CEO de Microsoft propone crear un impuesto a la IA para que todos ganemos dinero con ella

Satya Nadella propuso que el auge de la inteligencia artificial beneficie a toda la sociedad y no solo a las grandes empresas. (REUTERS/Denis Balibouse)

Satya Nadella, CEO de Microsoft, ha propuesto una idea para que el auge de la inteligencia artificial se traduzca en beneficios para toda la sociedad, no solo para las grandes empresas.

En una entrevista con The New York Times, el ejecutivo reconoció que la percepción pública de la inteligencia artificial es “terrible”, pero defendió la posibilidad de que, con un reparto adecuado de la riqueza generada, todos los ciudadanos puedan resultar beneficiados.

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El auge de la inteligencia artificial enfrenta una resistencia creciente y las críticas se centran no solo en la amenaza de pérdida de empleo, sino también en los riesgos para la seguridad nacional y la salud mental de la población.

Cuál es el impuesto que propone imponer Satya Nadella

Uno de los puntos más llamativos de la intervención de Nadella fue su apertura a la posibilidad de que las empresas de inteligencia artificial paguen un canon o impuesto especial.

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Nadella sostuvo que el dinero recaudado por la inteligencia artificial debería distribuirse de forma directa entre los ciudadanos como dividendos o ayudas económicas. (REUTERS/Max Cherney/File Photo)

Esta medida, según sugirió, permitiría que la riqueza generada por el avance tecnológico no se concentre solo en manos de unos pocos, sino que llegue directamente a los ciudadanos. Nadella planteó que el dinero recaudado no debería ir simplemente a las arcas del Estado, sino distribuirse de manera directa entre la población, como si se tratara de dividendos o ayudas económicas.

Esta idea no es exclusiva de Nadella. El senador Bernie Sanders, representante del ala progresista, ha defendido que la inteligencia artificial sea considerada un “recurso público” y que los estadounidenses tengan algún tipo de propiedad o participación en sus beneficios.

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Incluso el presidente Donald Trump ha abordado el tema, sugiriendo que los ciudadanos podrían enriquecerse si comparten las ganancias procedentes de las empresas de IA.

El propio Nadella se mostró dispuesto a que las personas compartan la riqueza generada por la inteligencia artificial, destacando que “todos somos parte interesada” en el desarrollo de la tecnología. De esa manera, busca responder a las críticas que acusan a las grandes tecnológicas de perseguir solo su propio lucro con el avance de la IA, en detrimento del bienestar colectivo.

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Satya Nadella admitió que la percepción pública de la inteligencia artificial es negativa por el temor a la pérdida de empleo y la desconfianza hacia las tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es la percepción negativa y el temor social ante la IA

Satya Nadella ha sido directo al reconocer el ambiente adverso que rodea al desarrollo de la inteligencia artificial. Según sus propias palabras, “no se puede negar que la percepción es terrible”.

El directivo explicó que la opinión pública atraviesa un periodo especialmente difícil, marcado por el temor a la pérdida de empleos y la desconfianza hacia las grandes tecnológicas.

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La preocupación principal gira en torno a la automatización y al posible reemplazo de trabajos humanos por máquinas inteligentes. Nadella admitió que ciertos puestos de trabajo desaparecerán, aunque apuesta a que la automatización de tareas repetitivas permitirá que los empleados dediquen su tiempo a labores más valiosas y creativas.

Esta transformación, según su visión, debería fortalecer la economía y traducirse en mejores salarios para los trabajadores.

La inquietud sobre el impacto laboral de la inteligencia artificial ha dejado de ser una conversación marginal para convertirse en una cuestión política central. Ya no se trata solo de debates en foros tecnológicos o charlas informales, sino de un tema que moviliza a sindicatos, grupos comunitarios y legisladores.

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El impacto laboral de la inteligencia artificial se convirtió en un tema político que moviliza a sindicatos, grupos comunitarios y legisladores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A este escenario se suma la presión social para que las empresas tecnológicas respondan de forma concreta a las inquietudes sobre el empleo y el reparto de los beneficios económicos.

Cuál ha sido el papel de Microsoft en la carrera por la IA

Microsoft es uno de los actores principales en la carrera global por la inteligencia artificial. Desde su temprana inversión en OpenAI en 2019, la empresa ha destinado miles de millones de dólares a la construcción de centros de datos y al desarrollo de herramientas como ChatGPT.

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No obstante, el crecimiento acelerado de la infraestructura necesaria para sostener la inteligencia artificial ha generado una ola de protestas y demandas de regulación. La oposición no proviene únicamente de expertos, sino que se ha transformado en un movimiento mundial que cuestiona el consumo masivo de energía y el impacto ambiental y social de los mega centros de datos.

Ante este escenario, Nadella y otros directivos del sector han entendido la necesidad de ofrecer explicaciones públicas y proponer soluciones que incluyan a la sociedad en los beneficios de la tecnología.

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