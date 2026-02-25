Starlink: cómo registrarse y activar el servicio en tu celular de forma correcta

El servicio de internet satelital Starlink, impulsado por SpaceX y Elon Musk, asegura conectividad en zonas rurales y apartadas donde no llega la infraestructura tradicional.(Imagen ilustrativa)

Frente a la necesidad de contar con una conexión a internet confiable se ha convertido en un aspecto fundamental para el desarrollo de actividades cotidianas, surgieron soluciones como Starlink, el servicio de internet satelital impulsado por SpaceX, la empresa de Elon Musk, para garantizar el acceso a internet incluso en las zonas donde la infraestructura tradicional no llega.

Una tecnología que en celulares tiene también un alto valor, ya que permite la conexión en viajes o viviendas de regiones apartadas. Por lo que vale la pena entender cómo funciona su activación y cuáles son los requisitos para acceder a él.

Qué es Starlink y cómo funciona la conexión satelital en el móvil

La propuesta de Starlink se basa en una red de satélites de órbita baja que proporcionan cobertura de internet prácticamente en cualquier lugar. A diferencia de la fibra óptica o el cable tradicional, el internet satelital no depende de redes terrestres extensas.

Esto lo convierte en una alternativa viable y efectiva para zonas rurales, apartadas o con baja cobertura móvil, donde otras opciones resultan insuficientes o inexistentes.

Starlink utiliza una red de satélites de órbita baja que ofrece cobertura prácticamente en cualquier lugar, sin depender de redes terrestres extensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su modalidad original, el usuario recibía un kit con una antena parabólica especial y un router WiFi, que permitía conectar celulares, computadores y otros dispositivos en el hogar. Sin embargo, la evolución de la tecnología y las alianzas estratégicas han permitido que el acceso directo desde el celular se convierta en una realidad para miles de usuarios.

Cómo crear una cuenta y activar Starlink en el celular

El proceso para comenzar a utilizar Starlink en el celular es sencillo y está pensado para facilitar la experiencia del usuario, tanto en la web como mediante la aplicación oficial.

Paso 1: registro de cuenta en Starlink

Ingresar a www.starlink.com desde cualquier navegador. Seleccionar la opción “Crear Cuenta” o la alternativa que habilite la apertura de una nueva cuenta. Ingresar los datos básicos solicitados (nombre completo, correo electrónico y una contraseña segura). Es fundamental que el correo esté bien escrito, ya que llegará un mensaje de confirmación para validar la identidad. Tras confirmar el correo, el sistema puede requerir información complementaria como dirección de envío, datos de facturación y un método de pago válido. Esta etapa formaliza la suscripción al plan de internet satelital elegido.

Paso 2: descarga y uso de la aplicación Starlink

Descargar la aplicación oficial de Starlink, disponible para Android y iOS. Iniciar sesión con la cuenta creada previamente y seleccionar la opción “Activar Starlink”. La aplicación orienta al usuario sobre la ubicación óptima para la antena (si se utiliza el kit tradicional) y facilita la conexión directa si el dispositivo es compatible con Direct-to-Cell. Desde la app se puede monitorear la calidad de la señal, el estado del sistema, el consumo de datos y recibir notificaciones sobre actualizaciones.

La app de Starlink guía al usuario sobre la ubicación óptima de la antena en el caso del kit tradicional y facilita la administración del servicio desde el móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para usar Starlink en el celular

La expansión de Starlink en Estados Unidos ha estado acompañada de acuerdos con operadores móviles, especialmente T-Mobile, para habilitar el acceso directo desde numerosos modelos de teléfonos inteligentes. Este avance elimina la necesidad de antenas externas y habilita la conectividad satelital directamente en el móvil, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

La colaboración con T-Mobile ha permitido que una amplia variedad de dispositivos de Apple, Google, Motorola, Samsung y T-Mobile REVVL accedan al internet satelital sin equipos adicionales. Entre los modelos compatibles se incluyen:

iPhone: Desde el iPhone 13 hasta el iPhone 17 (todas las variantes), así como el iPhone Air.

Google Pixel: Modelos Google Pixel 9 y 10, en todas sus variantes (incluyendo Pro, Fold y XL).

Motorola: Gama Moto g (desde 2024 hasta 2026), Moto edge (2022, 2024, 2025), Moto razr (versiones 2024 y 2025, plus y ultra), Moto g stylus 2024, Moto g power 5G 2025.

Samsung Galaxy: Serie A (A14 hasta A56 5G SE), Serie S (S21 a S25 FE y variantes Ultra, Edge), XCover6 Pro, XCover7 Pro, Z Flip (3 a 7), Z Fold (3 a 7).

T-Mobile REVVL: REVVL 7 y 7 Pro, REVVL 8 y 8 Pro.

La lista se actualiza constantemente, incorporando nuevos dispositivos a medida que son certificados para uso satelital.

La cobertura del servicio Starlink con T-Mobile abarca Estados Unidos, Puerto Rico y regiones del sur de Alaska, proporcionando señal satelital donde no existe red móvil convencional. (Europa Press)

Para utilizar el servicio satelital directo en el celular, es necesario contar con un plan de T-Mobile compatible o activar una eSIM certificada si no se es cliente de esa compañía. La cobertura actual abarca todo el territorio continental de Estados Unidos, Puerto Rico y algunas regiones del sur de Alaska.

Al encontrarse fuera del área de señal tradicional, el dispositivo compatible se conecta automáticamente a la red satelital, identificada en pantalla como “T-Mobile SpaceX” o “T-Sat+Starlink”. El usuario no puede seleccionar manualmente la red satelital si existen otras opciones móviles disponibles.