Los fraudes más comunes en cajeros automáticos: aprende a retirar dinero de forma segura

La práctica de sacar billetes de un terminal sigue siendo muy común en diferentes países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del avance de los pagos digitales y las transferencias electrónicas, la retirada de efectivo en cajeros automáticos sigue siendo una de las operaciones más habituales para millones de personas.

Solo en España, según el Banco de ese país, el 75% del efectivo que circula en el país procede de estos dispositivos y un 59% de la población los considera su principal medio de pago. Esta preferencia por el efectivo evidencia la vigencia de los cajeros, pero plantea retos en materia de seguridad.

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La amplia presencia de cajeros automáticos ha dado pie a que diversas modalidades de fraude sigan vigentes y evolucionen. El propio Banco de España advierte que, aunque existen sistemas de protección cada vez más sofisticados, los ciberdelincuentes continúan desarrollando técnicas para vulnerar la seguridad de los usuarios.

Cuáles son los fraudes más comunes en los cajeros automáticos

La clonación de tarjetas, las trampas en el dispensador y la ingeniería social encabezan las tácticas más utilizadas por los ciberdelincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con autoridades como el Banco de España, los fraudes más comunes incluyen la clonación de tarjetas, el uso de trampas en el dispensador y técnicas de ingeniería social.

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En la clonación, los ciberdelincuentes instalan dispositivos que copian la banda magnética o el chip de la tarjeta, mientras cámaras ocultas registran el número de identificación personal (PIN).

La trampa en el dispensador consiste en colocar un mecanismo que retiene el dinero para recuperarlo posteriormente, engañando al usuario para que crea que el cajero no entregó la suma solicitada.

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Otra modalidad frecuente es la ingeniería social, en la que personas simulan necesitar ayuda cerca del cajero con el objetivo de distraer y obtener datos sensibles. Estas acciones suelen pasar inadvertidas y pueden derivar en el acceso no autorizado a la cuenta o el robo de los fondos.

Qué señales permiten detectar manipulaciones o riesgos en un cajero automático

Existen indicios visuales y operativos que pueden alertar sobre posibles alteraciones o dispositivos fraudulentos en los terminales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de iniciar cualquier operación, se debe revisar el aspecto del cajero. Elementos sueltos, piezas plásticas añadidas en el lector de tarjetas, teclado o dispensador pueden indicar la presencia de dispositivos fraudulentos.

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Otra señal de alerta son los mensajes inusuales en pantalla o solicitudes de datos que no corresponden a una operación estándar. Si el cajero solicita información adicional, como el número de teléfono o el código de seguridad de la tarjeta, conviene cancelar el proceso de inmediato y notificar al banco.

Las instituciones financieras recuerdan que nunca deben facilitarse datos personales a desconocidos ni aceptar ayuda de extraños en el espacio del cajero.

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Cuáles medidas contribuyen a evitar robos y fraudes en cajeros

La elección del lugar, la protección del PIN y el control de los comprobantes son acciones clave para reducir riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de cajeros automáticos ubicados en interiores o en zonas bien iluminadas reduce el riesgo de incidentes. Autoridades subrayan la importancia de cubrir el teclado con la mano, el celular o la cartera al introducir el PIN, así como guardar el dinero y el recibo antes de alejarse del terminal.

Si se solicita un comprobante físico, se aconseja retirarlo y destruirlo si no se requiere, porque puede contener información parcial sobre la tarjeta o el saldo.

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Asimismo, un consejo menos conocido, pero eficaz, consiste en pulsar el botón de “cancelar” al finalizar cada operación. Este sencillo gesto cierra la sesión activa del usuario y evita que otra persona acceda a datos en pantalla o inicie una nueva transacción cuando aún no se ha cerrado el acceso.

Cómo la tecnología puede ayudar a reducir robos en las cuentas bancarias

Alertas automáticas, límites de retiro y alternativas a llevar fondos en físico mejoran la protección del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a extremar la precaución durante la operación presencial, se sugiere aprovechar las herramientas tecnológicas que ofrecen los bancos.

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Activar notificaciones por SMS o correo para cada transacción permite detectar movimientos irregulares casi en tiempo real. Otra pauta es configurar límites diarios para la retirada de efectivo, lo que reduce el impacto potencial de un fraude.

En situaciones que requieren el manejo de grandes sumas de dinero, las entidades bancarias aconsejan valorar la opción de realizar una transferencia en lugar de transportar efectivo, minimizando así el riesgo de robo.

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En caso de detectar un fraude, hay que informar de inmediato al banco y presentar una denuncia ante las autoridades competentes para iniciar las investigaciones pertinentes.