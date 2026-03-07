¿Temes que te graben con gafas inteligentes? Una app te avisa si estos dispositivos están cerca de ti

Nearby Glasses avisa cuando hay gafas inteligentes conectadas en el entorno. (Europa Press)

Las gafas inteligentes se han convertido en un accesorio cotidiano, impulsadas por marcas como Meta, Ray-Ban y Oakley, y con el interés de gigantes tecnológicos como Apple. Sin embargo, el crecimiento de este tipo de dispositivos también ha dado lugar a nuevas preocupaciones sobre la privacidad.

El avance de estos dispositivos ha puesto en primer plano cuestiones de privacidad. Estas gafas integran cámaras, micrófonos, altavoces y sensores en un diseño prácticamente igual al de unas gafas tradicionales, lo que dificulta distinguirlas a simple vista.

Aunque incorporan una luz led que debería encenderse al grabar, existen métodos para desactivar esta señal, lo que aumenta las inquietudes de quienes temen ser grabados sin consentimiento.

Casos recientes han revelado el uso de gafas inteligentes para copiar en exámenes, grabar en zonas restringidas o registrar situaciones en las que el uso del teléfono móvil está prohibido. Todo esto ha hecho crecer la demanda de herramientas que permitan identificar la presencia de estos dispositivos y proteger la privacidad en entornos cotidianos.

El uso de gafas inteligentes ha generado polémica por su potencial para grabar de forma discreta. (Europa Press)

Nearby Glasses: la app que detecta gafas inteligentes en tu entorno

En respuesta a estas preocupaciones, un desarrollador ha lanzado Nearby Glasses, una aplicación para móviles que promete detectar la presencia de gafas inteligentes cercanas. La app funciona escaneando el entorno en busca de identificadores Bluetooth que estos dispositivos emiten constantemente. Cuando detecta uno, alerta al usuario sobre la presencia de gafas inteligentes en las inmediaciones.

Las pruebas realizadas muestran que la aplicación es capaz de identificar unas Ray-Ban Meta en cuestión de segundos. Además, Nearby Glasses permite ajustar el rango de detección, utilizando la potencia de la señal Bluetooth para delimitar la distancia a la que se reciben las alertas. De forma predeterminada, la app está configurada para detectar dispositivos en un radio de entre 3 y 10 metros, aunque este parámetro puede modificarse según las preferencias del usuario.

El desarrollador advierte que algunos identificadores Bluetooth de las Ray-Ban Meta se comparten con otros dispositivos de Meta, como las gafas de realidad virtual Quest, por lo que es posible recibir notificaciones en caso de que haya uno de estos productos cerca. Sin embargo, los dispositivos de realidad virtual son fácilmente reconocibles, lo que facilita su identificación visual.

Nearby Glasses permite ajustar el rango de detección según la distancia deseada. (Nearby Glasses)

¿Qué hacer si detectas unas gafas inteligentes cerca?

Es importante tener en cuenta que la detección de unas gafas inteligentes cercanas no implica necesariamente que el usuario esté grabando video. Estos dispositivos cuentan con múltiples funciones y la mayoría de los usuarios no ha modificado el sistema para desactivar el led de grabación, por lo que, en la mayoría de los casos, es posible saber si se está utilizando la función de grabación.

La app Nearby Glasses debe considerarse una herramienta informativa, pensada para quienes desean estar al tanto de la presencia de dispositivos tecnológicos capaces de grabar en su entorno. Su objetivo no es fomentar el enfrentamiento ni la desconfianza, sino ofrecer una opción para quienes desean tomar precauciones adicionales respecto a su privacidad.

En contextos públicos, la grabación mediante gafas inteligentes es legal siempre que no se vulneren derechos específicos. Por eso, la recomendación principal es utilizar la información que brinda la aplicación para tomar decisiones personales, como alejarse de la zona si se considera necesario, pero sin asumir automáticamente una conducta delictiva por parte de los usuarios de estos dispositivos.

Ejemplo de aviso de detección de Nearby Glasses. (Nearby Glasses)

Hacia una convivencia con la tecnología y la privacidad

El crecimiento de los dispositivos inteligentes portátiles plantea nuevos desafíos para el control de la privacidad en la vida cotidiana. Herramientas como Nearby Glasses surgen en respuesta a estas inquietudes y anticipan un futuro en el que la protección de datos y la convivencia con la tecnología serán temas cada vez más relevantes para usuarios y reguladores.

La proliferación de gafas inteligentes y la aparición de soluciones para detectarlas reflejan la evolución del debate sobre privacidad en la era digital. Mientras la tecnología avanza, aplicaciones como Nearby Glasses ofrecen recursos para quienes desean mayor control sobre su entorno, en un contexto donde la vigilancia y la protección de la intimidad se entrelazan de forma cada vez más compleja.