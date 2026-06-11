“No creo que se animen”: el mensaje interno que circuló en el Gobierno para que los funcionarios no viajen a ver el Mundial

Funcionarios y el Presidente de la Nación Argentina, acompañados por otras figuras, saludan desde el balcón de la Casa Rosada durante la celebración del Tedeum 2026. (Jaime Olivos)

Para una parte importante del Gobierno, el comienzo del Mundial configura una suerte de parate y respiro después de que los episodios alrededor de Manuel Adorni cooptaran la agenda mediática y judicial por más de tres meses.

La previa de la Copa del Mundo no estuvo acompañada de un gran entusiasmo a nivel social. En el Gobierno advierten esto y creen que hay un estado de relajación mayor producto de la consagración en Qatar 2022, aunque afirman que con el comienzo de la competición todas las miradas se posarán en los partidos y poco importarán sucesos como la reunión de mesa política o las internas palaciegas.

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La vigésima tercera edición de la Copa Mundial de Fútbol se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Los escenarios de mínima dan a la Selección Argentina disputando instancias de eliminación directa, llegando a octavos de final y teniendo perspectivas positivas para poder avanzar a otras fases. Esto le da al Gobierno un aire de casi tres o cuatro semanas.

Hay más de un integrante de la administración nacional que tiene ganas de viajar a los Estados Unidos para poder mirar algunos de los partidos de la Scaloneta.“Tengo los ahorros y puedo justificar como ir, pero sé que el contexto no es el apropiado y no lo hablé con tiempo ni con Javier (Milei) ni nadie”, razonó un funcionario en diálogo con Infobae:

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El presidente Javier Milei, junto a miembros de su gabinete y fuerzas armadas, participa del Tedeum 2026, un evento tradicional de conmemoración nacional. (Jaime Olivos)

Consultada por este medio, una importante fuente de la Casa Rosada comentó que no hubo una bajada de línea explícita por parte de los altos mandos del Poder Ejecutivo, pero admitió que sí existieron charlas informales al interior de cada área ministerial para evitar malentendidos.

“No hubo ningún pedido. Pero se entiende que no da. Hay mensajes subliminales que se generaron en las últimas semanas. Nadie sería tan arriesgado”, confirman cerca del Presidente. Lo curioso es que esa última sentencia se repite en prácticamente todas las esferas: en el Poder Ejecutivo y en las dos cámaras del Congreso.

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Una fuente inobjetable del ámbito legislativo explicó a Infobae qué criterio se había establecido sobre los viajes para el Mundial. “No hay bajada de línea, pero no creo que haya muchos que se animen”, señaló entre risas.

En la filosofía liberal-libertaria, cada uno es libre de hacer lo que quiere con el dinero que dispone. Pero las acciones individuales no se enmarcan en un vacío sino en un contexto político más complejo. Es que la toma de decisiones está fuertemente ceñida a lo que estuvo sucediendo hasta ayer con el episodio del jefe de Gabinete, quien ayer rompió el silencio después de meses sin hablar ante los medios para explicar su crecimiento patrimonial. En el Gobierno quieren creer que esa declaración pueda llegar a cerrar parcialmente el tema, pero afirman que “en la agenda pública ya está perdido el tema”.

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Messi durante un entrenamiento con la selección argentina en la preparación del Mundial (afa.com.ar)

Es por ese motivo que todos los integrantes del oficialismo están cuidando más sus movimientos.

Un senador del bloque de La Libertad Avanza afirmaba ayer que tenía ganas de viajar, pero que no pensaba ni un segundo en hacerlo. “No me expondría ni en pedo. Basta solo con mirar el precio de los pasajes. Están todos arriba de los 2.000 dólares. Están carísimos y estaríamos dando una gestualidad bastante indeseada en este contexto”, confesaba. El razonamiento se daba más o menos igual con otros dos alfiles legislativos libertarios de la Cámara de Diputados.

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Al menos dos voceros oficiales de ministerios libertarios afirmaron que hubo una suerte de charla en las cúpulas de sus respectivas carteras para advertir sobre eventuales planes de viajes durante el Mundial. “Hubo conversaciones para que las primeras y segundas líneas no se regalen, porque si bien algunos no son para nada conocidos, ciudades como Miami van a estar plagadas de argentinos. Y la oposición también nos va a estar mirando”, afirma.

Pese a todo, ninguno asegura que es cero el margen de error para que aparezca algún viajero inesperado. Llegado el caso, será responsabilidad directa del superior que no pudo controlar a sus subalternos.

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El presidente Javier Milei viajará a los Estados Unidos durante el transcurso del Mundial para estar en ese país el 4 de julio, cuando participará en los festejos del Día de la Independencia que encabezará Donald Trump. Será una visita breve que ocurrirá días después de su paso por la cumbre del Mercosur en Asunción, donde el Gobierno argentino prevé que haya tensión con Brasil por el pedido de adhesión al Tratado Transpacífico.

La visita a los Estados Unidos será la número 18 de Milei a ese país. Fuentes oficiales confirmaron a este medio que el mandatario volverá a encontrarse con Donald Trump, aunque dieron por hecho que en los festejos también habrá otros presidentes invitados.

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El viaje será “corto” y comenzará en la ciudad de Nueva York. En tanto, para el 5 de julio está previsto un desfile de fragatas frente a la Estatua de la Libertad del que participará la Fragata Libertad. No se descarta la presencia del Presidente.

En el marco de esas celebraciones en territorio estadounidense, la Fragata Libertad tocará este año cinco puertos norteamericanos. El banco de inversión Allen & Company también organizará entre el 7 y el 11 de julio un encuentro de empresarios en el Sun Valley Resort al que Milei asistió en 2024, aunque fuentes del Gobierno consideraron poco probable que extienda su estadía hasta esas fechas.

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Milei estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. En la Casa Rosada descartaron que aproveche la visita para asistir a partidos de la selección argentina en el Mundial de Fútbol. Nadie quiere coquetear con la posibilidad de que el equipo de Scaloni pierda con el Presidente como espectador en el estadio.