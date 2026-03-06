Alarma por las gafas inteligentes de Meta: grabaciones íntimas pueden ser analizadas por otras personas

El material analizado incluye escenas privadas y datos sensibles de los usuarios de las gafas inteligentes de Meta. (Europa Press)

La revisión de grabaciones privadas captadas por las gafas inteligentes de Meta ha generado preocupación por la exposición de datos personales a terceros.

Contratistas en Nairobi, Kenia, han revelado que reciben pagos para analizar horas de material grabado por el sistema “live AI”, cuyo propósito es perfeccionar los algoritmos de la empresa mediante la supervisión humana de escenas de la vida cotidiana, incluidas situaciones de extrema intimidad.

El proceso detrás de la inteligencia artificial de Meta

La estrategia de Meta Platforms Inc. para desarrollar su asistente de realidad aumentada depende de la recopilación masiva de datos audiovisuales.

Como informó el diario sueco Svenska Dagbladet, el proceso conocido como “data labeling” consiste en que trabajadores revisan cada fotograma grabado por las gafas, fabricadas en colaboración con Ray-Ban, para clasificar y etiquetar las imágenes y sonidos útiles para la inteligencia artificial. Esta práctica permite que los sistemas aprendan a identificar objetos, escenarios y expresiones humanas.

Meta advierte en sus términos que las grabaciones pueden ser revisadas por humanos, pero muchos usuarios lo desconocen. (Reuters)

Las gafas, que emplean cámaras y micrófonos activos durante el uso del comando “live AI”, suben automáticamente los clips a los servidores de la compañía. Esta información se suma a un extenso banco de datos que alimenta futuras versiones del asistente digital.

Exposición de la privacidad personal

Según el reporte del mencionado medio y de Göteborgs-Posten, los contratistas de la empresa Sama, especializada en servicios de anotación, han asegurado que el material revisado incluye escenas sensibles, como personas en baños, vistiéndose o en actos sexuales, todo captado desde la perspectiva de las gafas. “He visto grabaciones de personas manteniendo relaciones sexuales o usando el baño, sin que sepan que alguien más revisará ese material”, relató un trabajador entrevistado por el medio sueco.

Aun cuando las grabaciones no muestran imágenes explícitas, pueden contener datos delicados, como números de tarjetas bancarias visibles, interiores de viviendas o conversaciones privadas. De acuerdo con las fuentes, el audio recogido abarca desde discusiones sobre movimientos sociales hasta confesiones de delitos o aspectos íntimos de la vida de los usuarios, lo que deriva en un volumen de información personal que nutre los algoritmos de la inteligencia artificial.

Los audios de las gafas han captado desde conversaciones personales hasta discusiones sobre actividades ilícitas. (Europa Press)

Advertencias, términos y vacío de protección

Las condiciones de uso publicadas por Meta advierten que las interacciones con el asistente pueden ser almacenadas y revisadas tanto por sistemas automáticos como por personas. Los usuarios reciben un aviso para no compartir información sensible, aunque varios de los trabajadores entrevistados explicaron que muchos usuarios desconocen que sus datos pueden pasar por revisión humana.

Los medios consignaron que las quejas sobre la naturaleza de las grabaciones o sobre el proceso de anotación suelen ser descartadas por las empresas subcontratadas.

Consultada por los periodistas suecos, Meta respondió tras varias semanas y remitió únicamente a sus condiciones de uso y política de privacidad, donde se indica que “los medios se procesan conforme a esos documentos durante el uso del live AI”.

Organizaciones civiles alertan sobre riesgos de vigilancia y falta de controles en la tecnología de Meta. (Reuters)

Riesgos de vigilancia y reacción social

El debate sobre la privacidad se ha intensificado después de que The New York Times reportara la intención de Meta de incorporar reconocimiento facial a sus gafas. Diversas organizaciones civiles han advertido que la combinación de esta tecnología con la captura continua de video puede desembocar en redes de vigilancia móvil sin controles suficientes.

Como respuesta, desarrolladores externos han comenzado a crear herramientas de defensa, entre ellas una aplicación para teléfonos móviles que detecta la presencia de lentes inteligentes en las cercanías y alerta si existe posibilidad de grabación.

Aunque Meta asegura que sus gafas poseen un indicador LED que se enciende durante la grabación, expertos en privacidad señalan que este sistema es insuficiente, ya que la luz puede ser desactivada con facilidad.

La discusión sobre si una advertencia situada en los términos de servicio constituye una notificación válida enfrenta a reguladores y defensores de la privacidad con las prácticas de la industria. Para los trabajadores que se encargan de enseñar a la inteligencia artificial de Meta lo que observa, la respuesta sobre la exposición de datos personales parece evidente, mientras el debate por la protección de la privacidad se mantiene vigente.