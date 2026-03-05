Dos inteligencias artificiales abandonan el idioma humano y se entienden por sonidos

Este mecanismo resulta más eficiente porque evita las limitaciones y redundancias propias del lenguaje natural. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un reciente experimento, realizado en el marco de un hackatón y bautizado como Gibberlink, volvió a poner el foco en la comunicación autónoma entre sistemas de IA. En este caso, los agentes artificiales fueron capaces de reconocerse mutuamente y, en lugar de seguir usando lenguaje natural, optaron por transmitir datos mediante señales sonoras, optimizando así la velocidad y eficiencia del intercambio.

Gibberlink: IA que se comunican por señales de audio

El proyecto Gibberlink, desarrollado por Anton y Boris y premiado en el hackatón de ElevenLabs 2025, fue diseñado específicamente para explorar la comunicación entre inteligencias artificiales.

Lejos de ser un evento espontáneo o resultado de una “evolución” inesperada, el sistema partía de reglas claras: al detectar que estaban interactuando con otra IA, los agentes dejaban de usar el lenguaje humano y pasaban a un canal alternativo.

Los agentes artificiales fueron capaces de reconocerse mutuamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ello empleaban ggwave, una tecnología que transmite datos utilizando señales de sonido, mucho más rápida y directa que el habla estructurada para personas.

Este mecanismo resulta más eficiente porque evita las limitaciones y redundancias propias del lenguaje natural, que está diseñado para la comprensión humana y no para la optimización técnica entre máquinas.

Comunicación máquina a máquina: eficiencia frente a comprensibilidad humana

El experimento generó revuelo en redes sociales y medios, donde algunos interpretaron la noticia como un paso hacia la autonomía imprevista de las máquinas. Sin embargo, tanto sus creadores como los organizadores del evento dejaron claro que no hubo ningún comportamiento emergente ni “despertar” tecnológico.

En lugar de seguir usando lenguaje natural, optaron por transmitir datos mediante señales sonoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo estaba planificado: el objetivo era demostrar cómo los sistemas pueden optimizar sus intercambios al identificar que su interlocutor no es humano.

La relevancia del proyecto Gibberlink va más allá del impacto mediático. Muestra un posible escenario para el futuro de los agentes de inteligencia artificial en entornos donde el trabajo autónomo y la colaboración entre máquinas serán habituales.

Si los sistemas identifican cuándo pueden dejar de priorizar la comprensibilidad humana, pueden intercambiar información de manera más directa, rápida y eficiente, ahorrando recursos y tiempo en procesos colaborativos o de negociación.

Ggwave es una biblioteca de software de código abierto diseñada para transmitir datos a través del sonido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gibberlink ilustra cómo la comunicación máquina a máquina podría evolucionar en los próximos años. Más que un salto hacia la ciencia ficción, el caso demuestra que la tecnología actual ya permite que las IA dejen de utilizar el lenguaje humano cuando no resulta imprescindible y adopten protocolos optimizados para sus propias necesidades.

El experimento sugiere que, en entornos donde los humanos quedan al margen, las máquinas priorizarán la eficiencia y la precisión frente a la interpretación humana, marcando un cambio clave en el modo en que los sistemas inteligentes se relacionan y colaboran entre sí.

Los 3 agentes de IA más fáciles para automatizar tareas sin complicaciones

La última generación de agentes de inteligencia artificial apuesta por la facilidad de uso, permitiendo a los usuarios automatizar tareas sin largas instalaciones ni configuraciones complicadas. Estas plataformas, aunque menos sofisticadas que las opciones empresariales, ofrecen soluciones accesibles para quienes desean explorar la IA en actividades cotidianas.

Comet es un navegador inteligente que integra modelos como Gemini, GPT y Claude. (Foto: Perplexity)

Entre las alternativas más sencillas y funcionales destacan:

Claude Cowork: Esta herramienta, disponible en la app de escritorio de Claude, permite a la IA gestionar archivos y utilizar programas instalados en el ordenador sin pasos previos complejos. Con la extensión para Chrome, también puede interactuar con páginas web, ampliando su utilidad directamente desde el navegador.

Perplexity Comet: Más que un buscador, Comet es un navegador inteligente que integra modelos como Gemini, GPT y Claude. Facilita la navegación, filtra información, compara precios y automatiza procesos mientras el usuario explora Internet, todo con la IA trabajando en segundo plano.

Manus en Telegram: Manus opera como un bot en Telegram que ejecuta tareas de forma autónoma y envía notificaciones al completar cada proceso. Es especialmente útil para automatizar investigaciones, desarrollo web o diseño, permitiendo gestionar resultados desde la propia app de mensajería, sin la necesidad de supervisión continua ni instalaciones adicionales.

Estas opciones abren la puerta a la inteligencia artificial práctica y accesible, ideal para quienes buscan eficiencia sin complicaciones técnicas.