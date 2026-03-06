Starlink activa roaming transfonterizo con internet satelital en Japón y Estados Unidos

El servicio satelital de Starlink permite conexión en zonas sin cobertura celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa de telecomunicaciones japonesa KDDI anunció la alianza, calificándola como la “primera conexión de roaming internacional del mundo” a través de Starlink Mobile.

De este modo, los suscriptores elegibles de KDDI Au pueden utilizar el servicio satelital para conectarse desde zonas sin señal móvil tanto en Japón como en Estados Unidos.

El indicador “T-Mobile-SpaceX-au” aparece en la pantalla al activar la conexión satelital. (Starlink)

Al activar la conexión satelital, en la pantalla aparecerá el indicador “T-Mobile-SpaceX-au” en la esquina superior derecha, explicó KDDI. Esto permitirá que los usuarios mantengan la conexión en destinos remotos y turísticos de Estados Unidos, como el Parque Nacional de Yellowstone y el Gran Cañón.

Cómo funciona el roaming internacional entre Japón y Estados Unidos

KDDI y Okinawa Cellular comenzarán a ofrecer roaming internacional con au Starlink Direct en Estados Unidos.

Este servicio permite que los usuarios de ciertos teléfonos, como la serie Google Pixel, puedan conectarse directamente a los satélites de Starlink cuando se encuentren en zonas sin señal móvil, tanto en Japón como en Estados Unidos.

Los usuarios pueden utilizar diversas apps con esta alianza de Starlink. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para usarlo, el cliente solo debe actualizar su teléfono compatible con la última versión del software y activar la opción de roaming.

Cuando viaje a lugares sin cobertura, como partes de Alaska o el Gran Cañón, el dispositivo se conectará automáticamente al satélite Starlink de T-Mobile. En ese momento, aparecerá “T-Mobile-SpaceX-au” en la pantalla, indicando que la conexión satelital está activa.

Con au Starlink Direct, los usuarios pueden usar aplicaciones de chat y llamadas como WhatsApp y Messenger en cualquier lugar, incluso si no hay señal terrestre. También es posible utilizar GPS y comunicarse en caso de emergencia. No se requiere un registro adicional para quienes ya usan el servicio en Japón.

En el futuro, se espera que más modelos de teléfonos sean compatibles y que el servicio también permita el uso de las redes satelitales de T-Mobile en Japón, ampliando aún más la conectividad para los usuarios de ambos países.

La alianza entre Starlink y T-Mobile amplía la conectividad móvil en Estados Unidos y Japón. (X: official_kddi)

Alianza entre Starlink y T-Mobile

Starlink mantiene una alianza con T-Mobile para ofrecer internet satelital en teléfonos móviles.

Si una persona se encuentra en una zona remota sin cobertura celular, su dispositivo puede conectarse a la red satelital y seguir realizando llamadas, enviando mensajes de texto y accediendo a aplicaciones compatibles.

La tecnología funciona combinando los satélites de Starlink con la infraestructura de operadores como T-Mobile, permitiendo que los teléfonos reconozcan y utilicen la señal satelital cuando no hay red móvil disponible.

El dispositivo detecta automáticamente la ausencia de cobertura y se conecta a los satélites de órbita baja, que cuentan con antenas avanzadas para enviar y recibir datos directamente del teléfono.

Esta alianza permite que los usuarios se conecten a internet satelital en cualquier sitio sin acceso a red celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto permite a los usuarios comunicarse y usar aplicaciones optimizadas incluso en lugares sin torres de telecomunicaciones. La red prioriza las funciones esenciales y gestiona eficientemente el ancho de banda, lo que garantiza una conexión estable, aunque con una velocidad inferior a la de una red terrestre.

Qué aplicaciones son compatibles con Starlink en celulares

Las aplicaciones móviles que son compatibles con Starlink en celulares son:

AccuWeather

AllTrails

CalTopo

Google Find Hub

Google Maps

Mensajes de Google (con Gemini)

Google Personal Safety

Messenger

Overwatch x Rescue SOS

Samsung Weather

T-Life

WhatsApp

X

Correo de Yahoo

Los usuarios pueden acceder a diversidad de apps con Starlink en su celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para utilizar Starlink en el celular, es necesario tener presente que el servicio está disponible en varios planes de T-Mobile.Si no eres cliente de ese operador, puedes activar una eSIM compatible.

Actualmente, el servicio especifico abarca el territorio continental de Estados Unidos, además de Puerto Rico y algunas áreas del sur de Alaska.