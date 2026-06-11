Así se verían los Saja Boys en el universo de Sailor Moon, según la IA

La tecnología permite fusionar rasgos de las dos animaciones y crear imágenes en segundos. (Fotocomposición Infobae)

Los seguidores de la película Las Guerreras K-pop y del anime Sailor Moon pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA) para generar imágenes que fusionen ambos títulos. Esta tecnología permite transformar a los cinco integrantes de los Saja Boys en personajes dentro de la estética de la animación japonesa de los años noventa.

Para lograr esta integración, es necesario configurar las plataformas de generación de imágenes, como Gemini, mediante instrucciones de texto y referencias gráficas.

El sistema procesa los datos para adaptar los modelos tridimensionales del grupo de K-pop al dibujo bidimensional clásico. En este sentido, se presentan los pasos técnicos y los criterios que se deben seguir para obtener un resultado preciso.

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Cómo elegir las imágenes de referencia idóneas

Esta es una muestra generada con IA de la fusión entre Saja Boys y Sailor Moon. (Foto: Gemini)

El primer paso requiere recopilar archivos visuales de origen para alimentar el algoritmo de la IA. Se deben utilizar imágenes claras de los miembros de Saja Boys, enfocadas en sus rasgos principales: cortes de cabello, expresiones y la paleta de colores de su vestuario.

Es necesario aportar capturas de pantalla de la serie original de Sailor Moon. Estas muestras deben reflejar el estilo de dibujo de la época, los sombreados planos y los diseños de los trajes de marineros.

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Al proveer ambos conjuntos de imágenes, la herramienta cuenta con la información necesaria para cruzar las fisonomías del grupo con las reglas gráficas del anime.

Qué estructura debe tener el prompt en español para la IA

Las instrucciones deben ser específicas para que Gemini no cometa errores. (Foto: Europa Press)

El comando de texto o prompt debe redactarse de forma descriptiva, ordenando las instrucciones de lo general a lo específico. En primer lugar, se define el estilo artístico base.

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Un inicio adecuado consiste en escribir: “Ilustración de anime estilo años 90, con la estética de Sailor Moon”. Esto restringe el campo de acción de la IA al formato de animación tradicional.

Posteriormente, se añaden los detalles de los sujetos. El texto debe especificar: “Cinco jóvenes de un grupo masculino de K-pop transformados en guardianes scouts”.

Se debe registrar la apariencia de los Saja Boys para que la creación final integre aspectos del contenido original. (Foto: Netflix)

Es indispensable describir los uniformes con base en camisas de marinero, pantalones ajustados, capas y broches astrales, asignando a cada uno los colores lila, rosa, verde menta y negro correspondientes a las referencias originales.

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De qué forma describir los elementos clave del ambiente

El fondo de la imagen es un factor clave para situar a los personajes en el universo correcto. En la redacción del prompt se deben incluir los elementos espaciales característicos de la serie. Se deben solicitar fondos con cielos nocturnos en tonos pastel, nebulosas, estrellas brillantes y la presencia de la luna creciente.

Para definir la acción, el texto debe indicar el tipo de iluminación y escenario. Introducir frases como “destellos de energía cósmica alrededor de los cuerpos” o “personajes posicionados en un balcón del Reino de la Luna” ayuda a que el algoritmo componga una escena coherente con la narrativa de la franquicia coreana y japonesa.

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Se pueden solicitar cambios a Gemini en caso de que la ilustración no cumpla con las expectativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, se aconseja el uso de comandos negativos para excluir elementos no deseados. Especificar términos como “renderizado 3D”, “fotorrealismo” o “estilo digital moderno” evita que la máquina aplique acabados contemporáneos, forzando al software a mantener la estética analógica de las celdas de animación del siglo pasado.

Cómo realizar el proceso de filtrado y edición posterior de la imagen

Una vez generadas las primeras opciones de imágenes, se realiza un control de calidad visual. Se deben descartar las propuestas que presenten errores en la anatomía, deformaciones en las manos o inconsistencias en los logotipos de los uniformes.

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Si el resultado es parcialmente correcto, se puede solicitar una variación a partir de esa misma semilla de generación. El paso final consiste en la edición digital manual en programas de diseño. En esta etapa se corrigen los niveles de contraste, se ajusta la saturación del color y se puede añadir un filtro de grano de película.