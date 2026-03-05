GPT-5.3 Instant: qué trae el nuevo modelo de IA que impulsa a ChatGPT

GPT 5.3 Instant llega para mejorar el razonamiento de ChatGPT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

GPT-5.3 Instant es la nueva versión del modelo de inteligencia artificial conversacional que impulsa a ChatGPT. Presentado el 3 de marzo, este sistema introduce mejoras en la forma en que el asistente responde a los usuarios, con un tono más natural, menos errores en la información y una mayor capacidad para generar textos creativos.

La actualización forma parte de la evolución continua de los modelos desarrollados por OpenAI para perfeccionar las interacciones entre humanos y sistemas de inteligencia artificial.

El lanzamiento llega pocas semanas después de otra versión de la misma familia, GPT-5.3 Codex, que fue presentada en febrero y está enfocada en tareas de programación. Mientras esa variante está diseñada para escribir y revisar código, GPT-5.3 Instant se centra en la conversación en lenguaje natural, es decir, en las respuestas de texto que reciben los usuarios cuando interactúan con el asistente.

GPT-5.3 Instant refuerza a ChatGPT.

Uno de los cambios más destacados del nuevo modelo es la mejora en el tono y el estilo de las respuestas. Según la propia compañía, versiones anteriores como GPT-5.2 podían resultar demasiado autoritarias o realizar suposiciones sobre las intenciones o emociones de los usuarios.

Con la actualización, el sistema busca ofrecer respuestas más equilibradas y naturales, reduciendo frases innecesarias y manteniendo un estilo más directo. Aun así, el tono del asistente puede seguir personalizándose desde la configuración del servicio.

Otro avance importante tiene que ver con la reducción de las llamadas “alucinaciones”, un término que se utiliza en el ámbito de la inteligencia artificial para describir respuestas incorrectas o inventadas por el modelo.

OpenAI lanzó GPT 3.5 Instant, el cual busca reducir las alucinaciones de su IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

De acuerdo con datos compartidos por la compañía, GPT-5.3 Instant disminuye este problema entre un 22,5% y un 26,8% cuando realiza búsquedas en internet, y entre un 9,6% y un 19,7% cuando responde basándose en su propio conocimiento interno.

La actualización también intenta resolver una crítica recurrente de los usuarios: el exceso de cautela al responder determinadas preguntas. En versiones anteriores, el asistente podía rechazar solicitudes incluso cuando era posible responderlas de manera segura. Con GPT-5.3 Instant se han reducido esos rechazos innecesarios, permitiendo respuestas más completas cuando el contexto lo permite.

En la misma línea, el modelo disminuye las advertencias excesivamente moralizantes que a veces aparecían antes de ofrecer una respuesta. En lugar de incluir largos preámbulos explicando limitaciones o reglas, el sistema ahora prioriza responder de forma más directa a la consulta del usuario, manteniendo al mismo tiempo las medidas de seguridad necesarias.

ChatGPT mejora su IA con GPT 3.5 Instant, el cual demuestra más seguridad al responder. REUTERS/Bhawika Chhabra

Otro aspecto clave es la mejora en el uso de información obtenida en internet. GPT-5.3 Instant busca equilibrar mejor los datos que encuentra en la web con su propio razonamiento y base de conocimiento.

Esto significa que el modelo intenta contextualizar primero la información antes de resumirla, evitando depender únicamente de lo que aparece en páginas externas. Como resultado, las respuestas tienden a ser más estructuradas y a incluir menos listas extensas de enlaces.

La actualización también apunta a mejorar la escritura creativa. Con esta versión, el modelo puede producir textos más expresivos y detallados sin perder claridad. Esto resulta útil tanto para tareas prácticas, como redacciones o explicaciones técnicas, como para contenidos más narrativos o creativos.

ChatGPT mejora su escritura creativa gracias a GPT 3.5 Instant. (Foto: OpenAI)

A pesar de los avances, la empresa reconoce que todavía quedan aspectos por perfeccionar. Entre los desafíos pendientes se encuentra mejorar la calidad de las respuestas en idiomas distintos del inglés y seguir ajustando el tono del sistema para que resulte más natural en distintos contextos culturales y lingüísticos.

Con GPT-5.3 Instant, OpenAI continúa apostando por una evolución gradual de sus modelos de inteligencia artificial, con el objetivo de hacer que los asistentes conversacionales sean cada vez más precisos, útiles y naturales en su interacción con los usuarios.