Tecno

Starlink activa roaming transfonterizo con internet satelital en Japón y Estados Unidos

Los usuarios pueden conectarse a la red satelital en ambos países y utilizar aplicaciones como WhatsApp o Messenger

Guardar
El servicio satelital de Starlink
El servicio satelital de Starlink permite conexión en zonas sin cobertura celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Starlink Mobile, el servicio de internet satelital de Elon Musk, ahora permite roaming internacional en Japón y Estados Unidos. Esto permite que los usuarios accedan a internet satelital en ambos países y usen apps como WhatsApp o Messenger, incluso en áreas sin cobertura celular.

La empresa de telecomunicaciones japonesa KDDI anunció la alianza, calificándola como la “primera conexión de roaming internacional del mundo” a través de Starlink Mobile.

De este modo, los suscriptores elegibles de KDDI Au pueden utilizar el servicio satelital para conectarse desde zonas sin señal móvil tanto en Japón como en Estados Unidos.

El indicador “T-Mobile-SpaceX-au” aparece en
El indicador “T-Mobile-SpaceX-au” aparece en la pantalla al activar la conexión satelital. (Starlink)

Al activar la conexión satelital, en la pantalla aparecerá el indicador “T-Mobile-SpaceX-au” en la esquina superior derecha, explicó KDDI. Esto permitirá que los usuarios mantengan la conexión en destinos remotos y turísticos de Estados Unidos, como el Parque Nacional de Yellowstone y el Gran Cañón.

Cómo funciona el roaming internacional entre Japón y Estados Unidos

KDDI y Okinawa Cellular comenzarán a ofrecer roaming internacional con au Starlink Direct en Estados Unidos.

Este servicio permite que los usuarios de ciertos teléfonos, como la serie Google Pixel, puedan conectarse directamente a los satélites de Starlink cuando se encuentren en zonas sin señal móvil, tanto en Japón como en Estados Unidos.

Los usuarios pueden utilizar diversas
Los usuarios pueden utilizar diversas apps con esta alianza de Starlink. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para usarlo, el cliente solo debe actualizar su teléfono compatible con la última versión del software y activar la opción de roaming.

Cuando viaje a lugares sin cobertura, como partes de Alaska o el Gran Cañón, el dispositivo se conectará automáticamente al satélite Starlink de T-Mobile. En ese momento, aparecerá “T-Mobile-SpaceX-au” en la pantalla, indicando que la conexión satelital está activa.

Con au Starlink Direct, los usuarios pueden usar aplicaciones de chat y llamadas como WhatsApp y Messenger en cualquier lugar, incluso si no hay señal terrestre. También es posible utilizar GPS y comunicarse en caso de emergencia. No se requiere un registro adicional para quienes ya usan el servicio en Japón.

En el futuro, se espera que más modelos de teléfonos sean compatibles y que el servicio también permita el uso de las redes satelitales de T-Mobile en Japón, ampliando aún más la conectividad para los usuarios de ambos países.

La alianza entre Starlink y
La alianza entre Starlink y T-Mobile amplía la conectividad móvil en Estados Unidos y Japón. (X: official_kddi)

Alianza entre Starlink y T-Mobile

Starlink mantiene una alianza con T-Mobile para ofrecer internet satelital en teléfonos móviles.

Si una persona se encuentra en una zona remota sin cobertura celular, su dispositivo puede conectarse a la red satelital y seguir realizando llamadas, enviando mensajes de texto y accediendo a aplicaciones compatibles.

La tecnología funciona combinando los satélites de Starlink con la infraestructura de operadores como T-Mobile, permitiendo que los teléfonos reconozcan y utilicen la señal satelital cuando no hay red móvil disponible.

El dispositivo detecta automáticamente la ausencia de cobertura y se conecta a los satélites de órbita baja, que cuentan con antenas avanzadas para enviar y recibir datos directamente del teléfono.

Esta alianza permite que los
Esta alianza permite que los usuarios se conecten a internet satelital en cualquier sitio sin acceso a red celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto permite a los usuarios comunicarse y usar aplicaciones optimizadas incluso en lugares sin torres de telecomunicaciones. La red prioriza las funciones esenciales y gestiona eficientemente el ancho de banda, lo que garantiza una conexión estable, aunque con una velocidad inferior a la de una red terrestre.

