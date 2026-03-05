Tecno

Google Cloud descubre que más de la mitad de las instituciones financieras mexicanas no puede abrir cuentas digitalmente

La ausencia de asistentes virtuales y las frecuentes fallas técnicas merman la confianza en los servicios en línea

Más del 60% de las instituciones analizadas requiere procesos que superan las 72 horas para abrir una cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio FinFacts 2026, presentado por Google Cloud, revela que más de la mitad de las instituciones financieras mexicanas no puede abrir cuentas de manera digital y en tiempo real, lo que evidencia las barreras que persisten en la transformación digital del sector bancario en el país.

La investigación, realizada en su primera edición para Hispanoamérica, evaluó la experiencia de usuarios en la apertura de cuentas corrientes y tarjetas de crédito a través de aplicaciones de bancos y fintechs en México.

La inmediatez digital, pendiente en el sistema financiero mexicano

De acuerdo con el reporte de Google Cloud, solo tres de las nueve instituciones analizadas lograron abrir una cuenta en tiempo real. El resto, seis de nueve, requirió procesos adicionales que superaron las 72 horas, e incluso, en algunos casos, pidieron la presencia física del usuario en una sucursal para concluir el trámite. Estos datos ponen de manifiesto que la promesa de una banca 100% digital aún no se cumple para una parte relevante de la población.

Google Cloud destaca la importancia de la nube múltiple y la IA para la modernización del sector financiero en México. (Reuters)

El informe estudió los procesos de onboarding digital de 20 instituciones, incluyendo tanto bancos tradicionales como empresas de tecnología financiera. Los especialistas en experiencia de usuario (UX) y estrategia de R/GA, responsables de la evaluación, analizaron más de 28 criterios que abarcan desde la usabilidad de las plataformas hasta la atención al cliente y la infraestructura tecnológica.

Obstáculos en la experiencia digital y oportunidades para la IA

El estudio identificó varios retos que afectan la experiencia digital de los usuarios mexicanos. Persisten exigencias de presencialidad, ya que dos de cada nueve instituciones obligan al cliente a acudir a una sucursal física para abrir una cuenta, limitando la posibilidad de realizar todo el proceso en línea. Además, cuatro de cada nueve aplicaciones experimentaron fallos o inestabilidad técnica, lo que compromete la confianza de los usuarios en los servicios digitales.

Otro hallazgo relevante es la ausencia de opciones conversacionales impulsadas por inteligencia artificial. Ninguna de las instituciones evaluadas ofrece la posibilidad de abrir una cuenta mediante un asistente virtual, lo que representa una brecha frente a otros mercados donde la IA conversacional comienza a ganar terreno como herramienta de atención y acompañamiento.

La transformación digital en la banca mexicana enfrenta barreras como la exigencia de trámites presenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inteligencia artificial y nube, claves para la transformación bancaria

Google Cloud subraya en su reporte que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta estratégica para simplificar trámites y personalizar la experiencia financiera. El 80% de las empresas mexicanas incrementó su inversión en IA durante el último año, enfocando los recursos principalmente en seguridad y desarrollo de software.

La incorporación de soluciones en la nube y el uso de IA permiten anticipar necesidades, gestionar datos de forma segura y mantener la flexibilidad frente a un entorno regulatorio exigente.

El enfoque de nube múltiple facilita que las organizaciones financieras movilicen sus datos entre diferentes entornos, eliminando barreras de interoperabilidad y evitando la dependencia de un solo proveedor. Además, garantiza el cumplimiento de los estándares más estrictos de protección de datos y resiliencia para el manejo de información sensible.

El 80% de las empresas mexicanas incrementó su inversión en inteligencia artificial el último año, según Google Cloud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacia una banca digital más ágil y personalizada

El informe de Google Cloud plantea que la evolución tecnológica puede llevar al sector bancario mexicano más allá de la simple resolución de quejas, hacia un modelo que anticipe situaciones críticas y acompañe activamente al usuario. La integración de inteligencia artificial capaz de comprender el contexto individual de cada cliente promete transformar la relación entre las instituciones financieras y sus usuarios.

La experiencia recogida por los expertos durante la elaboración del FinFacts 2026 involucró la simulación de procesos de contratación y apertura de cuentas en diversas aplicaciones, con el objetivo de identificar los principales puntos de fricción y oportunidades de mejora. El análisis detalla que avanzar hacia una banca totalmente digital requiere inversiones sostenidas en infraestructura, capacitación y herramientas tecnológicas.

