Starlink Mobile

La infraestructura actual de Starlink Mobile cuenta con una constelación de 650 satélites en funcionamiento. De acuerdo con datos compartidos por Nicolls, el sistema ya ha conectado a más de 16 millones de usuarios únicos. Además, mensualmente se registran 10 millones de usuarios activos a través de las alianzas con operadoras.

La cobertura que ofrece la red satelital es especialmente amplia: Starlink Mobile ostenta la mayor cobertura 4G por área geográfica a nivel mundial, permitiendo la conectividad en regiones remotas y zonas donde las redes terrestres resultan inaccesibles.

La infraestructura actual de Starlink Mobile cuenta con una constelación de 650 satélites en funcionamiento. (Europa Press)

SpaceX proyecta que el número de usuarios activos supere los 25 millones a finales de 2026, gracias a la ampliación de la constelación y la mejora continua de la infraestructura.

La ambición de la compañía va más allá del crecimiento actual. SpaceX planea modernizar Starlink Mobile con satélites de segunda generación, lo que permitirá multiplicar el alcance del servicio. En palabras de Nicolls: “El sistema Starlink Mobile de segunda generación será extraordinario: brindará conectividad de banda ancha a cientos de millones de teléfonos en todo el mundo”.

La empresa espera lanzar el primer grupo de estos satélites a mediados de 2027, utilizando el vehículo Starship, lo que acelerará significativamente el despliegue.

Tecnología de Starlink Mobile: nueva generación de satélites y capacidad de datos

El salto tecnológico que SpaceX plantea con la segunda generación de satélites es notable. Cada satélite incorporará una antena en fase cinco veces más grande que la de los modelos actuales y cuadruplicará el ancho de banda por haz. Este avance permitirá que la densidad de datos por satélite sea casi 100 veces superior a la de los de primera generación.

Starlink conecta móviles convencionales a satélites de SpaceX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo sistema también contará con 16 veces más haces por satélite, y cada uno podrá dirigir la cobertura a áreas específicas en tierra, generando haces puntuales mucho más pequeños y precisos.

Estos desarrollos tecnológicos están pensados para facilitar velocidades de transmisión de hasta 150 Mbps por usuario, según revelaron responsables de políticas de SpaceX la semana previa al MWC.

La construcción y el lanzamiento de la nueva constelación serán posibles gracias al cohete Starship. Según Nicolls, cada lanzamiento permitirá poner en órbita más de 50 satélites y, a partir de mediados de 2027, la empresa espera desplegar una red global y continua en un plazo de seis meses, equivalente a unos 1200 satélites en funcionamiento inicial.

Además, los planes regulatorios de SpaceX contemplan la posibilidad de expandir la constelación hasta 15.000 satélites en el futuro.

SpaceX planea modernizar Starlink Mobile con satélites de segunda generación. (Foto: Starlink)

Aplicaciones, limitaciones actuales de Starlink Mobile

Hoy en día, Starlink Mobile ya permite realizar videollamadas, enviar mensajes de texto y utilizar aplicaciones seleccionadas, cubriendo necesidades básicas de conectividad en zonas sin cobertura celular tradicional. No obstante, la versión actual presenta ciertas limitaciones de ancho de banda, con velocidades estimadas en torno a los 4 Mbps.

SpaceX ha avanzado en la adquisición de espectro radioeléctrico, concretando un acuerdo con EchoStar, la empresa matriz de Boost Mobile, que permitirá a los satélites de próxima generación aprovechar un rango de frecuencias más amplio. Este acuerdo, pendiente de cerrarse oficialmente hasta el 30 de noviembre de 2027, representará un salto cualitativo en la capacidad y rendimiento del servicio.

El proceso de adopción tecnológica por parte de los fabricantes de teléfonos también es clave. Elon Musk ha señalado que se requerirá un plazo de dos años para que los dispositivos incorporen los chips capaces de recibir señales del espectro adquirido.

