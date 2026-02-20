Meta irá más allá de sus gafas inteligentes este 2026 y sorprenderá con su propio reloj

Meta planea lanzar su primer reloj inteligente en 2026, ampliando su oferta más allá de las gafas inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta estaría preparando el lanzamiento de su primer reloj inteligente para 2026, avanzando más allá de las gafas inteligentes ya conocidas de la empresa.

Según The Information, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg se encuentra en la fase final de desarrollo de este dispositivo, cuyo debut está previsto para algún momento de dicho año.

Al igual que con sus gafas inteligentes, la intención de Meta sería incorporar el asistente Meta AI en el reloj, que integraría además funciones de monitoreo de salud habituales en dispositivos de este segmento.

La empresa de Mark Zuckerberg está en la etapa final de desarrollo del dispositivo, previsto para ese año. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Aún no se ha confirmado si contará con cámaras, una característica que se había rumorado en versiones previas. Además, el lanzamiento del smartwatch podría coincidir con la llegada de nuevas gafas inteligentes con pantalla este mismo año.

Qué se conoce del reloj inteligente de Meta

El primer reloj inteligente de Meta sigue envuelto en especulaciones, pero algunos datos han trascendido. Internamente llamado Malibu 2, el dispositivo apunta a integrar el asistente Meta AI, lo que permitiría funciones avanzadas de interacción por voz y gestión inteligente de información.

Aunque la empresa no ha revelado especificaciones técnicas, se espera que el smartwatch incorpore capacidades de monitoreo de salud, siguiendo la tendencia del mercado.

El reloj incluiría el asistente Meta AI, habilitando interacción por voz y gestión de datos avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todavía no está claro si incluirá cámaras, como se especuló anteriormente. De acuerdo con The Information, el lanzamiento estaría previsto para algún momento de 2026.

Los intentos de Meta por desarrollar un reloj inteligente datan de hace varios años, pero el proyecto fue archivado en 2022 tras una serie de recortes que también supusieron el fin de la línea Portal.

En ese momento, la estrategia de Mark Zuckerberg centrada en el metaverso desplazó la incursión en el mercado de wearables. Sin embargo, el panorama cambió y, a mediados de 2025, surgieron reportes sobre la reactivación del smartwatch, aunque sin detalles oficiales.

El éxito de las gafas inteligentes de Meta, fruto de alianzas con Ray-Ban y Oakley, habría renovado el interés en el reloj. Tradicionalmente, la compañía presenta nuevos dispositivos en septiembre durante la conferencia Connect, por lo que, si el smartwatch llega en 2026, es probable que sea en ese mes.

En ese periodo, Mark Zuckerberg priorizó el metaverso, relegando el desarrollo de wearables. REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo

Este año, no se prevé el lanzamiento de un nuevo casco de realidad extendida Meta Quest; la empresa estaría desarrollando un modelo llamado Phoenix, cuyo debut se pospondría hasta el próximo año.

Cuáles son las gafas inteligente de Meta

Meta ha consolidado su presencia en el mercado de las gafas inteligentes a través de alianzas estratégicas con reconocidas marcas del sector óptico, como Ray-Ban y Oakley.

Estos modelos combinan diseño tradicional con tecnología avanzada, permitiendo a los usuarios acceder a nuevas formas de interacción y conectividad.

El modelo más popular es Ray-Ban, desarrollado junto a Ray-Ban, que destaca por su apariencia clásica y la integración de cámaras duales. Estas gafas permiten capturar fotos y videos, realizar llamadas, escuchar música y responder mensajes gracias a altavoces y micrófonos incorporados.

Meta ha fortalecido su posición en gafas inteligentes mediante alianzas con marcas como Ray-Ban y Oakley. (Instagram: k.mbappe / Ray-Ban)

El dispositivo se conecta a Meta AI, facilita la gestión de contenido y la sincronización con redes sociales. Además, Meta ha puesto énfasis en la privacidad: las gafas cuentan con un indicador LED que se enciende al grabar, informando a quienes están cerca.

Por otro lado, Meta ha colaborado con Oakley, marca reconocida por su enfoque deportivo, en el desarrollo de gafas inteligentes orientadas a actividades físicas y al aire libre.

Estos modelos están diseñados para resistir condiciones exigentes y ofrecen funciones similares a las de las Ray-Ban, como la reproducción de audio y el acceso a asistentes de voz, pero adaptadas a las necesidades de quienes buscan durabilidad y comodidad en entornos activos.

Ambas líneas de gafas inteligentes reflejan la apuesta de Meta por fusionar innovación tecnológica con estilos de vida diversos, integrando asistentes virtuales, conectividad avanzada y una experiencia de usuario intuitiva en productos que trascienden la función tradicional de las gafas.