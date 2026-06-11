Honduras intensifica vacunación casa por casa ante temor de brote de sarampión y más de 190 casos bajo vigilancia

Un bebé recibe su vacuna contra el sarampión y la prevención de enfermedades en la comunidad. (Freepik)

Las autoridades sanitarias hondureñas reforzarán la vacunación durante las próximas semanas en barrios y colonias del Distrito Central con brigadas casa por casa, mientras mantienen la vigilancia de más de 190 casos sospechosos de sarampión en el país y buscan completar esquemas pendientes en niños, jóvenes y adultos.

La estrategia de la Secretaría de Salud (Sesal), como parte de la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación, apunta a aumentar la cobertura de inmunización entre personas que no han iniciado o completado sus esquemas.

La campaña busca evitar un brote de sarampión en Honduras, ante las alertas sanitarias registradas en los últimos meses en países de la región.

Advertencias sobre el riesgo

El epidemiólogo Kenneth Rodríguez advirtió que Honduras enfrenta desafíos para responder a una eventual propagación masiva de la enfermedad.

Según Rodríguez, el país debe redoblar esfuerzos de prevención porque el sarampión tiene una de las capacidades de contagio más altas entre las enfermedades infecciosas conocidas.

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“Es una situación que puede salirse de control y es precisamente lo que no queremos que ocurra en Honduras”, manifestó.

El director del Hospital Escuela, Darío Zúñiga, señaló que la escasez de personal sanitario sigue siendo uno de los principales retos del sistema de salud.

El médico indicó que incluso países con sistemas sanitarios más robustos enfrentan dificultades para contener brotes de sarampión por la velocidad con la que puede propagarse entre personas no vacunadas.

Vigilancia de casos sospechosos

Aunque las autoridades no han confirmado un brote activo, mantienen bajo vigilancia epidemiológica más de 190 casos sospechosos, lo que llevó a reforzar los mecanismos de monitoreo y prevención en todo el territorio nacional.

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Los equipos de salud continúan con investigaciones clínicas y análisis epidemiológicos para determinar si esos casos corresponden a sarampión u otras enfermedades con síntomas similares.

La Secretaría de Salud recibió vacunas para el sarampión, rubéola, paperas y hepatitis B, dirigidas para la Jornada Nacional de Vacunación 2026.

Rodríguez indicó que la detección temprana es fundamental para evitar cadenas de transmisión, sobre todo en comunidades con bajas coberturas de vacunación.

La vigilancia epidemiológica también permite identificar zonas de riesgo y dirigir recursos hacia las poblaciones más vulnerables.

Brigadas en la capital

La Secretaría de Salud decidió acercar los servicios de inmunización directamente a los hogares.

Durante dos fines de semana consecutivos, brigadas médicas recorrerán distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela para identificar personas que no han recibido las vacunas correspondientes o tienen esquemas incompletos.

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La jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Odalys García, informó que las visitas se realizarán este fin de semana y el siguiente, en numerosos barrios y colonias de la capital.

Las autoridades solicitaron a la población abrir las puertas de sus viviendas y colaborar con el personal sanitario para facilitar el proceso de vacunación.

García agregó que la estrategia no se limita al Distrito Central, sino que forma parte de una intervención nacional desarrollada de manera simultánea en distintas regiones del país.

Aunque en muchos países el sarampión ha sido controlado gracias a las vacunas, organismos internacionales de salud han advertido sobre el resurgimiento de casos en diversas regiones por la disminución de las coberturas de inmunización.

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La enfermedad puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños, personas inmunodeprimidas y pacientes con problemas nutricionales.

Entre las consecuencias más graves figuran neumonías, encefalitis, secuelas neurológicas permanentes e incluso la muerte en determinados casos.

Honduras busca evitar nuevos brotes mediante campañas masivas de inmunización. (FOTO: Infobae)

Expertos recuerdan que una sola persona infectada puede transmitir el virus a una gran cantidad de individuos susceptibles, por lo que las campañas de vacunación siguen siendo la herramienta más efectiva para prevenir brotes.

El desafío de la cobertura y el llamado oficial

El éxito de cualquier estrategia preventiva depende de alcanzar niveles elevados de inmunización en la población. Cuando disminuye el número de personas vacunadas, aumentan las posibilidades de que enfermedades previamente controladas reaparezcan y generen emergencias sanitarias.

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Por eso, las jornadas casa por casa buscan reducir las barreras que enfrentan muchas familias para acceder a los servicios de salud, ya sea por razones económicas, laborales o de movilidad.

La meta es identificar a quienes no han completado sus esquemas y garantizar que reciban la protección necesaria antes de que surjan nuevos focos de contagio.

La Secretaría de Salud reiteró que las vacunas son seguras, gratuitas y representan la principal defensa contra enfermedades prevenibles que aún circulan en distintos países.