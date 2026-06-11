Publican una entrevista inédita al Indio Solari: la historia de amor con Viru y la reflexión sobre la muerte

El reportaje ilustrado de Tute al Indio Solari se realizó en 2021 y el humorista lo publicó días después de su muerte (X: Tute/humor)

La publicación de un reportaje inédito al Indio Solari, realizado por Tute, provocó un fuerte impacto en el universo cultural argentino. Apenas pasaron unos días de la muerte del legendario músico cuando su entrevista, guardada durante casi cinco años, salió finalmente a la luz. El material no solo revela la voz del mítico cantante en uno de sus momentos más íntimos, sino que también expone sus pensamientos sobre la muerte, el sentido de la existencia y diversas facetas de su vida personal y artística.

Tute, humorista gráfico y escritor, hijo del humorista Caloi, había contactado a Solari en agosto de 2021 con la intención de sumarlo a la segunda temporada de Preguntas Dibujadas, un ciclo de entrevistas para sus redes sociales. El mundo aún estaba marcado por la pandemia y el distanciamiento social. Contra todo pronóstico, el Indio respondió aceptando la propuesta y, a partir de ese momento, mantuvieron una comunicación fluida, cargada de humor y generosidad.

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La entrevista nunca se publicó entonces, ya que las grabaciones del ciclo se discontinuaron. Tute conservó el material hasta que, motivado por el consejo de un amigo y el fallecimiento de Solari, decidió editarlo y compartirlo. “Que las respuestas del Indio, del Entusiasta Sereno (como firmó uno de aquellos mensajes), queden sin publicar sería injusto. Acá están. No tienen desperdicio, disfrútenlas”, explicó el propio Tute al anunciar la publicación.

La grabación comienza con un pedido del cantante, que deja entrever su trato cercano y sencillo: “Por favor, Tute, mandame una dirección válida para la gente que mande el correo, porque puse Tute, Tute Humor y qué sé yo, y no me aparece ningún arroba, ningún correo. Así que bueno, fijate. Ya están listas las respuestas. Hice lo que buenamente pude”, explicaba la voz de Patricio Rey.

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Gastón Daus compartió la última foto del Indio Solari en su casa de Parque Leloir (Instagram)

Uno de los pasajes más comentados del reportaje es la visión del Indio Solari sobre la muerte. Él distingue con claridad entre el hecho de morir y el sufrimiento asociado a la vejez y la enfermedad: “Lo que no me gusta no es la muerte, no me gusta el dolor o todo el sufrimiento de la decrepitud”, afirmaba con total honestidad.

En respuesta directa a la pregunta sobre si le haría alguna pregunta a la muerte, Solari respondió: “No tengo nada que preguntarle. Si va a doler, no sé. No, no tengo nada que preguntarle. Entiendo muy bien que el restaurante de la naturaleza funciona de esa manera y que todos se han muerto los que se han muerto y todos están vivos los que están vivos y se van a morir. Y es así”.

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Para quienes buscan una explicación clara sobre qué pensaba el Indio Solari de la muerte, su reflexión es contundente: no temía al final sino al dolor, se asumía agnóstico y sin creencias en un más allá. “No tengo fe en eso. Y la fe... no se puede hacer nada cuando carecés de eso. Y nunca tuve una revelación ni una epifanía, nada que me indique que hay un más allá, algo. No, voy en un estado de inocencia, realmente”.

Relató también una anécdota antropológica sobre una tribu lejana en la India, que consideraba la vida después de la muerte como igual a la terrenal pero sin enfermedades, y reflexionó sobre la dificultad de los occidentales para pensar en la existencia sin el sufrimiento físico.

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El caricaturista argentino Juan Matías Loiseau 'Tute' habla tras recibir el reconocimiento "Homenaje de Caricatura La Catrina", durante la 37 edición de la Feria Internacional del Libro 2023, en México. EFE/ Fraancisco Guasco

A lo largo de la entrevista, abordó otros temas esenciales. Sobre la rebeldía adolescente, declaró: “Los adolescentes están obligados a ser rebeldes. Digo, si no sos rebelde en la adolescencia, no lo serás nunca más... Yo fui muy rebelde, muy rebelde. Por tonteras, ¿no? Es como que el asunto era que no nos gustaba el mundo que nos dejaban”.

Recordó especialmente los años previos al “verano del amor”, marcando la influencia del hippismo, los cambios culturales y la preocupación social y ambiental que surgió entonces. Para él, esos tiempos fueron “años jugosos, históricamente muy jugosos”.

