Lista de celulares que son compatibles con Starlink: con estos equipos podrás acceder a internet desde el espacio

La nueva conectividad busca garantizar comunicación en zonas rurales, rutas alejadas y lugares donde la cobertura móvil tradicional es inexistente

Conoce la lista de celulares
Conoce la lista de celulares que podrán conectarse al internet satelital de Starlink. (Imagen ilustrativa)

La conectividad satelital directa al celular ya es una realidad para una amplia gama de dispositivos gracias a la alianza entre Starlink y T-Mobile. Esta colaboración permite que determinados teléfonos inteligentes se conecten a la red satelital sin necesidad de antenas externas ni accesorios adicionales, ofreciendo comunicación en zonas donde no existe cobertura móvil tradicional.

El servicio, que funciona mediante la red denominada T-Satellite, habilita que los dispositivos compatibles se enlacen automáticamente con los satélites cuando el usuario se encuentra fuera del alcance de las torres celulares. En pantalla aparece la indicación “T-Mobile SpaceX” o “T-Sat+Starlink”, señal de que el equipo está utilizando conectividad desde el espacio, una tecnología desarrollada con apoyo de SpaceX.

Estos teléfonos móviles podrán conectarse
Estos teléfonos móviles podrán conectarse directamente a la red de Starlink. (NurPhoto)

Los celulares compatibles con la conexión satelital

La integración tecnológica alcanza a modelos recientes de varios fabricantes. En el ecosistema de Apple, la compatibilidad incluye todas las variantes de iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17 y el iPhone Air. Estos equipos pueden conectarse de manera automática a la red satelital cuando no detectan señal terrestre.

Por parte de Google, los modelos habilitados corresponden a la familia Pixel 9 —incluyendo sus versiones Pro, XL, Fold y 9a— y la serie Pixel 10, que también incorpora variantes avanzadas con soporte para esta tecnología.

La lista también abarca dispositivos de Motorola, como los Moto g 5G (2025 y 2026), Moto g play 2026, Moto edge en varias generaciones, Moto g power 5G 2025, Moto g stylus 2024 y los modelos plegables Moto razr lanzados entre 2024 y 2025.

Más de un modelo de
Más de un modelo de celular puede conectarse a la red de Starlink. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Samsung, la compatibilidad se extiende a decenas de equipos de las series Galaxy A, Galaxy S, así como los dispositivos resistentes XCover y los plegables Galaxy Z Flip y Z Fold desde la tercera generación en adelante.

Además, algunos teléfonos comercializados por el propio operador, como los REVVL 7, 7 Pro, 8 y 8 Pro, también pueden utilizar esta conectividad. La certificación seguirá ampliándose conforme nuevos modelos incorporen el hardware necesario para comunicarse con satélites de órbita baja.

Cómo funciona la conexión directa al satélite

A diferencia de los sistemas satelitales tradicionales, que requieren antenas dedicadas, esta solución utiliza los componentes de radio del propio teléfono. Cuando el usuario pierde la señal convencional, el dispositivo busca automáticamente la red satelital disponible, sin que sea necesario activar manualmente ninguna opción.

Para utilizar el servicio es indispensable contar con un plan de T-Mobile que incluya acceso a T-Satellite o configurar una eSIM compatible. Una vez habilitado, el cambio de red ocurre de forma transparente, priorizando siempre la cobertura terrestre cuando exista.

Para usar el servicio de
Para usar el servicio de Starlink en el celular, es necesario tener el operador móvil T-Mobile.

Debido a la naturaleza del enlace satelital —que depende de satélites en movimiento constante— la latencia es mayor que en una red móvil tradicional. Por ello, el envío y recepción de mensajes puede tardar algunos segundos adicionales.

Qué permite hacer la conexión satelital en el celular

Actualmente, la funcionalidad está enfocada en servicios esenciales de comunicación. Los usuarios pueden enviar y recibir mensajes de texto, así como compartir su ubicación incluso en regiones completamente aisladas, como rutas rurales, zonas montañosas o áreas sin infraestructura de telecomunicaciones.

En fases posteriores se prevé habilitar el envío de fotografías, el acceso a datos móviles y la integración con aplicaciones, a medida que evolucione la capacidad de la red y los dispositivos certificados.

El celular se conecta automáticamente
El celular se conecta automáticamente a Starlink una vez que detecta la pérdida de señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cobertura inicial y proyección del servicio

Por ahora, la cobertura del sistema se limita principalmente al territorio continental de Estados Unidos, Puerto Rico y algunas zonas del sur de Alaska. Sin embargo, el desarrollo de la constelación satelital y los acuerdos con operadores sugieren una expansión progresiva hacia otros mercados.

La propuesta apunta a transformar el teléfono móvil en un dispositivo capaz de mantenerse conectado en prácticamente cualquier lugar del planeta, reduciendo la dependencia de la infraestructura terrestre y ofreciendo una alternativa de comunicación en situaciones de emergencia, viajes o actividades en regiones remotas.

Con la ampliación del catálogo de equipos compatibles y el avance de la red satelital, la conectividad directa desde el espacio se perfila como una de las principales evoluciones de la telefonía móvil en los próximos años.

