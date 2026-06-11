Uno por uno, quiénes son los dirigentes que conforman el círculo de confianza de Patricia Bullrich

En los últimos días, Patricia Bullrich generó polémica tras compartir una publicación en sus redes sociales con una canción de Tita Merello. Detrás del posteo y las decisiones políticas y comunicacionales de la senadora se encuentra un equipo que ocupan lugares de confianza dentro del espacio de la funcionaria.
De acuerdo con el periodista de Infobae A las Nueve, Ramón Indart, uno de los integrantes del equipo es Juan Pablo Arenaza, legislador porteño. Se trata de uno de los dirigentes con mayor antigüedad junto a Patricia Bullrich. Ambos se conocieron en 2002, cuando la entonces referente convocó a un encuentro político tras la crisis de la Alianza.
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El listado continúa con Damián Arabia, diputado nacional. El integrante de la Cámara Baja trabajó junto a Arenaza en la Legislatura y afirmó que acompañó a Patricia Bullrich desde etapas anteriores, pese a que muchos identifican su crecimiento político en tiempos recientes.
Otra de las integrantes del equipo es Sabrina Ajmechet. El periodista señaló que irrumpió como outsider durante la última etapa de Juntos por el Cambio y participó de la interna presidencial de 2023 del lado de Patricia Bullrich. En ese marco, recordó que la competencia con Horacio Rodríguez Larreta dividió al PRO y obligó a muchos dirigentes a definir su posicionamiento.
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Los dirigentes que permanecieron cerca de Bullrich
Uno de los referentes bonaerenses del espacio es Pablo Walter. Al mismo tiempo, Indart mencionó a Patricia Vázquez, diputada nacional, y aseguró que acompañó a Bullrich cuando pocos apostaban por su liderazgo político.
El conductor también ubicó dentro del esquema a Laura Rodríguez Machado, dirigente del PRO de Córdoba, a quien definió como una incorporación con fuerte presencia. Además, incluyó a Diego Valenzuela y explicó que decidió alinearse con Patricia Bullrich cuando consideró que el PRO debía seguir otro camino político.
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La enumeración cerró con Juan Pablo Allan, a quien identificó como concejal de La Plata. Según Indart, todos ellos conforman el núcleo político que acompaña actualmente a Patricia Bullrich.
El equipo de comunicación y la estrategia en redes sociales
En tanto, entre quienes trabajan en la comunicación de Bullrich se encuentran Carlos Cortés, quien comparte tareas con el Ministerio de Seguridad.
El periodista también nombró a Federica Suárez Santiago, Lucas Parlanik y Francisco Haley. Sobre Parlanik señaló que dirige la comunicación en redes sociales y que tuvo un rol destacado en la producción del video basado en “Se dice de mí”.
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