Uno por uno, quiénes son los dirigentes que conforman el círculo de confianza de Patricia Bullrich

El círculo de confianza de Patricia Bullrich reúne a legisladores, dirigentes territoriales y asesores de su espacio político

En los últimos días, Patricia Bullrich generó polémica tras compartir una publicación en sus redes sociales con una canción de Tita Merello. Detrás del posteo y las decisiones políticas y comunicacionales de la senadora se encuentra un equipo que ocupan lugares de confianza dentro del espacio de la funcionaria.

De acuerdo con el periodista de Infobae A las Nueve, Ramón Indart, uno de los integrantes del equipo es Juan Pablo Arenaza, legislador porteño. Se trata de uno de los dirigentes con mayor antigüedad junto a Patricia Bullrich. Ambos se conocieron en 2002, cuando la entonces referente convocó a un encuentro político tras la crisis de la Alianza.

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El listado continúa con Damián Arabia, diputado nacional. El integrante de la Cámara Baja trabajó junto a Arenaza en la Legislatura y afirmó que acompañó a Patricia Bullrich desde etapas anteriores, pese a que muchos identifican su crecimiento político en tiempos recientes.

El círculo de confianza de Patricia Bullrich reúne a legisladores, dirigentes territoriales y asesores de su espacio político

Otra de las integrantes del equipo es Sabrina Ajmechet. El periodista señaló que irrumpió como outsider durante la última etapa de Juntos por el Cambio y participó de la interna presidencial de 2023 del lado de Patricia Bullrich. En ese marco, recordó que la competencia con Horacio Rodríguez Larreta dividió al PRO y obligó a muchos dirigentes a definir su posicionamiento.

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Los dirigentes que permanecieron cerca de Bullrich

Uno de los referentes bonaerenses del espacio es Pablo Walter. Al mismo tiempo, Indart mencionó a Patricia Vázquez, diputada nacional, y aseguró que acompañó a Bullrich cuando pocos apostaban por su liderazgo político.

El conductor también ubicó dentro del esquema a Laura Rodríguez Machado, dirigente del PRO de Córdoba, a quien definió como una incorporación con fuerte presencia. Además, incluyó a Diego Valenzuela y explicó que decidió alinearse con Patricia Bullrich cuando consideró que el PRO debía seguir otro camino político.

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La enumeración cerró con Juan Pablo Allan, a quien identificó como concejal de La Plata. Según Indart, todos ellos conforman el núcleo político que acompaña actualmente a Patricia Bullrich.

El círculo de confianza de Patricia Bullrich incluye legisladores, dirigentes territoriales y asesores de su espacio político

El equipo de comunicación y la estrategia en redes sociales

En tanto, entre quienes trabajan en la comunicación de Bullrich se encuentran Carlos Cortés, quien comparte tareas con el Ministerio de Seguridad.

El periodista también nombró a Federica Suárez Santiago, Lucas Parlanik y Francisco Haley. Sobre Parlanik señaló que dirige la comunicación en redes sociales y que tuvo un rol destacado en la producción del video basado en “Se dice de mí”.

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