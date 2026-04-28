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WhatsApp tiene una función que protege la cuenta de extraños así tengan el código de verificación

La aplicación de Meta, incorpora una capa de seguridad adicional para minimizar el riego de robo de datos privados de los usuarios

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WhatsApp integra herramientas para preservar la privacidad del perfil. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
WhatsApp integra herramientas para preservar la privacidad del perfil. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

WhatsApp, la aplicación de Meta, ha incorporado una función que agrega una capa de seguridad adicional, conocida como la verificación en dos pasos, para proteger los perfiles de sus más de dos mil millones de usuarios.

Esta herramienta busca garantizar que la privacidad de los datos permanezca bajo control del usuario, incluso si un extraño logra obtener el código de verificación tradicional.

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Una vez activada, la plataforma solicita un PIN de varios dígitos al momento de registrar el número en un nuevo dispositivo, lo que impide el ingreso de intrusos aunque estos consigan el código enviado por SMS.

Cómo activar la verificación en dos pasos en WhatsApp

El proceso a realizar se denomina "Verificación en dos pasos".
Este sistema exige un PIN adicional para registrar la cuenta en otro dispositivo, bloqueando intentos de suplantación. (Foto: WhatsApp)

La activación del sistema requiere seguir una serie de pasos desde la aplicación. Para habilitar la función, es necesario seguir las siguientes indicaciones:

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  • Ingresar en Ajustes y luego en Cuenta.
  • Dentro de este menú, seleccionar Verificación en dos pasos.
  • Allí se encuentra la opción de Activar o Configurar PIN.
  • El usuario debe introducir un PIN de seis dígitos y confirmarlo para completar la configuración.

WhatsApp sugiere añadir una dirección de correo válida durante este proceso. Esta dirección facilita la recuperación del acceso si el usuario olvida el PIN, porque se envían instrucciones específicas para el restablecimiento de la función.

El correo no se verifica, así que resulta fundamental asegurarse de que sea correcto y accesible. Una vez completados los pasos, el sistema solicitará ingresar el código de verificación de seis dígitos enviado al correo para validar el cambio.

Qué hacer si se olvida el PIN de la verificación en dos pasos de WhatsApp

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El usuario puede recuperar el acceso mediante una dirección de correo registrada o esperar un periodo de siete días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de olvido del PIN de verificación, el proceso de recuperación está condicionado por las decisiones tomadas durante la activación.

Si se añadió una dirección de correo, WhatsApp envía instrucciones para restablecer la función a ese correo. Si no se registró ningún correo, el usuario deberá esperar un periodo de siete días para poder restablecer el PIN y recuperar el control de la cuenta.

Durante ese intervalo, el acceso a la cuenta permanece restringido, lo que refuerza la seguridad frente a intentos de acceso no autorizados. El centro de ayuda de la plataforma insiste en la importancia de no compartir el PIN con extraños y de mantener siempre actualizada la información de recuperación.

Cómo desactivar o modificar la verificación en dos pasos en WhatsApp

WhatsApp permite cambiar el PIN o deshabilitar la función desde el mismo apartado donde se configuró la seguridad. (Foto: EFE/Marcelo Sayão/Archivo)
WhatsApp permite cambiar el PIN o deshabilitar la función desde el mismo apartado donde se configuró la seguridad. (Foto: EFE/Marcelo Sayão/Archivo)

La desactivación o modificación del sistema es posible desde el mismo menú donde se activó la función. Para desactivar la verificación en dos pasos, el usuario debe acceder a Ajustes, luego seleccionar Cuenta, ingresar en Verificación en dos pasos y optar por Desactivar.

Si el usuario desea cambiar el PIN, puede hacerlo desde el mismo apartado seleccionando Cambiar PIN. Esta opción permite actualizar el código de seguridad periódicamente, lo que constituye una práctica sugerida para minimizar riesgos de acceso indebido.

Qué otras medidas de seguridad sugiere WhatsApp para proteger la cuenta

La plataforma insiste en la necesidad de no compartir el código de registro ni el PIN de la verificación en dos pasos con ninguna persona.

Es importante cerrar sesión si el usuario desconoce el dispositivo vinculado. (WhatsApp)
Se debe revisar los dispositivos vinculados para evitar intrusos. (Foto: WhatsApp)

Además, sugiere revisar con frecuencia los dispositivos vinculados a la cuenta. Para esto, es posible acceder al menú de Dispositivos vinculados desde el ícono de opciones, donde se listan todos los dispositivos con acceso autorizado.

En caso de recibir correos no solicitados para restablecer el PIN o el código de verificación, la pauta a seguir es no interactuar con los enlaces incluidos, porque pueden formar parte de intentos de suplantación.

Asimismo, la plataforma recuerda que el control de la cuenta depende en gran medida de las precauciones adoptadas por el propio usuario y que la actualización regular de contraseñas y correos de recuperación constituye una medida esencial de protección digital.

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