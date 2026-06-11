Comisión del Congreso de Guatemala fiscaliza el voto en el extranjero antes de la convocatoria de 2027

Representantes del Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional de las Personas se reúnen para abordar temas estratégicos. (Diputada Sonia Gutierrez de Winaq Guatemala)

La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de Guatemala abrió una ronda de fiscalización sobre el voto en el extranjero, la coordinación entre el TSE, el Registro Nacional de las Personas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la viabilidad de automatizar el empadronamiento de connacionales antes de la convocatoria de las elecciones de 2027, que comenzará en cerca de seis meses.

El dato que marcó la discusión llegó desde el último tramo del intercambio institucional: el registrador central Rafael Andrade Varillas informó que el RENAP ha emitido 893.431 documentos personales de identificación en el extranjero, de los cuales 886.165 corresponden a Estados Unidos. La comparación con el padrón electoral mostró la principal brecha del sistema: actualmente hay 93.685 ciudadanos empadronados en todo el territorio estadounidense.

PUBLICIDAD

El viceministro de Relaciones Exteriores Eduardo Escobedo Sanabria dijo ante la comisión que en 2025 se apoyaron 18 jornadas de empadronamiento en Estados Unidos y que en 2026 ya se realizaron 17 más, con presencia del tribunal en sedes consulares y consulados móviles. Añadió que el 17 de abril hubo una reunión con magistrados del TSE para revisar la experiencia del último evento electoral, la disponibilidad de instalaciones consulares y la posibilidad de utilizar sedes más amplias. En la elección anterior fueron aprobados cinco consulados como centros de votación y para 2027 podría evaluarse un número mayor.

Diputada Sonia Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales de Guatemala (Diputada Sonia Gutierrez de Winaq Guatemala)

El Tribunal Supremo Electoral proyecta entre 24 y 25 ciudades con centros de votación en 2027

Ingrid Soto, jefa de la Unidad Especializada de Voto en el Extranjero del TSE, explicó que el nuevo contexto migratorio en Estados Unidos obligó a ajustar la estrategia de empadronamiento presencial. Desde 2025, las primeras actividades presenciales se organizaron en ciudades que los propios connacionales consideraban menos riesgosas, para evitar que los ciudadanos fueran expuestos a riesgos de persecución migratoria durante las jornadas. Las 35 jornadas realizadas entre 2025 y 2026 produjeron un aumento aproximado de cinco mil ciudadanos empadronados.

PUBLICIDAD

En agosto de este año se prevé retomar las jornadas presenciales en consulados y consulados móviles, mientras que en julio está planificado un acercamiento con autoridades de Estados Unidos, en coordinación con la Embajada de Guatemala en Washington, para revisar exigencias de seguridad y condiciones del país receptor.

La evolución de la cobertura geográfica ilustra el ritmo del proceso: en 2019 la elección en Estados Unidos se realizó en cuatro ciudades —Silver Spring, Houston, Los Ángeles y Nueva York—. En 2023 se pasó a 15 ciudades con 17 centros de votación, porque Los Ángeles y Nueva York tuvieron dos centros cada una por el número de personas empadronadas. Para 2027, la proyección es ampliar la cobertura a entre 24 y 25 ciudades. El criterio no depende solo de tener una sede consular disponible, sino de condiciones de seguridad, accesibilidad, transporte y parqueo, además de la concentración real de guatemaltecos en cada localidad.

PUBLICIDAD

El empadronamiento automático enfrenta desconfianza por el contexto migratorio en Estados Unidos

La discusión sobre la automatización del empadronamiento se concentró en un obstáculo político y operativo: el temor de los migrantes a que su información sea utilizada en temas migratorios. Cuando se les habla de cambio de residencia o traslado de datos para registro ciudadano, muchos connacionales asocian esos términos con su situación migratoria en Estados Unidos y rechazan el procedimiento por desconfianza. Por eso, el tribunal trabaja con RENAP en mesas técnicas para revisar el lenguaje de las preguntas, hacerlas más breves y comprensibles, y capacitar al personal consular.

Andrade Varillas afirmó que el RENAP ya cuenta con un convenio interinstitucional con el TSE y la cancillería para trasladar información de manera automatizada, aunque la ley rectora de la entidad no le permite realizar un empadronamiento en sentido estricto. El modelo que ya funciona en Guatemala se basa en una pregunta automatizada: si la respuesta es positiva, se traslada al TSE; si es negativa, también se envía con una observación para que el tribunal pueda contactar al ciudadano. Esa lógica es la que se intenta llevar al extranjero, con un plan piloto ya ejecutado en Filadelfia.

PUBLICIDAD

La sesión dejó un contraste expuesto por diputados de la comisión: mientras el RENAP reporta cientos de miles de DPI emitidos fuera del país, la participación electoral sigue siendo baja. En 2019 se emitieron 540 votos en el extranjero; en 2023 la cifra superó los dos mil.