El avance de grupos criminales brasileños preocupa al gobierno de Uruguay tras una ola de balaceras

Casa del barrio Los Sueños, en Montevideo, tras una balacera (Captura Telemundo/Canal 12)

El barrio Los Sueños de Montevideo (Uruguay) ha sido escenario de balaceras en los últimos días. Este lunes –y prácticamente que en simultáneo a un doble homicidio– se registraron allí nuevos disparos. Las balas impactaron en casas y en algunos casos ingresaron a viviendas.

La información que maneja la Policía y los vecinos de la zona es que allí se instaló un grupo de ciudadanos brasileños que tienen un fuerte poder de fuego. Y la primera hipótesis que está sobre la mesa es que quieren tener el dominio del barrio para controlar las bocas de venta de drogas que funcionan allí, consignó el noticiero Telemundo de Canal 12.

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El barrio está formado por una única calle, que lo atraviesa. Por allí deben circular todos los vecinos para llegar a sus hogares. Ese lugar ha sido escenario de todos los tiroteos de los últimos días.

Operativo en barrio Los Sueños (Captura Telemundo/Canal 12)

Los vecinos relatan que ya llevan más de una semana con disparos en la noche, algo que afecta la convivencia pacífica.

En el gobierno uruguayo siguen con atención esta información. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo este miércoles en una rueda de prensa que le preocupa la situación de balaceras que se registra en varios barrios de Montevideo, en general por la noche. Lo que buscan las autoridades es tener un mayor control de las municiones que son utilizadas por estos delincuentes.

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“Preocupa la presencia de bandas brasileñas, de bandas criminales”, dijo el ministro ante los medios. Detalló que las autoridades saben que en la frontera están presente alguna de estas bandas, pero no solo allí: también han llegado a la capital.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con el ministro del Interior, Carlos Negro (Presidencia)

“Tenemos información compartida con Brasil de la existencia de este tipo de grupo. Claro que preocupa. Estamos haciendo un seguimiento muy cercano de todos estos grupos hace tiempo ya. Por ahora venimos monitoreando la situación con bastante éxito”, agregó.

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“Hay una falta de control riguroso y necesario no solamente en las armas de fuego sino, sobre todo, en las municiones. Por eso estamos trabajando en el frente municiones con armas”, dijo el jerarca. Negro adelantó que el oficialismo presentó un proyecto de ley que va en esa dirección. Al mismo tiempo, su cartera redacta un decreto reglamentario para regular la venta y el registro de municiones.

“El objetivos [de los grupos] es distinto. Puede ser una demostración de poder de fuego, puede ser un aviso a alguna banda rival que está en la zona. Pero en definitiva lo que tenemos que tener presente es que el fenómeno está instalado desde hace mucho tiempo ya. Es el fenómeno de la violencia, que se junta con la proliferación de armas y la falta de control de las armas de fuego de la población civil. Ese es el fenómeno que tenemos que atacar”, expresó.

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Investigan a jóvenes uruguayos que se muestran en redes sociales bailando y disparando al aire (@TelemundoUY)

En los últimos días hubo varios allanamientos para tratar de avanzar sobre este grupo extranjero. Según informó Telemundo, la banda se dedica al microtráfico de droga en esa zona, ubicada en la periferia de Montevideo. No se trata de una gran organización criminal sino de un grupo que ha generado molestias en la zona. Muchos de ellos se criaron en la frontera de Uruguay con Brasil. En concreto, en el departamento de Cerro Largo. Se hacen llamar Los Brasileños y algunos de ellos tienen doble nacionalidad.

Se trata de apenas uno de los grupos criminales que operan en el barrio.

La semana pasada también se había registrado una serie de balaceras en Uruguay. Se escucharon varios disparos en Piedras Blancas, Manga y en el barrio Marconi. Pero en otra zona cercano –el barrio Cauceglia– se dio una situación particular: jóvenes armados en un baile clandestino salieron a disparar al aire,

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