Qué aplicaciones son compatibles con Starlink en celulares

Las aplicaciones móviles que son compatibles con Starlink en celulares son:

  • AccuWeather
  • AllTrails
  • CalTopo
  • Google Find Hub
  • Google Maps
  • Mensajes de Google (con Gemini)
  • Google Personal Safety
  • Messenger
  • Overwatch x Rescue SOS
  • Samsung Weather
  • T-Life
  • WhatsApp
  • X
  • Correo de Yahoo
Los usuarios pueden acceder a
Los usuarios pueden acceder a diversidad de apps con Starlink en su celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para utilizar Starlink en el celular, es necesario tener presente que el servicio está disponible en varios planes de T-Mobile.Si no eres cliente de ese operador, puedes activar una eSIM compatible.

Actualmente, el servicio especifico abarca el territorio continental de Estados Unidos, además de Puerto Rico y algunas áreas del sur de Alaska.

Temas Relacionados

StarlinkInternet satelitalJapónCelularTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cuidado con tus datos móviles: cuánto consume escuchar música en Spotify, Apple Music y YouTube

El nivel de calidad seleccionado en cada plataforma puede suponer desde un consumo moderado hasta agotar por completo tu plan mensual de datos

Cuidado con tus datos móviles:

ChatGPT te miente: un nuevo estudio revela que la inteligencia artificial de OpenAI lo hace deliberadamente

El estudio se volvió viral en redes sociales. Asimismo, se reveló que la IA puede cambiar de comportamiento cuando siente que es monitoreado

ChatGPT te miente: un nuevo

Día de la Mujer 2026: 100 frases para enviar por WhatsApp

En esta fecha puedes enviar mensajes como “tu inteligencia ilumina caminos” a mujeres que admires

Día de la Mujer 2026:

Solo 1 de cada 4 líderes cree que su empresa está lista para el futuro: qué revela el mayor estudio global sobre organizaciones

McKinsey encuestó a más de 10.000 ejecutivos en 15 países. El 72% admite que su organización no está preparada para lo que viene. Tres fuerzas tectónicas explican por qué

Solo 1 de cada 4

El error que puede costarle todas sus fotos: el dispositivo donde nunca debería guardarlas

Los CD fueron durante años una opción popular para guardar fotografías, pero su deterioro puede provocar la pérdida irreversible de archivos

El error que puede costarle
DEPORTES
Sufrió una grave lesión en

Sufrió una grave lesión en los Juegos Olímpicos, corrió riesgo de amputación y sorprendió con su recuperación a un mes de ser operada

Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego clasificará en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

La explicación de Franco Colapinto tras el peligroso incidente que protagonizó con Lewis Hamilton en la práctica del GP de Australia

De promesa a verdugo: ganó un concurso de habilidades con Manchester United cuando era niño y anotó el gol para sacarles el invicto

La contundente opinión de Guillermo Barros Schelotto ante el posible cambio de reglamento para clasificar a la Copa Libertadores

TELESHOW
Evangelina Anderson habló luego del

Evangelina Anderson habló luego del escándalo que se generó con Ian Lucas: “Para mí no fue más que un compañero de trabajo”

La actitud de Evangelina Anderson que generó la furia de Ian Lucas: “¿No es más fácil decirlo de frente?”

Cuáles son las mejores bandas de rock en español según la edición latina de Billboard

Miguel Romano volvió a peinar a Susana Giménez luego de la pelea: “Ahora su pelo está perfecto”

En medio de la polémica, filtraron las fotos que prueban el romance de Evangelina Anderson con Ian Lucas

INFOBAE AMÉRICA

Las pupusas salvadoreñas llegan a

Las pupusas salvadoreñas llegan a Amazon y se distribuyen en Estados Unidos

Un brote de norovirus en un crucero deja al menos 76 pasajeros y tripulantes con síntomas gastrointestinales

Guerra en Medio Oriente: sólo nueve grandes buques cruzaron el Estrecho de Hormuz esta semana

Un importante fabricante de automóviles retira más de 615.000 vehículos por fallas que afectan la visibilidad al conducir

Gobierno panameño reitera restricción a empresas europeas en licitaciones estatales