América Latina

Marcha en Quito en reclamo de justicia por activista y universitaria halladas muertas

La movilización reunió a estudiantes, activistas y ciudadanos que exigieron justicia por Nathaly Mafla y Monika Silva

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Cientos de personas se concentraron en Quito para levantar su voz y pedir justicia por Monika Silva y Nathaly Mafla.
Cientos de personas se concentraron en Quito para levantar su voz y pedir justicia por Monika Silva y Nathaly Mafla.

Las fotografías de la universitaria, Nathaly Mafla y de la activista anticorrupción, Monika Silva fueron colocadas una junto a la otra bajo la luz de decenas de velas encendidas en Quito. Aunque nunca se conocieron, los nombres de la estudiante universitaria y de la activista quedaron unidos esta semana en una misma jornada de memoria y exigencia de justicia. La tarde del 10 de junio, estudiantes, colectivos sociales, activistas, familiares y ciudadanos participaron en una marcha y un plantón para recordar a ambas mujeres, cuyos fallecimientos son investigados por las autoridades ecuatorianas.

La movilización comenzó en el sector del Arco de La Circasiana y avanzó por varias calles de la capital hasta llegar a los exteriores de la Escuela Politécnica Nacional. Los asistentes llevaron flores, velas, carteles y mensajes de solidaridad. A lo largo del recorrido se escucharon consignas en memoria de las dos mujeres y pedidos para que los casos sean esclarecidos. Al caer la noche, los participantes realizaron una vigilia que se prolongó durante varias horas. Los organizadores señalaron que el objetivo era acompañar a las familias y mantener visibles ambos casos mientras continúan las investigaciones.

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La convocatoria se produjo en medio de la conmoción generada por la muerte de Nathaly Mafla, una estudiante de 20 años de la Escuela Politécnica Nacional cuya desaparición movilizó durante varios días a compañeros, docentes y familiares. La joven fue vista por última vez el 4 de junio. Desde entonces se desplegaron campañas de búsqueda en redes sociales, recorridos ciudadanos y gestiones ante las autoridades para intentar localizarla.

Durante los días posteriores a su desaparición, estudiantes de la Politécnica organizaron jornadas de búsqueda y difusión de información. Videos de cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos fueron revisados por los investigadores como parte de los esfuerzos para reconstruir sus últimos movimientos. El 9 de junio, equipos especializados localizaron el cuerpo de la joven en una quebrada del sector de La Vicentina, en Quito. Posteriormente se realizaron los procedimientos legales y forenses correspondientes para determinar las circunstancias de su fallecimiento.

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Se realizó una velada en honor a las mujeres.
Se realizó una velada en honor a las mujeres.

La noticia provocó expresiones de pesar dentro y fuera de la comunidad universitaria. La Escuela Politécnica Nacional emitió comunicados de condolencia y declaró luto institucional. Compañeros de Nathaly participaron activamente en la marcha realizada en Quito y colocaron mensajes de despedida en los alrededores del campus donde cursaba sus estudios.

La jornada también estuvo marcada por el recuerdo de Monika Silva, activista y veedora ciudadana que residía en la provincia de Santa Elena. Silva era conocida por su participación en denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción, conflictos por tierras y otros asuntos de interés público en esa provincia costera. Su trabajo la convirtió en una figura reconocida dentro de diversos espacios ciudadanos y comunitarios.

Su muerte se conoció el 8 de junio, cuando fue encontrada sin vida en su vivienda ubicada en la parroquia Manglaralto. Desde entonces, organizaciones sociales, activistas, ciudadanos e incluso la Unión Europea han solicitado que las autoridades investiguen el caso y esclarezcan lo ocurrido. El fallecimiento generó además pronunciamientos de actores nacionales e internacionales que expresaron preocupación y pidieron que el proceso se desarrolle de manera exhaustiva pues no se puede descartar que su deceso esté vinculado a las investigaciones que realizaba.

Durante el plantón realizado en Quito, varias personas recordaron la labor pública de Silva y destacaron su participación en procesos de vigilancia ciudadana. Otras intervenciones estuvieron dirigidas a expresar solidaridad con sus familiares y allegados.

Las organizadoras también gritaron los nombres de otras mujeres
Las organizadoras también gritaron los nombres de otras mujeres

Aunque los casos son distintos y ocurrieron en contextos diferentes, los organizadores de la movilización señalaron que decidieron reunir ambos nombres en una misma convocatoria debido al impacto que las dos muertes han generado en distintos sectores de la sociedad ecuatoriana durante los últimos días. La marcha se convirtió así en un espacio compartido de duelo y de reclamo por respuestas institucionales.

En los exteriores de la Escuela Politécnica Nacional, los participantes formaron círculos alrededor de las velas encendidas y guardaron varios minutos de silencio. Sobre el suelo fueron colocadas fotografías de Nathaly Mafla y Monika Silva junto a flores blancas y mensajes escritos a mano. Algunos asistentes permanecieron en el lugar hasta entrada la noche.

Hasta el 11 de junio, ni la Fiscalía General del Estado ni la Policía Nacional habían informado conclusiones definitivas sobre las causas de las muertes de Nathaly Mafla y Monika Silva. Ambos casos permanecen en etapa de investigación y las autoridades continúan recopilando elementos para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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