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El vínculo amoroso también ocupó un lugar en la conversación. Solari habló de su pareja, Viru: “Tengo una compañera ya hace muchos años, muchos años. Ella es diez años menor que yo. Y bueno, tenemos hoy en día una relación de mucho cariño, mucha amabilidad, mucho cortejo. Esa es mi historia de amor, la que yo he permitido que penetre en mi vida hasta unos rincones oscuros que por motivos diversos no he querido yo dejar penetrar a mucha gente en mi intimidad. Pero bueno, ahí encontré una persona de una belleza espiritual muy importante”.

Sobre el arte, reveló que ninguna disciplina lo asombró tanto como el cine: “Cuando empecé a ir a ver películas, me encontré con los directores europeos, los centroeuropeos o de Europa del Este, alemanes, franceses, Godard, Herzog, Bergman, Kurosawa, Fassbinder. Esa gente deja otra cosa. Aparte, es un resumen de distintas disciplinas. O sea que a mí el cine es lo que me ha deslumbrado”.

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Respecto a la psicodelia, relató que fue una experiencia transformadora que le permitió perder el miedo a la nada y ver la realidad desde otra perspectiva. “La experiencia más importante que he hecho en mi vida, que me ha transformado definitivamente en otro ser, que momentáneamente no le tiene miedo a la nada... La psicodelia implica tener un estado alterado de conciencia... te permite ver la estructura donde nos movemos desde otro lugar”.

El Indio Solari y su mujer Virginia, de quien en el reportaje dijo: "Encontré una persona de una belleza espiritual muy importante"

Consultado sobre su relación con Dios, fue claro: “Yo soy agnóstico. El agnóstico confiesa que ignora, que es una gloria que lo excede, que no sé, ignoro si hay Dios o no hay Dios. No tengo fe en eso”.

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En cuanto a los arrepentimientos, explicó: “No me pongo a arrepentirme. No sé si está bien o está mal, pero nadie me inquiere de esa manera tampoco. Y yo no tengo tiempo realmente para meditar sobre mi existencia, si hice cosas mal, si hice cosas bien. No tengo ni idea. Creo que hice lo que buenamente pude y siempre con buena disposición”.

Sobre los rasgos que hubiera querido tener, respondió con ironía: “No sé, ser apuesto, qué sé yo. No se me ocurre nada. La verdad que no vivo tampoco pensando en qué me gustaría tener. Todo lo que tengo me satisface, me gusta, me permite hacer con libertad mi vida, libre de jefes. Yo nunca tuve jefes”.

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En el tramo final de la entrevista, el Indio reflexionó sobre el paso del tiempo y el sentido de su vida creativa. “Al tiempo, si pudiera detenerlo, lo detendría en muchos momentos, pero no en todos los momentos, porque ser uno también es medio fatigante. Ya cuando tenés 72 años, has vivido mucho tiempo con uno mismo. Y, bueno, todo el mundo se fatiga, qué sé yo”.

Indio Solari junto a su esposa Virginia Mones Ruiz y su hijo Bruno Solari comparten un divertido momento de risas y juegos.

Respecto a la emoción de crear, confesó: “Hacer 15 canciones para el mundo nuevas y que resulten, no que las canto en un asado para los amigos, sino que la gente va y hace un esfuerzo por tenerlas y las canta y qué sé yo, eso me emociona mucho. No así el escenario. El escenario lo noto como el lugar más protegido, el lugar donde soy más feliz, y me siento más cómodo sobre la faz de la Tierra”.

Cuando se le preguntó por qué hacía lo que hacía, su respuesta fue tajante: “Porque es inevitable. Yo no tengo en el sueño de poder haber sido, qué sé yo, egiptólogo o musicoterapeuta. No, nada de eso. Estoy haciendo lo que hice desde muy chiquito”.

Solari reconoció que buena parte de su vida estuvo dedicada a esperar, a estar alerta, y que eso resultó esencial para su oficio artístico. “Yo fui muy feliz en la vida, en la niñez, en todo momento. Fui un disparate en la adolescencia, en la juventud. Lo pasé muy bien”.

La entrevista concluye con un agradecimiento del Indio a Tute y una muestra de su habitual modestia: “Bueno, eso ha sido la última pregunta, así que te agradezco que me hayas tomado en cuenta. No sé la utilidad que tienen estas cosas, pero vos sabrás. Probablemente lo mejor será cuando estén dibujadas. Bueno, te mando un abrazo. Y gracias.... Escuchame una cosa, esto te digo acá ahora. Si querías sintético, lo vas a tener que editar vos, porque yo no sé ser sintético”.