Dos señales descubiertas en el software de Apple refuerzan los rumores sobre el primer iPhone plegable

Tras el WWDC 2026 de Apple, aparecen las primeras pistas del iPhone plegable. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Antes de la presentación de un eventual iPhone plegable, Apple podría haber dejado varias pistas dentro de su propio software. Referencias encontradas en iOS 27 y cambios anunciados en SwiftUI durante la WWDC 2026 han reforzado las especulaciones sobre la llegada del primer teléfono plegable de la compañía, un dispositivo que lleva años apareciendo en rumores y filtraciones.

El hallazgo fue dado a conocer por el desarrollador Sam Henri Gold, quien identificó dentro del framework de iOS 27 términos relacionados con distintos estados de plegado y con la presencia de varias pantallas.

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A ello se suman las recomendaciones realizadas por Apple a los desarrolladores durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores, donde la compañía hizo énfasis en la adaptación de las aplicaciones a diferentes tamaños y formatos de pantalla.

Referencias ocultas en iOS 27 apuntan a un dispositivo plegable

Tras la presentación de iOS 27 y las nuevas funciones de inteligencia artificial de Siri AI, algunos desarrolladores comenzaron a examinar el código del sistema operativo en busca de novedades.

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Uno de ellos fue Sam Henri Gold, quien aseguró haber encontrado varias referencias que parecen estar relacionadas con un futuro iPhone plegable. Entre ellas aparecen términos como “foldState” y “angleDegrees”, además de una clave vinculada al número de pantallas integradas en el dispositivo.

Desarrolladores encuentran en el código de iOS 27 pistas sobre el iPhone plegable. (X)

Estas referencias sugieren que iOS podría ser capaz de identificar diferentes posiciones del teléfono, algo necesario en un dispositivo con bisagra. El sistema tendría que distinguir si el terminal está cerrado, completamente abierto o parcialmente desplegado para adaptar automáticamente la interfaz.

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Aunque Apple no ha confirmado oficialmente el significado de estas funciones, el descubrimiento alimenta las expectativas sobre uno de los productos más esperados del catálogo de la compañía.

SwiftUI también aporta una segunda pista

Durante la WWDC 2026, Apple presentó mejoras en SwiftUI, el entorno utilizado para crear las interfaces de las aplicaciones.

La empresa animó a los desarrolladores a preparar sus programas para trabajar con distintos tamaños de pantalla y relaciones de aspecto, un mensaje que algunos analistas interpretan como una señal adicional sobre la llegada de nuevos formatos de dispositivos.

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Un teléfono plegable requeriría precisamente este tipo de optimizaciones. Las aplicaciones tendrían que ser capaces de pasar de una pantalla externa más pequeña a una pantalla interna de mayor tamaño sin afectar la experiencia del usuario.

La plataforma para desarrolladores de aplicaciones de Apple también encontraron pistas sobre el iPhone plegable. (Apple)

Por ello, las novedades anunciadas en SwiftUI han sido interpretadas como una segunda pista que encajaría con los rumores sobre el desarrollo del primer móvil plegable de Apple.

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Un proyecto que Apple lleva años desarrollando

El iPhone plegable se ha convertido en uno de los proyectos más esperados de la compañía de Cupertino. Diversos informes apuntan a que Apple lleva varios años trabajando en este dispositivo, aunque los costes de fabricación y la complejidad de algunos componentes habrían retrasado su llegada al mercado.

En los últimos meses, las filtraciones han aumentado. A principios de abril trascendió que el terminal podría comercializarse bajo el nombre de iPhone Ultra. Más recientemente, también aparecieron imágenes de supuestas fundas destinadas al dispositivo.

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Una persona sostiene en sus manos un prototipo de iPhone plegable sobre una mesa iluminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que se sabe hasta ahora del supuesto iPhone Ultra

De acuerdo con las filtraciones más recientes, el teléfono tendría un diseño tipo libro, similar al de otros plegables del mercado.

El dispositivo contaría con una pantalla externa de 5,5 pulgadas y un panel interior de 7,8 pulgadas. También destacaría por su grosor reducido, con unos 9,5 milímetros cuando esté cerrado y alrededor de 4,5 milímetros al desplegarse.

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En cuanto a las especificaciones, incorporaría un procesador A20 Pro acompañado de 12 GB de memoria RAM. El sistema fotográfico incluiría dos cámaras traseras de 48 megapíxeles y, a diferencia de los modelos actuales, utilizaría Touch ID integrado en el botón lateral en lugar de Face ID.

Su precio también sería uno de los más elevados del catálogo de Apple, superando los 2.000 dólares.